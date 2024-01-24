تضيء ليلة نيجيريا الوطنية منتدى الاقتصاد العالمي برونقها الثقافي الرائع.

قد عرض حفل الاستقبال النيجيري في منتدى الاقتصاد العالمي لعام 2024 ما هو أفضل في الفنون، والثقافة، والموسيقى النيجيرية.

أبوجا، نيجيريا, 24 يناير / كانون الثاني 2024 /PRNewswire/ -- تصدرت ليلة نيجيريا الوطنية المسرح الرئيسي في منتدى الاقتصاد العالمي (WEF) في احتفال مذهل من الفن والثقافة والموسيقى في 17 يناير 2024. وقد عرض حفل الاستقبال النيجيري، الذي أقيم في دافوس بسويسرا، تراث البلاد الثقافي الغني وإبداعها، مقدمًا تجربة فريدة واستثنائية للمشاركين في الاجتماع السنوي.

تحت عنوان "المواهب والثقافات الاستثنائية التي يحبها العالم"؛ اختلف الاستقبال النيجيري عن البرمجية التقليدية للمنتدى الاقتصادي العالمي، مقدمًا تحولًا منعشًا يبرز الهوية الثقافية الدينامية لنيجيريا.

Hannatu Musa Musawa, Nigeria’s Minister of Art, Culture, and the Creative Economy, the President of Ghana, Nana Akufo-Addo, Nigeria’s Vice President, Kashim Shettima GCON, Prof. Klaus Schwab, founder of the World Economic Forum, and Nigeria’s Minister of Foreign Affairs, Amb. Yusuf M. Tuggar (OON). Nigeria Reception at the World Economic Forum Annual Meeting 2024

قدمت الطاهية المحترفة Sia، التي تلقت تدريبها في لو كوردون بلو، للضيوف اختيارًا رائعًا من المأكولات الفاخرة، مع نكهة من لذائذ المأكولات النيجيرية. وقد قام منسق الأغاني Obi، الذي سبق له أن حاز على رقم قياسي في موسوعة جينيس لأطول فترة عرض موسيقي على الإطلاق، بإشعال روح المكان بمزيج فني متنوع من الألحان، مما أبقى ساحة الرقص مُفعمة بالطاقة والحيوية.

كان حفل الاستقبال النيجيري عقب "وجهة نيجيريا لعام 2030" التي تم الإعلان عنها مؤخرًا، وهي إستراتيجية وطنية أُطلقت من قبل وزارة الفنون والثقافة والاقتصاد الإبداعي في نيجيريا، بهدف تعزيز نمو الإيرادات في الصناعات الثقافية والإبداعية في نيجيريا، بينما تبرز مواهب وهوية نيجيريا الثقافية على نطاق عالمي. وأُقيم هذا الحدث بالتعاون مع وزارة الاتصالات والابتكار والاقتصاد الرقمي في نيجيريا.

الاستعداد للاستثمار

أكدت Hannatu Musa Musawa، وزيرة الفنون والثقافة والاقتصاد الإبداعي في نيجيريا، على الأهمية الإستراتيجية لحفل الاستقبال النيجيري في تعزيز التراث الثقافي لنيجيريا وفتح الأفق لإمكانات الاقتصاد الإبداعي.

وصرّحت الوزيرة Musawa: "يعد قطاع الفنون والثقافة مصدرًا لـ 2.3 مليون وظيفة، ممثلًا نحو 3.5% من القوة العاملة في نيجيريا." "إننا نسعى جاهدين لتكوين اتصالات مع شبكات عالمية لتوسيع ديناميات السوق المحلي، وتعزيز النمو وإيجاد فرص عمل لمجتمعنا الإبداعي المتنامي. تهدف إستراتيجياتنا طويلة المدى للصناعات الإبداعية أيضًا إلى تحقيق مساهمة قدرها 100 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030."

وتركز رؤية الوزيرة Musawa على الإمكانات التحويلية لتطوير الاقتصاد الإبداعي في نيجيريا، مما يجعل البلاد محطة عالمية للابتكار الثقافي والدينامية الاقتصادية.

الضيوف المميزين

وقد حظي الحدث بتواجد شخصيات بارزة، من بينهم نائب الرئيس النيجيري، Kashim Shettima الحاصل على وسام القائد العام للنيجر (GCON)، والبروفيسور Klaus Schwab، مؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي، ورئيس غانا، Nana Akufo-Addo، والمدير العام لمنظمة التجارة العالمية، Ngozi Okonjo-Iweala - الحاصل على وسام القائد العام للنيجر(GCON)، وغيرهم من كبار الشخصيات. وقد عزز حضورهم الأهمية العالمية لعرض نيجيريا الثقافي في المنتدى الاقتصادي العالمي.

تحدت الطاقة الحيوية لليلة نيجيريا الوطنية برد الشتاء في منتدى الاقتصاد العالمي، مما شكّل نقطة تحول هامة وصوّر نيجيريا كدولة منفتحة وحيوية، جاهزة للاستثمار والتعاون العالمي.

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