تسمية هايسنس كأول شريك رسمي لكأس العالم للأندية FIFA 2025™

شنغهاي ، 31 أكتوبر ، 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت هايسنس ، العلامة التجارية الرائدة في الإلكترونيات الاستهلاكية العالمية والأجهزة المنزلية ، أنها دخلت في شراكة رسمية لبطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025™ الجديدة. تم الإعلان اليوم في حدث خاص في برج شنغهاي حضره رئيس "فيفا" (FIFA) "جياني إنفانتينو"، والأمين العام للفيفا "ماتياس غرافستروم"، ورئيس مجموعة هايسنس "جيا شاوكيان".

وفي حديثه في إطلاق الشراكة ، قال رئيس الفيفا "جياني إنفانتينو": "يسرنا أن نرحب بهايسنس ، العلامة التجارية الرائدة في السوق العالمية ، كشريك رسمي لكأس العالم للأندية FIFA 2025™. يتماشى التزام هايسنس بالابتكار والتكنولوجيا مع رؤيتنا لهذه البطولة ، والتي ستجمع أفضل 32 فريقًا من جميع أنحاء العالم لاحتفال لا يُنسى بلعبتنا سيُحدث ثورة في كرة القدم للأندية."

"ستقدم هذه الشراكة للمشجعين طرقًا فريدة للتفاعل مع البطولة ، سواءً داخل أو خارج الملعب ، مع إرساء أساس تقني وإبداعي لازدهار كأس العالم للأندية FIFA 2025™".

سيجمع كأس العالم للأندية FIFA 2025™ الجديد أفضل 32 ناديًا في العالم كل أربع سنوات. ستوفر الشراكة مع هذه النسخة الافتتاحية من البطولة المنصة المثالية لشركة هايسنس لمواصلة تنمية علامتها التجارية العالمية بين عشاق أكثر فرق الرياضة والنوادي شعبيةً في العالم ، وعرض أحدث التقنيات والأجهزة مع تلفزيونات هايسنس لتكون ظاهرة للمتابعين عبر البطولة.

أضاف رئيس مجموعة هايسنس "جيا شاوكيان": "نحن فخورون بأن نكون شريكًا رسميًا لكأس العالم للأندية FIFA 2025™ ، وهي مسابقة بين أفضل الأندية من جميع الاتحادات الستة، تمثل حوارًا بين الأبطال ، ومواجهة بين نخبة الفرق المتميّزة. يتوافق هذا تمامًا مع سعي هايسنس لإبراز روح البطل، ويتوافق أيضً مع أحدث أهداف شركتنا لبناء مؤسسة وعلامة تجارية من الطراز العالمي."

"بصفتها رائدة في تلفزيونات الذكاء الاصطناعي ، فإن سلسلة تلفزيون هايسنس بالذكاء الاصطناعي التي تم إطلاقها حديثًا هي رفيق مثالي لكأس العالم للأندية FIFA 2025™. الأساس التكنولوجي لتلفزيونات هايسنس بالذكاء الاصطناعي هو نموذج Xinghai الكبير الذي تم تطويره بشكل مستقل ، والذي يدعم التحديثات الذكية المستمرة عبر فئات الأجهزة المختلفة ، مما يعزز بشكل كبير تجربة المستخدم والتنافسية في السوق. جنبا إلى جنب مع FIFA ، ستقدم هايسنس أفضل نسخة من بطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025™ للجماهير العالمية."

تهدف هايسنس إلى بناء مؤسسة وعلامة تجارية من الطراز العالمي مع التركيز المستمر على الأصول الرياضية من الفئة الأولى. من خلال التوقيع رسميًا كشريك رسمي لكأس العالم للأندية FIFA 2025™ ، مسابقة الأندية الرائدة الجديدة في العالم ، تقدم هايسنس استراتيجيتها التسويقية الرياضية وتسرّع جهودها في العولمة.

كانت هايسنس شريكًا عالميًا لنسختين متتاليين من بطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025™ وثلاث بطولات أوروبية تابعة لليويفا "UEFA". تسعى الشركة إلى التطوير الذكي لمنتجاتها ، التي تتنوع من أجهزة التلفزيون، وأجهزة تلفزيون الليزر، ومكيّفات الهواء، والثلاجات. في خط منتجات التلفزيون ، قدمت هايسنس تلفزيونًا بحجم 100 بوصة مجهز بشريحة لجودة الصورة بالذكاء الاصطناعي، مما يوفر للمستخدمين تجربة مشاهدة غامرة. مع منتجاتها من الثلاجات ومكيّفات الهواء ، تدعم منصة ConnectLife من هايسنس الترابط بين الأجهزة المنزلية الذكية ، مما يتيح التعاون السلس بين الأجهزة المنزلية.

يؤكد التعاون مع FIFA التزام هايسنس بتقديم تكنولوجيا أجهزة منزلية رائدة في السعي لتحسين الحياة اليومية ، مع منتجات وتقنيات مبتكرة في إطار السعي لتعزيز تجارب المشاهدة للمشجعين في جميع أنحاء العالم وجعل كرة القدم أكثر سهولة وأكثر جاذبية للجميع.

نبذة عن هايسنس

تُعد هايسنس علامة تجارية عالمية رائدة في مجال الأجهزة المنزلية والأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية. وتحتل هايسنس، وفقًا لبيانات شركة أوميدا (Omdia)، المرتبة الثانية على مستوى العالم في صادرات أجهزة التلفزيون، والمرتبة الأولى في صادرات شاشات التلفزيون بحجم 100 بوصة، وذلك في عام 2023 والنصف الأول من عام 2024. حققت الشركة نموًا سريعًا وباتت تعمل في أكثر من 160 دولة، وتشتهر بتخصصها في منتجات الوسائط المتعددة، والأجهزة المنزلية، والحلول الذكية لتكنولوجيا المعلومات.

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