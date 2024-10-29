تزايد الاهتمام بأسهم الفئة (أ) في صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) مع ارتفاع معنويات السوق وتدفق رؤوس الأموال الأجنبية

مدينة غوانغتشو، دولة الصين، 29 أكتوبر 2024 /PRNewswire/ -- في الآونة الأخيرة، أعلن المكتب الوطني للإحصاء في الصين أن الاستثمار في الصناعات ذات التكنولوجيا الفائقة استمر في الارتفاع في الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري، حيث نما الاستثمار في التصنيع ذي التكنولوجيا الفائقة والخدمات ذات التكنولوجيا الفائقة بنسبة 9.4% و11.4% على التوالي. منذ 24 سبتمبر، حدثت سلسلة من السياسات الإيجابية، مثل خفض أسعار الفائدة وخفض أسعار الرهن العقاري والأدوات النقدية الجديدة، عززت معنويات سوق الأسهم في الصين. كما يستمر الاهتمام بالأصول عالية الجودة في الارتفاع، حيث بدأت صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) على نطاق واسع في الانتشار لأنها خيار استثماري جذاب. كما لوحظ أن رأس المال الأجنبي يسرع تدفقه إلى الأصول الصينية.

تظهر بيانات EPFR لتدفقات الصناديق أن 57.6 مليار دولار أمريكي تدفقت إلى الأسهم من الفئة (أ) بين 23 سبتمبر و20 أكتوبر، ما يمثل أكثر من 90% من إجمالي التدفقات إلى الأسواق الناشئة. اعتبارًا من 24 أكتوبر، تظهر بيانات بلومبرج أن صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) التي تركز على الصين احتلت خمسة من أعلى 10 تدفقات نقدية بين صناديق المؤشرات المتداولة العالمية، أي ما مجموعه 19.2 مليار دولار أمريكي للشهر الماضي. حيث فضل المستثمرون العالميون بشكل خاص صناعات التكنولوجيا، التي شكلت جزءًا كبيرًا من هذه التدفقات الداخلية.

الجدير بالذكر أن صندوق E Fund ChiNext ETF (بالرمز: 159915) وصندوق E Fund STAR 50 ETF (بالرمز: 588080) المُقدّمين من شركة E Fund Management ("E Fund")، أكبر مدير صناديق استثمارية في الصين، يجذبان الانتباه. تركز صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) هذه على التكنولوجيا عالية النمو والصناعات القائمة على الابتكار، ما يتماشى مع اهتمام المستثمرين المتزايد في قطاعات التكنولوجيا في الصين. للتوضيح أكثر، يركز مؤشر ChiNext على قطاعات مثل الطاقة الجديدة والرعاية الصحية، في حين يميل مؤشر STAR 50 أكثر نحو قطاع أشباه الموصلات.

بالإضافة إلى ذلك، تواصل E Fund الابتكار وتوسيع خط منتجاتها من صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) لتلبية الطلب المتزايد في السوق على فرص استثمارية متنوعة ومحددة القطاعات، بما في ذلك الصندوق E Fund AI ETF (بالرمز: 159819) والصندوقE Fund CSI Cloud Computing & Big Data ETF (بالرمز: 516510)، والمتاحة عبر برنامج ETF Connect لتعزيز فرص المستثمرين الأجانب.

نبذة عن E Fund

تأسست شركة E Fund Management المحدودة (المعروفة بِـ"E Fund") في عام 2001، وهي شركة رائدة في إدارة الصناديق الشاملة المشتركة في الصين مع أكثر من 3.5 تريليون يوان صيني (505 مليار دولار أمريكي) تحت إدارتها. وتقدم حلولاً استثمارية للعملاء المحليين والخارجيين، مما يساعد العملاء على تحقيق أداء استثماري مستدام طويل الأجل. يشمل عملاء E Fund كلاً من الأفراد والمؤسسات، بما في ذلك البنوك المركزية، وصناديق الثروة السيادية، وصناديق الضمان الاجتماعي، وصناديق التقاعد، وشركات التأمين وإعادة التأمين، والشركات، والبنوك. ومنذ تأسيسها، تركز الشركة على إدارة الاستثمارات على المدى الطويل، مؤمنة بأهمية إجراء أبحاث متعمقة والوقت في الاستثمار. كما أنها شركة رائدة وممارِسة رئيسية في مجال الاستثمارات المسؤولة في الصين، ومعترف بها على نطاق واسع كواحدة من أكثر مديري الأصول الصينيين ثقةً وتميزًا.

المصدر: E Fund. AuMهو الأصل ويشمل الشركات التابعة. هذه البيانات اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. سعر صرف العملات الأجنبية FX صادر عن بنك الشعب الصيني PBoC.