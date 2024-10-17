تدخل Vantage Copy Trading عصرها المبتكر الذي يركز على الاستراتيجيات

بورت فيلا، فانواتو, 17 أكتوبر / تشرين أول 2024 /PRNewswire/ -- يسعد شركة Vantage Markets (أو "Vantage") ،الوسيط الرائد في تداول العقود مقابل الفروقات متعددة الأصول، لتقديم ميزة "الإستراتيجيات" الجديدة - وهي تحديث جوهري لميزة التداول بالنسخ التي صُمِّمَت لتزويد المتداولين بتجربة تداول أكثر مرونةً وبديهيةً وتعتمد على المعرفة.

عادة ما تكتفي منصات التداول بالنسخ بتسليط الضوء على شخصية مزودي الإشارات الفرديين. تقدم Vantage Copy Trading تغييرًا منعشًا - إذ تسمح للعملاء باختيار الإستراتيجيات المفضلة لهم ونسخها بناءً على تفضيلاتهم في التداول، ورغبتهم في المخاطرة، وأهدافهم الشخصية.

Vantage Copy Trading enters its innovative strategy-centric era

تزيل الميزة الجديدة القيود المفروضة بالكامل على نَسخ مزودي الإشارات الفرديين. وبدلاً من ذلك، يمكن للمستخدمين نسخ مجموعة متنوعة من استراتيجيات التداول المُعَدّة بعناية.

يمكن لكل مزود إشارة أن يقدم ما يصل إلى 10 إستراتيجيات متميزة، كل منها مصممة بما يتوافق مع أساليب التداول وأهدافه المختلفة. يمكن للناسخين اختيار إستراتيجيات متعددة ومتابعتها في وقت واحد باستخدام ميزة مرشحات البحث المحددة مسبقًا الجديدة، بما في ذلك "الأكثر نسخًا"، و"أعلى عائد سنوي"، و"خطر منخفض مع عائد مستقر"، و"معدل فوز مرتفع"، و"أفضل مزودي الإشارات".

كما يجلب هذا التحديث أيضًا واجهة مجددة حديثًا وقدرات مطوّرة، وهو ما يسهل استكشاف استراتيجيات التداول المتعددة ومتابعتها. وتتضمن هذه الواجهة مجموعة من التحسينات سهلة الاستخدام، مثل الوصول المبسط إلى المرشحات، وشريط بحث محسَّن، وعرض أكثر ديناميكيةً للملفات الشخصية وإستراتيجيات التداول.

يقول Lian J، مدير نمو المستخدم في Vantage: "مع طرح إستراتيجيات متعددة، يمكن لمتداولي النسخ الآن استثمار مواردهم في الصفقات المخصصة ذات الأداء العالي. هذا التحديث لا يقتصر على توسيع آفاقهم المالية فحسب، بل يعزز أيضًا بشكل كبير تجربة التداول الخاصة بهم".

استكشف منصة التداول بالنسخ على تطبيق Vantage اليوم.

نبذة عن Vantage

Vantage Markets (أو Vantage) هي شركة وساطة متعددة الأصول تقدم للعملاء إمكانية الوصول إلى خدمة سريعة وقوية لتداول منتجات العقود مقابل الفروقات (CFDs)، تشمل الفوركس، والسلع، والمؤشرات، والأسهم، وصناديق المؤشرات المتداولة (ETFs)، والسندات.

بفضل أكثر من 15 عامًا من الخبرة في السوق، تتجاوز Vantage دور الوسيط؛ إذ توفر نظامًا موثوقًا به للتداول وتطبيق تداول عبر الهاتف المحمول حائز على الجوائز ومنصة تداول سهلة الاستخدام تُمكِّن العملاء من اغتنام فرص التداول. حمِّل تطبيق Vantage App من خلال App Store أو Google Play.

تداول بذكاء مع @vantage

تحذير المخاطر: ينطوي تداول العقود مقابل الفروقات والانخراط في تداول النسخ على مستوى عالٍ من المخاطر، وقد لا يكون مناسبًا لجميع المستثمرين، فقد تتجاوز خسارتك قيمة استثماراتك الأولية. لا يضمن تداول النسخ الأرباح؛ لأن الأداء السابق لمزودي الإشارات لا يمكنه التنبؤ بالنتائج المستقبلية. يرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المعنية والسعي للحصول على المشورة المستقلة إذا لزم الأمر.

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