تحقيق رقم قياسي - قامت Sinotruk Heavy Truck بتصدير أكثر من 14 ألف مركبة في فبراير 2024.

جينان، الصين, 4 مارس / آذار 2024 /PRNewswire/ -- في الأول من مارس، أقيم حفل الإطلاق الذي يحتفل بتصدير شاحنة Sinotruck الثقيلة رقم 14,000 في فبراير 2024 في منطقة جينان الشاملة الجمركية، والذي كان عنوانه " Sinotruk wins together with the world" (Sinotruk تفوز مع العالم). ألقى Tan Xuguang، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لمجموعة Shandong Heavy Industry Group للصناعات الثقيلة ورئيس مجلس إدارة شركة Weichai Power، خطابًا ترأس فيه هذا الحدث.

Sinotruk

في الساعة 10 صباحًا، خرجت 50 شاحنة ثقيلة من طراز Sinotruk من بوابة منطقة جينان الشاملة الجمركية بالتسلسل المناسب تحت إشراف SITRAK C7H. ويدل ذلك على أن شركة Sinotruk نجحت في تصدير أكثر من 14 ألف وحدة في شهر واحد، لتحطم مرة أخرى أعلى رقم قياسي للتصدير في شهر واحد لشركات الشاحنات الثقيلة الصينية وتضع علامة فارقة جديدة في المجال.

وفي عام 2023، ارتفع الدخل التشغيلي لشركة Sinotruk بنسبة 44% على أساس سنوي، وزادت أرباحها السنوية بنسبة 191%. ولقد احتلت المرتبة الأولى في مبيعات الشاحنات الثقيلة في الصين لمدة عامين متتاليين. وصلت صادرات الشاحنات الثقيلة إلى 130 ألف وحدة على مدار العام، بزيادة سنوية قدرها 47%، مسجلة أفضل رقم قياسي في التاريخ، وقد أصبحت الأولى في العالم من حيث حجم مبيعات الشاحنات الثقيلة ذات العلامة التجارية الواحدة.

حتى الآن، طورت Sinotruk نحو 300 منفذ توزيع على كل المستويات في أكثر من 90 دولة حول العالم، وأنشأت ما يقرب من 600 منفذ خدمة ومنافذ قطع غيار في أكثر من 110 دولة، ما يسهل بناء الأنظمة اللوجستية وعرض قوة العلامات التجارية الصينية الأقوى للعالم.

وبحلول ذلك الوقت، تجاوزت صادرات Sinotruk الخارجية من الشاحنات الثقيلة 14 ألف وحدة في شهر واحد، ما يعد نموذجًا للتوسع العالمي لمجموعة Shandong Heavy Industry Group.

وفي الشهرين الأولين من هذا العام، وصلت إيرادات التصدير لمجموعة Shandong Heavy Industry Group إلى 15.4 مليار يوان، بزيادة سنوية قدرها 27%. ولقد حققت منتجات التصدير للشركات التابعة لها مثل Sinotruk، وShaanxi Heavy Duty Automobile، وWeichai Group، وShantui Construction Machinery، وZhongtong Bus، نجاحات غير مسبوقة من قبل، من بينها زيادة صادرات حافلات Zhongtong بنسبة 201% على أساس سنوي، وزيادة صادرات الحفارات بنسبة 87% على أساس سنوي، وصادرات المعدات الزراعية بنسبة 47% على أساس سنوي. لقد ازدهرت أعمال التصدير الخارجية بالكامل، وتسارعت عملية التدويل.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2352388/Sinotruk.jpg