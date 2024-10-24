تضيف Vantage Markets إنجازًا آخر إلى سجلها: الفوز بجائزة أفضل برنامج لشراكة الفوركس في جوائز العلامة التجارية العالمية لعام 2024

بورت فيلا، فانواتو، 24 أكتوبر 2024 /PRNewswire/ -- لقد عززت الشركة وسيط التداول متعدد الأصول Vantage Markets ("Vantage") سلسلة انتصاراتها بجائزة أخرى مرموقة: جائزة أفضل برنامج لشراكة الفوركس في جوائز العلامة التجارية العالمية لعام 2024.

إن هذا الاعتراف الأخير يضيف إلى سجل الشركة المذهل. وفي وقت سابق من هذا العام، حصلت Vantage على لقب أفضل وسيط لتداول العقود مقابل الفروقات (CFD) لعام 2024، ما عزز مكانتها كرائدة في صناعة تداول العقود مقابل الفروقات (CFD).

Vantage Markets Adds Another Feather to its Cap: Wins Best Forex Affiliate Program at Global Brand Awards 2024

بفضل شبكة عالمية مزدهرة تضم أكثر من 20,000 من الشركات التابعة النشطة والوسطاء الجدد (IBs)، تشتهر Vantage بعمولاتها وهياكل الخصم المرنة والتنافسية للغاية. توفر منصات الشركاء للشركة - CellXpert وبوابة Next-Gen IB - مجموعة شاملة من الموارد التعليمية والتسويقية، ما يمكّن الشركات التابعة والوسطاء الجدد (IBs) من توسيع شبكاتها مع تقديم الدعم الحيوي لعملائها.

هذا الاعتراف ليس الأول لبرنامج شراكات Vantage. حصلت Vantage على لقب "أفضل برنامج للوسطاء الجدد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2023" ولقب "أفضل برنامج شراكة في أمريكا اللاتينية 2023" في حفل توزيع جوائز مجلة الأعمال الدولية لعام 2023. كما تم تكريم Vantage بلقب "أفضل برنامج شراكة للفوركس، عالميًا 2023" و"أفضل برنامج شراكة، عالميًا 2023" من مجلة Global Brands Magazine، ما يؤكد التزامها بالتميز.

وقال Marc Despallieres، رئيس قسم الاستراتيجية والتداول في Vantage: "نحن متحمسون لاستلام جائزة أفضل برنامج شراكة للفوركس في جوائز العلامة التجارية العالمية 2024. وهذا الاعتراف دليل على التفاني المتواصل لفريقنا في تقديم التميز والدعم والقيمة التي لا مثيل لها لشركائنا."

"مع تركيزنا على الشفافية والموثوقية ورضا العملاء، ما تزال Vantage ملتزمة بتمكين المتداولين والشركات التابعة على حد سواء من الأدوات والموارد التي يحتاجون إليها للتنقل في الأسواق المالية بثقة ونجاح".

لمزيد من المعلومات حول Vantage Markets وخدمات الوساطة الحائزة على جوائز، يرجى زيارة . Vantagemarkets.com

نبذة عن Vantage

Vantage Markets (أو Vantage) هي شركة وساطة متعددة الأصول تقدم للعملاء إمكانية الوصول إلى خدمة سريعة وقوية لتداول منتجات العقود مقابل الفروقات (CFDs)، تشمل الفوركس، والسلع، والمؤشرات، والأسهم، وصناديق المؤشرات المتداولة (ETFs)، والسندات.

بفضل أكثر من 15 عامًا من الخبرة في السوق، تتجاوز Vantage دور الوسيط؛ إذ توفر نظامًا موثوقًا به للتداول وتطبيق تداول عبر الهاتف المحمول حائز على الجوائز ومنصة تداول سهلة الاستخدام تُمكِّن العملاء من اغتنام فرص التداول. حمِّل تطبيق Vantage App من خلال App Store أو Google Play.

تداول بذكاء مع vantage

تحذير من المخاطر: تداول العقود مقابل الفروقات (CFD) مغامرة محفوفة بالمخاطر. فقد تتجاوز خسارتك قيمة استثماراتك الأولية.