تعاون بين Gift وNetwork International من أجل شراكة استراتيجية

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 31 أكتوبر 2025 / PRNewswire / -- دشنت شركة "جيفت" ( Gift ) (الكيان القانوني التابع لشركة "زوزوداي" ( Xoxoday ) في دول مجلس التعاون الخليجي) ، وهي منصة عالمية للبرمجيات كخدمة تعمل بالذكاء الاصطناعي وتتخصص في حلول المكافآت والولاء والتفاعل رسخَّت مكانتها كمزود رائد للبنية التحتية الشاملة للولاء ، وشركة "نتوورك إنترناشونال [إل إل سي]" ( Network International LLC ) (نتوورك) ، وهي شركة رائدة في مجال التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وأفريقيا، لتمكين "نتوورك" من تقديم منصة Loyalife التابعة لشركة "جيفت" لعملائها. هذا التعاون يدعم ويعزز محفظة خدمات "نتوورك" ذات القيمة المضافة لعملائها من المؤسسات المصرفية والمالية. تعد Loyalife منصة توفر بنية تحتية متطورة للولاءات، مما يساعد العملاء على تحفيز الاحتفاظ بالعملاء والمشاركة؛ وهي عوامل تمييز حاسمة في الأسواق المالية التنافسية.

تمكِّن Loyalife ، منصة الولاء على مستوى المؤسسات من "جيفت" ، الشركات من إنشاء وإدارة وتوسيع نطاق برامج الولاء التفاعلية المسلّية متعددة القنوات من خلال مجموعتها الشاملة. تقدم المنصة إمكانية الوصول إلى أكثر من 10 ملايين خيار مكافأة في أكثر من 175 دولة ، وقواعد كسب واسترداد قابلة للتخصيص ، وتحليلات في الوقت الفعلي ، وبنية متمحورة حول واجهات برمجة التطبيقات للتكامل السلس مع الأنظمة القائمة. تدعم Loyalife العديد من العملات واللغات ، مما يجعلها مثالية للشركات العالمية التي تسعى إلى حلول متطورة لإشراك العملاء بفعالية.

بالنسبة إلى "جيفت" ، فإن الشراكة مع "نتوورك إنترناشونال" تفتح الباب أمام إمكانية الوصول إلى منظومة الدفع المتنامية بسرعة في دولة الإمارات العربية المتحدة ، مع الاستفادة من شبكة عملائها الواسعة وخبرتها الإقليمية العميقة لتسريع اختراق السوق في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

"سوميت خاندلوال"، الرئيس التنفيذي لشركة "جيفت": "نحن متحمسون للشراكة مع "نتوورك إنترناشونال" لجلب بنيتنا التحتية للولاء المثبتة إلى شبكتهم الواسعة من عملاء المؤسسات المصرفية والمالية في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. يمثل هذا التعاون فرصة كبيرة لمساعدة المؤسسات المالية على تعزيز علاقات العملاء ودفع المشاركة من خلال منصتنا الشاملة؛ Loyalife . معًا، نعمل على تمكين البنوك من إحداث نقلة نوعية في تجربة عملائها مع تحقيق نتائج تجارية قابلة للقياس."

"رونين سبيفاك"، رئيس مجموعة خدمات القيمة المضافة ، "نتوورك إنترناشونال": "يسعدنا تعزيز محفظة خدمات القيمة المضافة لدينا من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية مع "جيفت". تكمّل منصة Loyalife الخاصة بهم مهمتنا في مساعدة البنوك والحكومات والشركات على النمو من خلال تبسيط المدفوعات والتجارة. يؤكد هذا التعاون التزامنا بتسريع التحول الرقمي وتمكين نمو المؤسسات المالية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا من خلال حلول الولاء المبتكرة."

حول Gift

تعد "جيفت" منصة عالمية موثوقة للمكافآت والولاء تخدم أكثر من 5000 منظمة ، بما في ذلك العلامات التجارية المدرجة ضمن قائمة Fortune 500 مثل "نستله" و"أدوبي" ( Adobe ). توفر حلول البرمجيات كخدمة القائمة على الذكاء الاصطناعي التي تقدمها إمكانية الوصول إلى خيارات المكافآت العالمية التي تفوق 10 مليون دولار وتساعد الشركات على تحويل التفاعلات المعاملاتية إلى علاقات طويلة الأجل.

حول Loyalife

Loyalife هي منصة ولاء على مستوى المؤسسات تم تطويرها بواسطة "جيفت"، مصممة لمساعدة الشركات على إنشاء وإدارة وتوسيع نطاق برامج الولاء الشاملة. تقدم Loyalife ، التي يثق بها قادة الصناعة ، بنية تحتية متكاملة تمكن المنظمات من دفع مشاركة العملاء وتنمية الإيرادات من خلال تجارب مخصصة مدفوعة بالذكاء الاصطناعي.

الميزات الرئيسية:

التفاعل المسلّي: المهام ، الشرائط ، الشارات ، لوحات القادة ، وميكانيكيات الفوز الفوري لرفع معدلات المشاركة والتكرار.

إدارة الأعضاء (منصات بيانات العملاء): الحصول على البيانات من مصادر مختلفة وتوحيد الملفات الشخصية مع تمييز الهوية، والموافقة، والسمات والأحداث، والقطاعات الذكية، ومعدلات النقاط التنبؤية.

محركات القواعد: كسب و حرق متعدد السمات ، مضاعِفات المستويات ، تمويل الشركاء ، استبعادات رموز فئات التجار / الفئات ، الحدود القصوى، والمحاكاة في الوقت الحقيقي مع نسخ مختلفة.

سوق المكافآت العالمية: الوصول إلى أكثر من 10 ملايين خيار مكافأة في أكثر من 175 دولة ، بما في ذلك بطاقات الهدايا والبضائع وتجارب السفر وغيرها.

برامج ولاء قابلة للتخصيص: تخصيص قواعد الأرباح والاسترداد لتتناسب مع شرائح وسلوكيات العملاء المتنوعة.

الانخراط في قنوات متعددة: التكامل السلس عبر منصات الويب والجوال والمتجر لضمان تجربة متسقة للعملاء.

تحليلات متقدمة: رؤى وتقارير في الوقت الفعلي لتحسين أداء البرنامج ورضا العملاء.

بنية متمحورة حول واجهات برمجة التطبيقات: إمكانية الدمج بسهولة مع أنظمة إدارة علاقات العملاء و نقاط البيع و التجارة الإلكترونية الحالية باستخدام واجهات برمجة التطبيقات المرنة والموصلات المعدة مسبقًا.

حول Network International

"نتوورك إنترناشونال" هي شركة التكنولوجيا المالية الرائدة في الشرق الأوسط وأفريقيا. هدفنا هو مساعدة الشركات والاقتصادات على النمو من خلال تبسيط المدفوعات والتجارة. نحن نقدم منظومة متنوعة من البنوك وشركات التكنولوجيا المالية وشركات الاتصالات والتجار والحكومات وكيانات القطاع العام في أكثر من 50 بلدًا ، مما يمنح شركائنا التكنولوجيا المبتكرة والخدمات ذات القيمة المضافة والخبرة العميقة في أنظمة الدفع والبنية التحتية الخاصة بها. تعمل قوة فريقنا البالغ عددها أكثر من 3000 شخص على أرض الواقع بشكل وثيق مع أكثر من 250 مؤسسة مالية و 240،000 تاجر لتقديم حلول دفع وتكنولوجيا مالية موثوقة وقابلة للتطوير ومستعدة للمستقبل في جميع أنحاء المنطقة.

