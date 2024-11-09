تسلط Fapon الضوء على حلول التشخيص المخبري الشاملة المبتكرة وخدمات التوطين في معرض MEDICA 2024

دوسلدورف، ألمانيا، 9 نوفمبر 2024 /PRNewswire/ -- يسر شركة Fapon، وهي شركة عالمية رائدة في مجال علوم الحياة، المشاركة في معرض MEDICA 2024 الدولي القادم، الذي سيعقد من 11-14 نوفمبر في دوسلدورف، ألمانيا. ستعرض Fapon حلولها الشاملة للتشخيص المخبري، بما في ذلك المواد الخام للتشخيص المخبري وخدمات الكواشف وأدوات النظام المفتوح. بالإضافة إلى ذلك، ستقدم الشركة خدمات نقل التكنولوجيا وخدمات التصنيع المحلي لتأكيد التزامها بالجودة ورضا العملاء.

مزودة حلول شاملة مخصصة لمصنعي التشخيص المخبري

في المعرض، ستقدم Fapon مجموعة من الحلول الشاملة عبر تطبيقات التكنولوجيا المختلفة، بما في ذلك المقايسة المناعية للتألق الكيميائي (CLIA)، والكيمياء الحيوية، وتسلسل الجيل التالي (NGS)، وتفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR)، ومقايسة التدفق الجانبي (LFA)، والمقايسة المناعية التألقية (FIA) لكل من مختبرات التشخيص السريري وسيناريوهات نقاط الرعاية (POCT). بالاستفادة من أسسها القوية في تقنيات التشخيص المخبري، تدمج Fapon المواد الخام وخدمات الكواشف وأدوات النظام المفتوح في حلول شاملة للتشخيص المخبري. يضمن هذا النهج خدمات موثوقة ومتعددة الاستخدامات وسلسة لشركائنا في مجال التشخيص المخبري، ولا سيما شركات التشخيص المخبري المحلية والموزعين الذين يسعون لتأسيس أو توسيع خطوط إنتاج التشخيص المخبري الخاصة بهم. وفي نهاية المطاف، ستستفيد المستشفيات والمرضى المحليون من هذه الجهود. إن هدف Fapon هو الارتقاء بمحافظ أعمال الشركات العالمية المصنعة لأجهزة التشخيص المخبري عن طريق نقل التكنولوجيا والتصنيع المحلي.

يوضح خط منتجات اختبارات المقايسة المناعية للتألق الكيميائي لشركة Fapon خبرتها في الحلول الشاملة للتشخيص المخبري، بما في ذلك أجهزة تحليل المقايسة المناعية للتألق الكيميائي (CLIA) ذات النظام المفتوح من سلسلة Shine i-series للفحص منخفض إلى فائق الإنتاجية، إلى جانب أكثر من 70 خدمة كاشف للاختبار مثل فيتامين D والجزء النشط الطرفي الأميني من الببتيد المدر للصوديوم الدماغي (NT-proBNP) والتروبونين القلبي عالي الحساسية (hs-cTnI) والبروكالسيتونين (PCT) وAD. بالإضافة إلى ذلك، فإن حلول Fapon الشاملة الجزيئية المخصصة لنقاط الرعاية (POCT) وحلول التألق المناعي الشاملة المخصصة لنقاط الرعاية (POCT)، والتي تتضمن أجهزة التحليل التشخيصي الجزيئي الآلية بالكامل، وأجهزة تحليل نقاط الرعاية الكمية المتألقة مناعيًا وخدمات الكواشف، تُظهِر بشكل جماعي التزام Fapon بتطوير تقنيات التشخيص لاحتياجات قطاع التشخيص المخبري الفريد.

مواد التشخيص المخبري الخام تلبي متطلبات السوق الأوروبية

تلتزم Fapon بتقديم المواد الخام الأساسية عالية الأداء للتشخيص المخبري التي تلبي متطلبات السوق الأوروبية. تعالج عروضنا من مواد التشخيص المخبري الخام الخالية من الأصل الحيواني متطلبات السوق الصارمة والاعتبارات الأخلاقية. في الآونة الأخيرة، أطلقت Fapon صيغة مبتكرة لاختبار المقايسة المناعية الشطيري لفيتامين D باستخدام موادها الخام عالية الجودة، مما يحقق أداءً وترابطًا متفوقًا مقارنةً بالاختبارات المنافسة الأخرى. علاوة على ذلك، لا تزال Fapon نشطة في تلبية الاحتياجات التشخيصية الآخذة بالنمو، وتوفير مواد خام لاختبار الأمراض المنتشرة مثل فقر الدم المنجلي (SCD) وجدري القردة (mpox) وإنفلونزا الطيور (H5N1). مع التركيز الشديد على تشخيص أمراض الجهاز التنفسي والإنتانية، تضمن Fapon لعملائها الوصول إلى المواد الخام عالية الجودة اللازمة لدعم عملية التشخيص الفعالة ورعاية المرضى.

في معرض MEDICA 2024، ستعرض Fapon دورها كشريك عالمي موثوق به في قطاع التشخيص المخبري. يتطلع فريق Fapon إلى الاجتماع مع المتخصصين في القطاع، وتبادل الأفكار، واستكشاف فرص التعاون التي تدفع الابتكار إلى الأمام وتحسن من نتائج الرعاية الصحية. تفضلوا بزيارتنا في جناح العرض رقم 3-A81 لمعرفة كيف يمكن لـ Fapon دعم احتياجاتكم في مجال التشخيص المخبري.

نبذة عن Fapon

Fapon هي شركة عالمية رائدة في علوم الحياة مكرسة لتقديم حلول وخدمات متكاملة للتشخيص والأدوية الحيوية والعلاج الحيوي. من خلال دمج حل شامل للتشخيص المخبري مع المواد الخام والكواشف ومنصات الأدوات المفتوحة المبتكرة، نمت الشركة لتصبح موردًا رائدًا في مجال التشخيص في المختبر. تفتخر Fapon بالابتكارات المتقدمة في تقنيات العلاج ومنصات خوارزميات الذكاء الاصطناعي مع رؤى البيانات التي تساهم في عالم أفضل وأكثر صحة. بدعم من شبكتها العالمية القوية للبحث والتطوير (R&D) والتصنيع والمبيعات والخدمات، أنشأت منتجات Fapon وجودها في 68 دولة ومنطقة، وتخدم أكثر من 2500 شريك تجاري في جميع أنحاء العالم.

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