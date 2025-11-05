تشعل ستوك جرو شرارة الابتكار عبر أكبر هاكاثون طلابي إماراتي في معهد بيرلا للعلوم والتكنولوجيا (بيتس بيلاني) - دبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 5 نوفمبر 2025 / بي آر نيوز واير / -- في خطوة رائدة تهدف إلى تعزيز الثقافة المالية والابتكار في المنطقة، تواصل ستوك جرو ، المنصة الهندية الرائدة في الاستشارات الاستثمارية والتعليم المالي، تواصلها الفعّال مع المؤسسات التعليمية في الإمارات لتطوير مبادرات مبتكرة تعزز الوعي المالي، وتمكّن الشباب من الانخراط في الأسواق الإقليمية، وتفتح آفاق الوصول عبر إدراج الأسهم الإماراتية على منصتها.

كجزء من هذه الرؤية الطموحة، استضافت ستوك جرو هاكاثونًا ماليًا تقنيًا امتد ليومين في معهد بيرلا للعلوم والتكنولوجيا (بيتس بيلاني) - دبي، بتنظيم مشترك مع فرع جمعية ( ACM ) لدى معهد بيرلا للعلوم والتكنولوجيا (بيتس بيلاني) - دبي , جمع أكثر من 180 طالبًا ضمن 28 فريقًا من أرقى المؤسسات الأكاديمية، مثل جامعة هيريوت وات، جامعة نيويورك أبوظبي، جامعة الشارقة، جامعة ميدلسكس، أكاديمية مانيبال للدراسات العليا بدبي، معهد بيرلا للعلوم والتكنولوجيا (بيتس بيلاني) - دبي، الجامعة الأمريكية بالشارقة، جامعة أبوظبي، وجامعة ويستفورد، إلى جانب غيرها من الجامعات المرموقة.

هاكاثون ذو هدف واضح

بعيدًا عن الهاكاثونات المعتادة المخصصة للبرمجة، ركز تحدي ستوك جرو على معالجة مشاكل مالية حقيقية، من نقص السيولة في الأسواق الإقليمية إلى عوائق الاستثمار عبر الحدود.

المهمة: ابتكار حلول مالية تقنية قابلة للتوسع، تعزز مشاركة المستثمرين، وتعمق الوعي المالي، وتكيّف منتجات ستوك جرو بما يتوافق مع خصوصية أسواق الشرق الأوسط.

"كان هدفنا أن يعيش الطلاب تجربة التفكير والعمل كمطوري التكنولوجيا المالية. كان المقصود أن يتجاوز الطلاب النظرية الأكاديمية ليستشعرو خبرة التعامل مع مشكلات واقعية في أسواق متغيرة وسريعة مثل الإمارات".

— أجاي لاخوتيا، المؤسس والرئيس التنفيذي لدى ستوك جرو

على مدار يومين كاملين، تحولت الفصول إلى غرف استراتيجيات، وعمل الطلاب على تحويل أفكارهم إلى نماذج أولية، مسترشدين بمسؤولي مراقبة المنتجات والتقنيات لدى ستوك جرو، لتقديم حلول قد تُعيد تعريف طريقة الاستثمار.

الابتكار على أرض الواقع

في معهد بيرلا للعلوم والتكنولوجيا (بيتس بيلاني) - دبي، صمّم الطلاب حلولًا مستوحاة من ديناميكيات السوق الحقيقية في الإمارات.

ومن أبرز الابتكارات:

مراقب أسعار النفط – نموذج تداول يربط بين تحركات النفط وأسهم سوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية.

وحدة التحليل بدون كود – منصة سهلة الاستخدام تعتمد السحب والإفلات لتصميم استراتيجيات التداول.

متعقّب السيولة – لوحة متابعة لرصد نشاط المؤسسات مقابل المستثمرين الأفراد في السوق.

اختيارات الأسهم بالذكاء الاصطناعي – نموذج يتنبأ بأسهم السوق استنادًا إلى اتجاهات المستهلكين والموردين

جواز الائتمان – نظام عبر الحدود للتحقق من البيانات الائتمانية

تعاون طلاب من مجالات المالية والتكنولوجيا والاقتصاد وتحليل البيانات، ليبرهنوا أن الابتكار يزدهر عند التقاء التخصصات المختلفة.

بعد يومين من العروض التقديمية والعروض العملية، اختارت قيادة ستوك جرو أفضل الفرق لمزيد من التعاون والتطوير. ونتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى فرع جمعية ( ACM ) - فرع معهد بيرلا للعلوم والتكنولوجيا (بيتس بيلاني) بدبي على التنظيم الرائع والتنفيذ المثالي للهاكاثون.

الأهمية الاستراتيجية للإمارات

قدّم الهاكاثون لمحة عن المشهد المتطور للتكنولوجيا المالية في الإمارات. مع ازدياد أعداد المستثمرين الأفراد وشباب المنطقة الملمين بالتكنولوجيا، فإن المنطقة على أعتاب أن تصبح مركزاً للتكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط، لكن غياب الابتكار الطلابي يشكل الحلقة الناقصة. سدّت ستوك جرو هذه الفجوة من خلال تمكين المبتكرين الشباب لبناء حلول عملية وذات تأثير حقيقي.

نبذة عن ستوك جرو

ستوك جرو منصة للاستشارات الاستثمارية والمعرفة المالية، موثوقة من قبل أكثر من 35 مليون مستخدم حول العالم. تضم المنصة أكثر من 35 مليون مستخدم في الهند، وتتمتع بشراكات مع أكثر من 1,500 مؤسسة تعليمية رائدة عالميًا. بفضل الجمع بين أدوات البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتحليل المتخصص، تُحوّل ستوك جرو تعلم التداول والاستثمار إلى تجربة مشوقة، متاحة للجميع، وذات تأثير ملموس. كما تدعو ستوك جرو فرع الإمارات المؤسسات التعليمية والشركات للانضمام في جهودها لبناء عالم يتمتع بالوعي المالي.

للاستفسارات حول الشراكات، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني: [email protected]

