Produk ETF yang Menyasar Pasar Tiongkok Kian Diminati Investor di Tengah Sentimen Pasar dan Arus Modal Asing yang Semakin Melesat

GUANGZHOU, Tiongkok, 29 Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Baru-baru ini, Badan Pusat Statistik Tiongkok mengumumkan, investasi di industri high-tech terus meningkat sepanjang tiga triwulan pertama pada 2024, termasuk sektor manufaktur high-tech dan jasa high-tech yang masing-masing melesat sebesar 9,4% dan 11,4%. Sejak 24 September lalu, sejumlah kebijakan menguntungkan, seperti penurunan suku bunga acuan, penurunan suku bunga KPR, dan sarana moneter baru telah meningkatkan sentimen di pasar modal Tiongkok. Aset-aset bermutu tinggi juga terus diminati investor, dan produk ETF bercakupan luas (broad-based ETF) kini menjadi opsi investasi yang menarik. Lonjakan arus modal asing pun mengalir pada aset-aset Tiongkok.

Menurut data EPFR, arus modal asing senilai US$ 57,6 miliar mengalir di pasar modal Tiongkok pada periode 23 September-20 Oktober, berkontribusi lebih dari 90% arus modal yang memasuki pasar-pasar berkembang. Pada 24 Oktober lalu, data Bloomberg menunjukkan, produk-produk FTF yang berfokus di pasar Tiongkok tercantum dalam jajaran lima dari 10 besar ETF global yang paling banyak menyedot arus modal asing. Totalnya mencapai US$ 19,2 miliar pada bulan lalu. Investor global sangat menggemari industri teknologi yang mengambil porsi signifikan dalam arus modal asing tersebut.

Di antaranya, E Fund ChiNext ETF (Kode ETF: 159915) dan E Fund STAR 50 ETF (Kode ETF: 588080) dari E Fund Management ("E Fund"), manajer investasi terbesar di Tiongkok. Dua produk ETF ini berfokus pada sektor teknologi yang tengah berkembang pesat dan industri-industri yang berorientasi pada inovasi. Hal tersebut sejalan dengan sikap investor yang kian meminati sektor teknologi Tiongkok. Indeks ChiNext memprioritaskan sejumlah sektor seperti energi baru dan layanan kesehatan, sedangkan indeks STAR 50 lebih menyasar sektor semikonduktor.

E Fund terus berinovasi, serta memperluas portofolio produk ETF demi memenuhi permintaan pasar yang semakin besar terhadap peluang investasi di sektor spesifik, termasuk E Fund AI ETF (Kode ETF: 159819) and E Fund CSI Cloud Computing & Big Data ETF (Kode ETF:516510), yang tersedia lewat program ETF Connect bagi investor di luar negeri.

Tentang E Fund

Berdiri pada 2001, E Fund Management Co., Ltd. ("E Fund") adalah manajer investasi terkemuka dengan produk terlengkap di Tiongkok. Dana kelolaan E Fund kini mencapai hampir RMB 3,5 triliun (US$ 505 miliar)*. E Fund menawarkan solusi investasi bagi klien di dalam dan luar negeri. Selain itu, E Fund membantu klien mencapai kinerja investasi yang berkelanjutan dalam jangka panjang. Berorientasi pada imbal hasil jangka panjang, E Fund telah menjadi manajer investasi sejak terbentuk pertama kali. E Fund juga berpegang pada keunggulan riset yang mendalam dan periode investasi. E Fund menjadi pionir dan perusahaan terdepan yang mempraktikkan investasi bertanggung jawab di Tiongkok. Lebih lagi, E Fund merupakan salah satu manajer investasi yang paling tepercaya dan terbaik di Tiongkok.

Sumber: E Fund. Nilai dana kelolaan (AuM) merupakan data perkiraan awal dan mencakup anak-anak usah E Fund. Data per 30 September 2024. Nilai kurs valas berasal dari data PBoC.

SOURCE E Fund Management