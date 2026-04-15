تغلّب على الحرّ. واستمتع بالنسيم. ليفويت تُرسّخ مكانة سلسلة المراوح كضرورة منزلية لكل أسرة في دول الخليج

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 15 أبريل 2026 /PRNewswire/ -- أطلقت شركة ليفويت (Levoit)، الرائدة في مجال حلول العافية المنزلية، سلسلة المراوح للمرة الأولى العام الماضي لمساعدة سكان الإمارات العربية المتحدة على الاستعداد لفصل الصيف. في أكتوبر الماضي، شاركت الشركة في معرض جيتكس جلوبال في دبي لتأكيد رسالة بالغة الأهمية: مراوح ليفويت باتت ضرورة منزلية لكل أسرة في الإمارات ودول الخليج.

مع دخولها موسم الصيف الثاني، تدعو ليفويت العائلات إلى النظر إلى المروحة من منظور مختلف. فإلى جانب التبريد، تتصدى سلسلة المراوح للآثار الخفية لفصل الصيف، من نوم مضطرب وجفاف البشرة وهواء راكد، عبر توفير راحة لطيفة وذكية.

لنكن واضحين: حين يحلّ الصيف، نتقبّل الآثار الجانبية للمكيّف كأمر طبيعي، من هواء ثقيل وليالٍ مضطربة وشدّ في البشرة. لكن ماذا لو كان بإمكان المروحة أن تفعل ما هو أكثر، فتساعدك على أن تتنفّس بسهولة أكبر، وتنعم بنوم أعمق، وتستعيد إحساسك بالراحة من جديد؟

ما الذي يميّز ليفويت

نوم أفضل: تعمل المراوح بمحركات تيار مستمر فائقة الهدوء وتدفق هواء مُحسَّن لضمان راحة عميقة، دون ضجيج أو تيارات هوائية مزعجة.

راحة للبشرة والجهاز التنفسي: خلافًا للمكيّف، تحافظ مراوح ليفويت على رطوبة متوازنة، مما يُبقي البشرة مرطّبة والممرات التنفسية أقل تهيّجًا.

حيوية متواصلة: يعمل الهواء المتحرك على مقاومة الخمول، مما يساعدك على الحفاظ على يقظتك دون الاعتماد المفرط على المكيّف.

هدوء يبعث على السكينة: يبلغ مستوى الصوت حتى 20 ديسيبل، حتى إن الشيء الوحيد الذي ستلاحظه هو السكينة التي تملأ منزلك.

استكشف سلسلة مراوح ليفويت

Levoit Pedestal Air Circulator Fan

تشغيل فائق الهدوء (حتى 20 ديسيبل) • تأرجح بزاوية 120° + 90° • 4 أوضاع + 12 سرعة

Levoit Classic 36-inch Tower Fan

محرك تيار مستمر لأداء هادئ وفعّال • تدفق هواء 7.9 م³/ث • توفير في الطاقة يصل إلى 45.3%

Levoit Classic Pro Smart 42-inch Tower Fan

أتمتة ذكية تتكيّف مع ظروف الغرفة • تدفق هواء 7.9 م³/ث • استهلاك طاقة أقل بنسبة 31.4%

إذًا، ما الذي يمنعك من تغيير نظرتك إلى المروحة؟

لقد تدبّرت أمر الحرارة، وتحمّلت لياليَ بلا نوم. إذا كنت مستعدًا لتشعر بالفرق في راحتك وبشرتك وحيويتك اليومية، فربما حان الوقت لتسمح للنسيم بأن يفعل ما هو أكثر من مجرد التبريد.

نبذة عن ليفويت

منذ عام 2017، تكرّس ليفويت جهودها لمساعدة العالم على التنفس بسهولة أكبر. بوصفها علامة متخصصة في تنقية الهواء رائدة على Amazon.ae، صُممت منتجاتنا لمواجهة التحديات الفريدة التي تفرضها بيئة الشرق الأوسط، سعيًا إلى توفير هواء أنقى وراحة أكبر وراحة بال دائمة في كل منزل.

