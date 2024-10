تستعرض UGREEN أحدث الابتكارات التقنية في جيتكس 2024: من شواحن Uno إلى حلول التخزين NAS

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 14 أكتوبر / تشرين أول 2024 /PRNewswire/ -- تخطط شركة UGREEN الرائدة عالميا في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية وتطوير تقنيات الشحن لجذب الاهتمام في معرض جيتكس 2024 المقرر إقامته في الفترة من 14 إلى 18 أكتوبر 2024، وذلك عبر استعراض أحدث ابتكاراتها، بما في ذلك شواحن UGREEN Uno وسلسلة حلول التخزين NASync وباور بانك Nexode ومحطات الإرساء وغيرها، حيث يبرز كل منتج منها أحدث التقنيات التي تطورها UGREEN، والتي تركز على توفير أداء استثنائيا وراحة لا مثيل لها.

UGREEN at GITEX 2024

قل وداعا للشواحن المملة والعادية، وذلك مع استعراض UGREEN لشواحن UGREEN Uno في جيتكس 2024، وهي الشواحن التي تأتي بتصميم على هيئة روبوت مرح يجذب الاهتمام بجماليته التي تتجاوز مجرد الوظيفة، مع دعم تقنية GaN، والتي توفر شحنا أسرع وأكثر أمانا لما يصل إلى ثلاثة أجهزة معا في نفس الوقت، وعلى الرغم من حجمها الصغير فإن شاحن Uno الجديد بقدرة 65 واط قوي بما يكفي لشحن هاتف iPhone 16 Pro حتى 57% أو جهاز MacBook Air M2 إلى 51% خلال 30 دقيقة فقط.

تمثل السلامة أبرز أولويات UGREEN، وسلسلة شواحن Uno الجديدة ليست استثناء من هذه القاعدة، حيث تأتي مصنوعة من مواد متينة ومقاومة للهب، كما تدعم هذه الشواحن الجديدة أيضا نظام Thermal GuardTM من UGREEN، وهو النظام الذي يراقب درجة الحرارة لحظيا لمنع المشاكل المحتملة مثل التلف والتحميل الزائد والجهد الزائد وغيرها، مما يضمن للمستخدمين تجربة شحن آمنة خالية من القلق، كما يجعل شواحن Uno جديرة بالثقة والاعتمادية.

ستعرض UGREEN بالإضافة إلى شواحن UGREEN Uno أيضا سلسلة NASync الخاصة بها في جيتكس 2024، وهي أجهزة التخزين المتصلة بالشبكة للاستخدام الشخصي أو المنزلي أو التجاري، والتي تتوفر في إصدارات مختلفة تشمل NASync DXP2800 وDXP4800 Plus وDXP6800 Pro وDXP8800 Plus وDXP480T Plus وتمكن المستخدمين من الوصول إلى بياناتهم بسلاسة من خلال الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية وأجهزة التلفزيون المتصلة بالشبكة. تقدم سلسلة أجهزة التخزين NASync أداء لا مثيل له، وذلك اعتمادا على معالجات Gen 12th Core i5 ومنفذا الشبكات GbE10، مما يضمن معالجة البيانات ونقلها بسرعة عالية، بالإضافة إلى ذلك، فإن التطبيق المرفق يوفر تجربة شاملة سهلة الاستخدام، وعلى عكس حلول التخزين السحابي، تخزن سلسلة NASync بأمان كميات هائلة من البيانات الشخصية على الأجهزة المحلية، مما يقلل كثيرا من مخاطر تسرب المعلومات والاختراق والمراقبة.

كما تقدم UGREEN خلال جيتكس 2024 سلسلة باور بانك الجديد Nexode، وهي مجموعة متعددة الاستخدامات مصممة لتلبية احتياجات الشحن في أثناء التنقل، وهي السلسلة التي تتوفر في ثلاثة إصدارات تشمل إصدارا بسعة 25000 مللي أمبير/ساعة وقدرة 200 واط، وآخر بسعة 20000 مللي أمبير/ساعة وقدرة 130 واط، بالإضافة إلى إصدار بسعة 12000 مللي أمبير/ساعة وقدرة 100 واط، بحيث يمكن للإصدار بسعة 25000 مللي أمبير/ساعة وقدرة 200 واط شحن جهاز MacBook Pro مقاس 16 بوصة إلى 54% خلال 30 دقيقة فقط، ذلك بفضل منفذ C1 الذي يوفر شحنا فائق السرعة بقوة 140 وات، ويجعل التصميم الرأسي بنك الطاقة أكثر قابلية للحمل في أثناء التنقل، كما تمنح شاشة TFT الذكية المدمجة تجربة استثنائية للمستخدمين.

تعتبر UGREEN اسما موثوقا منه في أسواق الشرق الأوسط منذ 12 عاما، حيث تقدم باستمرار منتجات مبتكرة وعالية الجودة للمستهلكين لترسيخ مكانتها القوية في المنطقة، وذلك مع التزامها الراسخ بالتميز وإرضاء العملاء، مما يعزز الراحة والكفاءة للمستهلكين في جميع أنحاء المنطقة.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة:

Facebook:https://www.facebook.com/UgreenMiddleEast

Instagram:https://www.instagram.com/ugreen_mea

X:https://x.com/UgreenMEA

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2527827/UGREEN_at_GITEX_2024.jpg