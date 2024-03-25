تستعرض ZTE جميع المنتجات والحلول البصرية التي تخص ابتكارات الشحن التوربيني FTTx في مؤتمر FTTH 2024

مجموعة 50G PON للتطور السلس، ومجموعة Light ODN التي تتميز بسهولة البناء والإدرة، وحل "Beyond Connectivity" للاستمتاع بتجربة فائقة القوة

صندوق 800G OTN وصندوق التبديل اللذان يتميزان بدقة الحجم، وعالي الكثافة، وانخفاض نسبة الكربون، ومحطات وسائط متعددة متنوعة تعمل على توسيع نطاق الخدمات عبر الفيديو

خوادم عالية الأداء لخلق بنية تحتية سحابية قوية

برلين، 25 مارس 2024 /PRNewswire/ -- شركة ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ)، هي شركة عالمية رائدة في مجال توفير حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وقد شاركت بنجاح في مؤتمر FTTH 2024 الذي تمت إقامته في برلين، ألمانيا. وقد جمع المؤتمر بين العديد من صناع القرار، وقادة الفكر، ومديري الشركات التنفيذيين، والمستثمرين في مجال صناعة الاتصالات البصرية.

واستعرضت ZTE حلول مجموعة 50G PON و10G PON وGPON بهدف دعم التطور السلس لتقنيات PON الثلاث، وذلك باعتبارها الشركة الرائدة في حصة السوق العالمية لـ 10G PON. يستخدم هذا الحل في شبكة توزيع بصري (ODN)ومنصة واحدة، ويحل المشاكل التي تظهر بسبب تكاليف البناء المرتفعة، وشغل مساحات كبيرة في المكاتب المركزية، وكابلات الألياف المعقدة، وصعوبة التشغيل والصيانة أثناء التطوير.

فيما يخصُّ نشر ODN في أوروبا، توفر ZTE حل Light ODN، الذي يعتمد على تقنيات الإنهاء المسبق، وعدم الربط، وسرعة التوصيل والتشغيل، والشفافية. وهو ما من شأنه جعل شبكة ODN مرئية وسهلة الإدارة وتخفيض النفقات التشغيلية بشكل كبير.

لتحسين قوة إشارة الإنترنت اللاسلكي (Wi-Fi) في المنزل، تقدم ZTE حلاً منزليًا متصلًا مبتكرًا، يتضمن استخدام منصة إدارة منصة إدارة XGS-PON ONT وWi-Fi 7 وMesh Wi-Fi&FTTR وSCP (المنصة السحابية الذكية).

تم تصميم صندوق 800G OTN من ZTE خصيصًا لسيناريوهات Metro وDCI (اتصال مركز البيانات). يمكن أن يحقق الحامل الفرعي الواحد سعة استيعاب تصل إلى 12.8T، حيث يضمُّ وحدات قابلة للتوصيل بقوة 800G. ويقلل هذا التصميم من متطلبات المساحة بنسبة 73% للتكامل الكهروضوئي. يحلُّ WebGUI محل EMS (نظام إدارة العناصر) مما يعزز من واجهة المستخدم وقدرات الإدارة. بالإضافة إلى ذلك، يعمل على تقليل استهلاك الطاقة ليصل إلى 0.1 واط لكل جيجابت. يدعم صندوق 1.2U OTN المدمج إمكانية الوصول إلى الخدمات المتعددة ويمكن تركيبه في المساحات الداخلية والخارجية.

توفر صناديق التبديل عالية الكثافة ومنخفضة الكربون من ZTE قدرة نقل مذهلة تبلغ 4.8T في ارتفاع مضغوط يبلغ 1U. وهي تتميز بأنواع متنوعة من المنافذ للتكيف مع سيناريوهات الشبكات المختلفة. يعزز تصميم الهيكل المتقدم من كفاءة تبديد الحرارة بنسبة 30%، مما يضمن لك أداءً مثاليًا. وعلاوة على ذلك، فإنها تتميز باستهلاك منخفض للطاقة لكل جيجابت بشكل مثير للإعجاب حيث يصل إلى 0.1 واط/ جيجابت.

سوف يعمل كل من Android TV وRDK STBs على إثراء محتوى الفيديو والتحسين من التأثير البيئي. يمكن لشركة ZTE تقديم محتويات وتطبيقات متنوعة من Google وNetflix وAmazon Prime Video وDisney+، وذلك بفضل التعاون المتعمق مع شركائها البيئيين.

تحتل ZTE المرتبة الأولى في حصة سوق IP STB. منذ عام 2021، احتلت ZTE المرتبة الأولى في عدد مستخدمي Android TV الذين تم تفعيلهم حديثًا.

تحتل ZTE المرتبة الأولى في شحنات PON CPE وDSL CPE، وذلك وفقًا لأحدث تقرير ربع سنوي للوصول إلى النطاق العريض والشبكات المنزلية للربع الرابع من عام 2023 من مجموعة Dell'Oro.

كما تم عرض خوادم عالية الأداء تهدف إلى خلق بنية تحتية سحابية قوية للاقتصاد الرقمي.

تلتزم ZTE بتطوير الابتكارات التكنولوجية، وذلك ومن خلال منتجاتها وخدماتها المنتشرة في أكثر من 160 دولة. تظل الشركة ملتزمة بتلبية الاحتياجات الأساسية للمشغلين والمستخدمين، وتقديم حلول الاتصال ذات النطاق الواسع التي تعد الأفضل في فئتها، وذلك بفضل تعاونها الوثيق مع شركاء الصناعة.

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