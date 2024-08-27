تطبيق Vantage Copy Trading يقدم طرق نسخ متعددة لاقتناص الفرص وتحقيق أقصى قدر من الربح

بورت فيلا، فانواتو، 27 أغسطس 2024 : يسعد ("Vantage") Vantage Markets /PRNewswire/ --، وهي شركة وساطة رائدة متعددة الأصول، لتقديم أنماط نسخ متعددة في تطبيق Vantage، مما يوفر للمتداولين مرونة أكبر لتنويع تداولاتهم المنسوخة وتحسين استراتيجيات التداول الخاصة بهم. يؤكد هذا التحديث المثير على التزام Vantage بتقديم أدوات مبتكرة تمكن المتداولين باختلاف مستوى الخبرة.

تم تصميم ميزة نسخ التداول من Vantage لتناسب كل من يقومون بالانتقال من الأدوار التقليدية من 9 إلى 5 والمتداولين المخضرمين الذين يبحثون عن طرق تداول أكثر ديناميكية، أصبحت تتضمن نمطين إضافيين لتلبية الرغبة في خوض المخاطر المختلفة.

Vantage Copy Trading Introduces Multiple Copy Modes to Maximise Opportunities

بالنسبة للمتداولين الذين يتجنبون المخاطر والذين يفضلون نهجًا أكثر تحكمًا، يسمح لهم وضع Fixed Multiple بتحديد حجم محدد لكل الصفقات المنسوخة، بهدف تحقيق قدر أكبر من الاتساق. وفي الوقت نفسه، تم تصميم نمط Fixed Multiple لأولئك الذين يرغبون في تعديل استراتيجياتهم بشكل ديناميكي استنادًا إلى ظروف السوق، مما يمكنهم من مضاعفة حجم الطلب الأصلي بعامل محدد مسبقًا، وبالتالي يوفر لهم أداة لإدارة تعرضهم للمخاطر بشكل أكثر فعالية.

تمثل هذه الأنماط الجديدة تقدمًا كبيرًا في تقديم مجموعة متنوعة من خيارات التداول للمتداولين الذين يواجهون قيودًا زمنية وتفضيلات متفاوتة للمخاطرة.

علق Lian J، مدير نمو المستخدم لتطبيق Vantage، قائلاً: "مع وجود المزيد من الطرق لنسخ التداول، فإننا نمكن مستخدمينا من السيطرة على مستقبلهم المالي من خلال محافظ متنوعة للغاية. نحن نؤمن أن أنماط النسخ هي مفتاح المستقبل. فهي تساعد المتداولين في إدارة مخاطرهم وتحقيق أقصى قدر من الأرباح المحتملة."

وفي إطار التزامه بتحسين تطبيق Vantage، قدم الفريق أيضًا تحسينات كبيرة على الواجهة، ومرشحات بحث أوسع لجمع المتداولين المثاليين معًا، وأصدر سلسلة جديدة من الفيديوهات التوجيهية لتثقيف عملائهم.

"إن تمكين المتداولين من خلال التعليم هو مبدأ أساسي في Vantage، وانطلاقًا من إدراكنا لأهمية تجربة نسخ تداول سهلة الاستخدام، أصدرنا سلسلة فيديوهات جديدة مصممة خصيصًا لمساعدة المتداولين على التنقل في تطبيقنا ووظائف تداول النسخ الملحقة به."

قم بتنزيل تطبيق Vantage الآن لاستكشاف هذه الميزات الجديدة وتحسين تجربة التداول الخاصة بك.

نبذة عن Vantage

Vantage Markets (أو Vantage ) هي شركة وساطة متعددة الأصول تقدم للعملاء إمكانية الوصول إلى خدمة سريعة وقوية لتداول منتجات العقود مقابل الفروقات (CFDs)، بما في ذلك الفوركس والسلع والمؤشرات والأسهم وصناديق المؤشرات المتداولة والسندات.

بفضل خبرتها في السوق والتي تزيد عن 14 عامًا، تتخطى Vantage دور الوسيط، حيث توفر نظامًا بيئيًا موثوقًا للتداول، وتطبيق للتداول عبر الهاتف المحمول حائز على جوائز، ومنصة تداول سهلة الاستخدام تمكن العملاء من اغتنام فرص التداول. حمل تطبيق Vantage App من خلال App Store أو Google Play.

تداول بذكاء مع vantage@

تحذير من المخاطر: تداول العقود مقابل الفروقات CFD مغامرة محفوفة بالمخاطر. فقد تتجاوز خسارتك قيمة استثماراتك الأولية

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