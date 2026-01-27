تخفيضات Levoit لشهر رمضان: نَفَس جديد من الأمل لكل منزل

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 27 يناير 2026 /PRNewswire/ -- تعلن اليوم شركة Levoit، الرائدة في حلول العافية المنزلية، عن حملتها الترويجية السنوية لشهر رمضان، لمساعدة الأسر في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة على تهيئة ملاذٍ نقي ومريح خلال الشهر الفضيل. من 27 يناير إلى 14 فبراير 2026، استفيدوا من تخفيضات على الأجهزة الأساسية عبر موقعي Levoit.ae وAmazon.ae.

ليست هذه مجرد تخفيضات، بل هي فرصتكم لضمان الملاذ المنزلي الأمثل. توقفوا عن المساومة على جودة الهواء والراحة. الآن هو الوقت المناسب لاتخاذ الخطوة وترقية منازلكم وتحويلها وتجهيزها لاستقبال رمضان أكثر صحة وسكينة. لا تكتفوا بقضاء الشهر الفضيل كالمعتاد، بل ارتقوا به.

استكشفوا عروض رمضان عبر الرابط: Levoit Ramadan Sale 2026

أبرز تخفيضات رمضان

قوموا بترقية منازلكم في رمضان هذا العام مع أفضل عروض Levoit لعام 2026. تُعد أجهزة تنقية الهواء Levoit Core 300s وCore 400s PlasmaPro® الجديدة مثالية للعائلات التي لديها أطفال أو أفراد يعانون من الحساسية. تعمل تقنية PlasmaPro، والمستشعرات الذكية، ومرشح HEPA على التقاط 99.97% من الغبار وحبوب اللقاح العالقة في الهواء. أما مرطب الهواء الذكي Levoit Classic 300s، المصمم للمساحات الكبيرة التي تصل إلى 47 مترًا مربعًا، فيستخدم خزانًا بسعة 6 لترات وميزات ذكية لمكافحة جفاف الهواء مع تشغيل هادئ للغاية. ولتنظيف بلا عناء، توفر المكنسة الكهربائية اللاسلكية Levoit LVAC-200 حلاً قويًا وخاليًا من التشابك للوصول إلى كل زاوية. وأخيرًا، استعدوا للأيام الأكثر دفئًا مع المروحة العمودية Levoit Pedestal Fan الأكثر مبيعًا، والتي تتميز بدوران بزاوية 120°+90° لتأمين تبريد وتهوية مثاليين طوال العام.

اعرفوا المزيد حول منتجاتنا الرئيسية المميزة:

ملاحظة: العروض النهائية مُوضّحة على صفحة الحملة الخاصة بنا.

تؤكد تخفيضات رمضان هذه التزام Levoit بتلبية الاحتياجات البيئية المحددة لأسر دول مجلس التعاون الخليجي، مما يجعل تقنيات العافية المنزلية المتقدمة في متناول مزيد من الأسر.

نبذة عن LEVOIT:

منذ عام 2017، تكرس Levoit جهودها لمساعدة العالم على التنفس بشكل أفضل. بصفتنا علامة تجارية رائدة في مجال تنقية الهواء على موقع "أمازون" (Amazon.ae)، فإن منتجاتنا مصممة للتعامل مع التحديات الفريدة لبيئة الشرق الأوسط، ونسعى جاهدين لتوفير هواء أنظف ومزيد من الراحة وراحة بال دائمة في كل منزل.

للتواصل:

[email protected]

