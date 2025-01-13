شركة StockGro تقيم شراكة مع المدرسة الهندية العالمية الدولية (GIIS) دبي لمحو الأمية المالية للشباب في دولة الإمارات العربية المتحدة

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StockGro

13 يناير, 2025, 10:21 AST

إمارة دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة

13 يناير / كانون الثاني، 2025 /PRNewswire/ -- شركة StockGro، المنصة الرائدة في الهند للتعليم المالي العملي، تقيم شراكة مع المدرسة الهندية العالمية الدولية (GIIS) دبي لتزويد الطلاب من الصف التاسع إلى الثاني عشر بالمهارات المالية الأساسية. تمثل هذه الشراكة ثاني تعاون رئيسي لشركة StockGro في دولة الإمارات العربية المتحدة، ما يعزز توسعها في منطقة مجلس التعاون الخليجي.

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StockGro Partners with GIIS Dubai to Transform Youth Financial Literacy in the UAE
StockGro Partners with GIIS Dubai to Transform Youth Financial Literacy in the UAE

بصفتها شريك محو الأمية المالية في المدرسة الهندية العالمية الدولية (GIIS)، فإن منصة StockGro قامت بدمج منهجها المبتكر في النظام الأكاديمي للمدرسة. من خلال جلسات متخصصة يقودها الخبراء تُعقد كل شهرين، يكتسب الطلاب فهمًا متعمقًا للمفاهيم المالية، وأساسيات سوق الأسهم، وإستراتيجيات الاستثمار، ما يعزز التفكير الناقد والتطبيق العملي في العالم الواقعي.

أحد أبرز مميزات هذا التعاون هو برامج تعلم سوق الأسهم، الذي يتضمن تمارين نموذجية لإدارة المحافظ الاستثمارية للطلاب من الصف التاسع إلى الثاني عشر. تتيح أنشطة إدارة محافظ الأسهم للطلاب تطبيق معرفتهم في بيئة واقعية خالية من المخاطر، ما يعزز ثقتهم وفهمهم العملي للتداول والاستثمار.

قال Ajay Lakhotia، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة StockGro: "يسد هذا التعاون الفجوة بين التعليم النظري والتطبيق العملي، ويعد الطلاب لاتخاذ قرارات مالية مدروسة. ما يعكس التزام StockGro بتمكين الجيل القادم بأدوات للتغلب على التحديات المالية في العالم الحقيقي."

صرحت السيدة/ Rajani Manikonda، المشرفة على المدرسة الثانوية العليا، المدرسة الهندية العالمية الدولية (GIIS) دبي: "إن تمكين الطلاب من محو الأمية المالية أمر ضروري في عالم اليوم المترابط. إن هذا التعاون مع StockGro يُعرِّف طلابنا بتعقيدات الإدارة المالية بطريقة تفاعلية وعملية، ما يضمن تطوير مهارات التفكير الناقد ومهارات حل المشكلات التي يحتاجونها للنجاح في الاقتصاد العالمي."

من خلال الشراكة مع واحدة من أفضل المدارس الدولية الهندية في دبي، تعزز StockGro مكانتها للتعاونات المستقبلية في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة مجلس التعاون الخليجي؛ لتحقيق مهمتها المتمثلة في إحداث ثورة في التعليم المالي على مستوى العالم.

نبذة عن StockGro

StockGro هي منصة التعلم الاجتماعي العملي الرائدة للتداول والاستثمارات، التي يثق بها أكثر من 35 مليون مستخدم في جميع أنحاء العالم. وقد تمكنت بنجاح من تمكين الطلاب في أكثر من 1100 مؤسسة تعليمية مرموقة من خلال تجارب التعلم المالي الغامرة. من خلال هذا التعاون، تواصل StockGro مهمتها في محو الأمية المالية والتعليم العملي للجيل القادم.

منصة StockGro تدعو المؤسسات التعليمية في جميع أنحاء منطقة مجلس التعاون الخليجي للتعاون معها لأجل محو الأمية المالية في العالم. أرسل لنا على البريد الإلكتروني: [email protected] حتى نتمكن معًا من تمكين الجيل القادم بمهارات حياتية أساسية.

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/2595456/StockGro_GIIS_Dubai.jpg

 

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