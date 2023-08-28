تدعم آلات XCMG تطوير البنية التحتية في إفريقيا عبر تقديم معدات وحلول وخدمات تخص آلات البناء المتنوعة

لاغوس، نيجيريا، 28 أغسطس، 2023 /PRNewswire/ -- اكتمل مؤخرًا بناء مصفاة Dangote Refinery في نيجيريا وهي أكبر مشروع لتكرير النفط في العالم، وبدأ الإنتاج. على مدى السنوات القليلة الماضية، شاركت آلاتXCMG ("XCMG", SHE:000425) في مشروع المصفاة الضخمة هذا بأكثر من 2000 وحدة من المعدات، والتي تشمل الحفارات والرافعات ومداحل الطرق وغيرها من المعدات المتخصصة في البناء والتي تضمن التشغيل عالي الكثافة غير المنقطع.

XCMG Machinery Participated in the Mega Refinery Project, Dangote, with More Than 2,000 Units of Equipment, Including Excavators, Cranes, Road Rollers, and More, Stationed in the Construction and Guaranteeing High-Intensity, Uninterrupted Operation.

يغطي مشروع Dangote Refinery مساحة 2200 هكتار ويمكنه معالجة 650000 برميل من النفط الخام يوميًا إلى منتجات بترولية مكررة. سيساعد هذا المشروع نيجيريا في أن تصبح دولة تقدم خدمة تكرير النفط وسيخفف من مخاطر استقرار الطاقة بشكل كبير، وسيحرر نيجيريا من الاعتماد على واردات النفط. ستنتج المصفاة 12000 ميجاوات من الكهرباء وستوفر أكثر من 135000 فرصة عمل دائمة.

لقد حافظت منتجات XCMG عالية الجودة وخدماتها الموثوقة على سلاسة تقدم بناء مصفاة Dangote Refinery. في أثناء البناء، بلغ متوسط وقت تشغيل حفارة XCMG أكثر من 8000 ساعة. وللتعامل مع البيئة القاسية في لاغوس، فهي مدينة مطلة على البحر، تتميز بدرجات حرارة عالية إلى جانب الرطوبة والغبار، ما يشكل تحديات كبيرة أمام قدرة معدات آلات البناء من حيث التكيف والموثوقية، أجرت XCMG ترقيات وتحسينات مخصصة لضمان تقديم الأداء الأمثل.

إن القوة الرئيسية للمشروع كانت حفارة XE470D المزودة بمحرك Cummins القوي منخفض الاستهلاك صديق للبيئة، بالإضافة إلى نظام سحب يعتمد تصميم ترشيح ثلاثي المراحل. تستخدم المرشحات الداخلية والخارجية مادة تصفية Ultra-Web®، ما يزيد من معدل الترشيح إلى 99.99 بالمائة من حيث التعامل مع تغبر الهواء.

وظَّفت XCMG أيضًا فرقًا من المهندسين والفنيين في مشروع Dangote Refinery، ما يوفر خدمة شاملة على مدار الساعة لتسهيل تشغيل المعدات الموجودة في الموقع.

أصبحت XCMG المصدِّر الأول لآلات البناء من الصين إلى أفريقيا منذ عام 2017. تُستخدم حفارات ورافعات XCMG على نطاق واسع في مشاريع البنية التحتية الكبرى في جميع أنحاء إفريقيا، ما يساهم في تحسين وتحويل ظروف السفر والمعيشة المحلية.

شاركت الرافعات البرجية من XCMG في مشروع جسر Magufuli Bridge، العابر بحيرة فيكتوريا، وهي أكبر بحيرة في إفريقيا. يتكون من جسر كبير للغاية يبلغ طوله 3200 متر وجسر اقتراب متصل يبلغ طوله إلى 1660 مترًا، وسيصبح أطول جسر في شرق إفريقيا وأطول جسر برج منخفض معلَّق بالكابلات في إفريقيا، ويربط بين مقاطعة غايتا و مقاطعة موانزا في تنزانيا.

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