Hisense стала первым официальным партнером чемпионата FIFA Club World Cup 2025™

ШАНХАЙ, 31 октября 2024 г. /PRNewswire/ -- Компания Hisense, ведущий мировой бренд потребительской электроники и бытовой техники, объявила о заключении официального партнерского соглашения с новым чемпионатом мира по футболу FIFA Club World Cup™. Объявление об этом было сделано сегодня на специальном мероприятии в Shanghai Tower, на котором присутствовали президент FIFA Джанни Инфантино (Gianni Infantino), генеральный секретарь FIFA Маттиас Графстрём (Mattias Grafström) и председатель совета директоров Hisense Group Цзя Шаоцянь (Jia Shaoqian).

Выступая на церемонии открытия, президент FIFA Джанни Инфантино сказал: «Мы рады приветствовать компанию Hisense, одного из ведущих мировых брендов на рынке, в качестве официального партнера FIFA Club World Cup 2025™. Приверженность Hisense инновациям и технологиям соответствует нашему видению этого турнира, который объединит 32 лучшие команды со всего мира для незабываемого торжества нашей игры, которая произведет революцию в клубном футболе».

«Это партнерство предложит болельщикам уникальные способы взаимодействия с турниром как на поле, так и за его пределами, а также заложит технологическую и инновационную основу для процветания FIFA Club World Cup™».

В новом чемпионате FIFA Club World Cup™ раз в четыре года будут принимать участие 32 лучших клуба. Партнерство с первым турниром нового формата обеспечит идеальную платформу для Hisense, чтобы еще больше расширить свой глобальный бренд среди поклонников самых популярных спортивных и клубных команд мира, а также продемонстрировать самые современные технологии и технику с помощью телевизоров Hisense, которые будут широко представлены на турнире.

Председатель совета директоров Hisense Group Цзя Шаоцянь добавил: «Мы гордимся тем, что являемся официальным партнером FIFA Club World Cup 2025™, турнира между топ-клубами из всех шести конфедераций, представляющим собой диалог между чемпионами, столкновение первоклассного мастерства. Это идеально согласуется со стремлением Hisense к чемпионскому духу и нашей последней корпоративной целью по созданию компании и бренда мирового класса».

«Как пионер в области телевизоров с искусственным интеллектом, недавно вышедшая новая серия телевизоров Hisense с искусственным интеллектом (AI) идеально подходит для FIFA Club World Cup™. Технологической основой телевизоров Hisense AI является независимо разработанная большая модель Xinghai, которая поддерживает непрерывные смарт- обновления разных устройств, значительно улучшая пользовательский опыт и конкурентоспособность на рынке. Вместе с FIFA Hisense представит лучший клубный чемпионат мира Club World Cup™ для мировой аудитории».

Hisense стремится создать компанию и бренд мирового класса с постоянным акцентом на спортивные мероприятия высшей лиги. Став официальным партнером FIFA Club World Cup 2025™, абсолютно нового клубного соревнования планеты, Hisense продвигает свою стратегию спортивного маркетинга и ускоряет свои усилия по глобализации.

Hisense выступала в качестве глобального партнера двух чемпионатов FIFA World Cups™ подряд и трех чемпионатов Европы UEFA. Компания стремится к интеллектуальному развитию своей продукции – телевизионной продукции, лазерных телевизоров, кондиционеров и холодильников. В линейке телевизионных продуктов Hisense представила 100-дюймовый телевизор, оснащенный чипом качества изображения AI, обеспечивающим пользователям просмотр передач с эффектом погружения. С помощью холодильников и кондиционеров платформа ConnectLife от Hisense поддерживает взаимосвязь «умных» бытовых приборов, обеспечивая бесперебойное взаимодействие между бытовыми устройствами.

Сотрудничество с FIFA подчеркивает приверженность Hisense внедрению бытовой техники на основе инновационных разработок в стремлении улучшить повседневную жизнь. С помощью инновационных продуктов и технологий, повышающих качество просмотра для болельщиков во всем мире, она делает футбол более доступным и привлекательным для всех.

О компании Hisense

Компания Hisense является глобальным лидером производства бытовых приборов и брендом потребительской электроники. По данным Omdia, компания Hisense заняла 2-е место в мире по поставкам телевизоров и 1-е место в категории телевизоров с диагональю 100 дюймов как в 2023 году, так и в первом полугодии 2024 года. Компания быстро расширяется и работает на рынках более 160 стран, специализируясь на мультимедийных товарах, бытовой технике и интеллектуальной ИТ-информации.

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