تطبيق شركة Vantage يحتفل بروح المنافسة من خلال إطلاق حملة "Vantage Medal Mania"

بورت فيلا، فانواتو, 7 أغسطس / آب 2024 /PRNewswire/ -- يَسر شركة Vantage Markets("Vantage")، الشركة الرائدة في مجال الوساطة متعددة الأصول، أن تعلن عن إطلاق حملة "Vantage Medal Mania" على تطبيق Vantage، احتفالاً بروح المنافسة المستوحاة من الألعاب الصيفية.

وتُتاح هذه الحملة حصريًا على تطبيق Vantage، الأمر الذي يوفر للعملاء طريقة جديدة ومثيرة للمشاركة في الألعاب بالتزامن مع بطولة Trading Championship 2024، التي انطلقت في أول يوليو.

Vantage App celebrates the spirit of the Games with "Vantage Medal Mania"

حملة "Vantage Medal Mania" من Vantage، التي ستقام من 25 يوليو إلى 11 أغسطس 2024، العملاء للتصويت فرقتهم المفضلة في 121 مباراة للفوز بالميداليات متنوعة من خلال 17 رياضة مختلفة، ويفوز العملاء بالميداليات نظير توقعاتهم الصحيحة في المباريات: 6 ميداليات للمباريات الذهبية، 4 ميداليات للمباريات الفضية، و2 ميداليات للمباريات البرونزية. يمكن للمشاركين أيضًا كسب ما يصل إلى 5 أضعاف الميداليات من خلال الانخراط في مهام التداول أو الإيداع المرتبطة بالرياضات المختارة. ومن شأن تحقيق العملاء لإنجازات معينة، مثل تسجيل الدخول المتكرر والتخمينات الصحيحة المتتالية ،يزداد فرصهم لتعزيز أرباحهم من الميداليات.

يمكن استبدال الميداليات التي يتم جمعها من خلال هذه الأنشطة بمجموعة متنوعة من مكافآت التداول، بما في ذلك قسائم الاسترداد النقدي للإيداع، والقسائم النقدية، وقسائم التعويض عن خسائر التداول، وغيرها الكثير. بالإضافة إلى ذلك، يتسنى للمشاركين الدخول في سحب عشوائي على جوائز تزيد قيمتها الإجمالية عن 10,000 دولار أمريكي، بالإضافة إلى نقاط V إضافية*. تتضمن الحملة أيضًا عروضًا حصرية سريعة، حيث يتم تشجيع العملاء على التحقق بانتظام من صفحة العروض المخصصة لاستبدال ميداليات "Medal Mania" التي جمعوها بقسائم تداول تحمل خصومات هائلة.

*تُطبق الشروط والأحكام.

وفي هذا الصدد، صرحت Lian J، مديرة قسم نمو عدد المستخدمين بتطبيق Vantage، قائلة: "نحن في Vantage نسعى إلى جمع عملائنا من خلال مبادرات مثيرة على غرار مبادرة 'Vantage Medal Mania'. فهذه الحملة تتيح لنا خلق تجربة ديناميكية ومشوقة تعكس إثارة المنافسة الرياضية، مع مكافأة عملائنا على مشاركتهم".

تعرف على المزيد حول "Vantage Medal Mania" حصريًا من خلال تطبيق Vantage.

نبذة عن شركة Vantage

Vantage Markets (أو Vantage Markets) هي شركة عالمية رائدة في مجال الوساطة متعددة الأصول توفر للعملاء إمكانية الوصول إلى خدمة ذكية وقوية لتداول العقود مقابل الفروقات (CFDs) على العملات الأجنبية والسلع والمؤشرات والأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة ETFs والسندات.

وتتجاوز Vantage، بفضل خبرتها التي تزيد عن 14 عامًا في السوق، دور الوسيط، حيث توفر نظام تداول موثوق به، وتطبيق حائز على جوائز للتداول عبر الهاتف المحمول، ومنصة تداول سهلة الاستخدام تمكن العملاء من اغتنام فرص التداول. حمل تطبيق Vantage App من خلال App Store أو Google Play.

تداول بذكاء مع @vantage

تحذير من المخاطر: تداول العقود مقابل الفروقات CFD مغامرة محفوفة بالمخاطر. فقد تتجاوز خسارتك قيمة استثماراتك الأولية.

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