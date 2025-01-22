تحويل مشهد الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: شركة Envision Energy تستعد لتشغيل مشروع طاقة الرياح العملاق في مصر

القاهرة, 22 يناير 2025 /PRNewswire/ -- أبرمت شركة Envision Energy، الشركة الرائدة عالميًا في مجال التكنولوجيا الخضراء، عَقدًا تاريخيًا مع المُطَور السعودي وأكبر شركة خاصة في تحلية المياه في العالم والشركة الرائدة في تحوُّل الطاقة والأُولَى في مجال الهيدروجين الأخضر، ACWA Power، لمزرعة طاقة رياح بَرية بقُدرة 1.1 جيجاواط في منطقة خليج السويس بمصر، والتي ستُصبح واحدة من أكبر المشاريع في منطقة الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا (MENA). يعمل هذا التعاوُن غير المسبوق على تعزيز قُدرة مصر على إنتاج الطاقة المُتجددة بشكل كبير؛ مما يدعم انتقال الطاقة، وتحقيق أهداف التنمية المُستدامة في البلاد، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا MENA.

يُدار المشروع من قِبَل Suez Wind Energy، وهو مشروع مُشترَك بين شركة ACWA Power السعودية، وشركة HAU Energy، بتمويل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD). ستضم المحطة 138 من توربينات الرياح المتطورة من إنتاج شركة Envision Energy بقُدرة 8 ميجاواط، المُصَمَّمة لسرعات الرياح العالية والبيئات الرملية، وتشمل 25 عامًا من خدمات الصيانة طويلة الأمد؛ مما يضمن الأداء الأمثل، والموثوقية طوال عمرها الافتراضي.

"نحن متحمسون لأن نكون جزءًا من هذا المشروع التحويلي في مصر، ومن خلال الاستفادة من تكنولوجيا التوربينات المتطورة ودَمج سلاسل التوريد الرائدة في الصناعة، سيوفر هذا المشروع معيارًا جديدًا لطاقة الرياح واسعة النطاق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، وفقًا لقول Kane Xu، نائب الرئيس الأول ورئيس خطوط المنتجات الدولية في Envision Energy، وأضاف قائلًا: "ومع تسارُع العالم نحو التحوُّل إلى طاقة أنظف، يُبرز هذا المشروع قوة الابتكار والتعاوُن لتوسيع نطاق الاستدامة، ويؤكد التزامنا بتقديم حُلول مُخَصصة تُلَبي التحديات الفريدة لنشر الطاقة المُتجددة في البيئات المتنوعة".

تتمتع توربينات المنصة ذات قُدرة 8 ميجاواط من Envision Energy، بأنها قابلة للتخصيص مع تكوينات مُختلفة للشفرات، وارتفاعات المحاور لتحسين توليد الطاقة في الظروف المتنوعة. تُوَفر هذه التوربينات جودة وموثوقية فائقة، بدعم من تكامُل سلسلة التوريد الرأسي الرائد في الصناعة لدى Envision، بالإضافة إلى تطوير، وتصنيع المكونات الحيوية داخل الشركة نفسها. بالإضافة إلى ذلك، يُساعد استخدام نظام Galileo من Envision، الذي يُحَلل بيانات الرياح في الوقت الفعلي لتحديد ظروف الأحمال الدقيقة لاختبار المكونات والنظام ككل، على ضمان أداءً لا مثيل له.

يُمَثل هذا المشروع علامة فارقة في رحلة الطاقة النظيفة في منطقة الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا؛ حيث يقدم فوائد اقتصادية وبيئية واسعة النطاق. يُعَزز المشروع البنية التحتية للطاقة المُتجددة في مصر، ويَجذب المزيد من الاستثمارات، ويدفع الابتكار، ويخلق فُرَص عمل. من خلال وضع معيار جديد لمشاريع الطاقة المتجددة واسعة النطاق، تؤكد مزرعة الرياح التزام Envision Energy بتعزيز التحوُّل في الطاقة العالمية، وتضع الأساس للتعاوُن المستقبلي في جميع أنحاء العالم.