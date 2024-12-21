إدراج منصة (Empuls) التابعة لشركة Giift في دليل Gartner® للسوق لعام 2024 لحلول صوت الموظف

سان فرانسيسكو, 21 ديسمبر / كانون أول 2024 /PRNewswire/ -- تم الاعتراف بمنصة (Empuls) (المعروفة سابقًا باسم Xoxoday) التابعة لشركة Giift "جيفت" في دليل Gartner "غارتنر" للسوق لعام 2024 لحلول "صوت الموظف" (VoE) للعام الثاني على التوالي. "نؤمن أن هذا الاعتراف يسلط الضوء على الوجود العالمي المتزايد للمنصة ، وإنجازاتها في حلول إشراك الموظفين القائمة على الذكاء الاصطناعي والتطور في معالجة تحديات المشاركة المعقدة التي تواجهها الشركات".

كما ذكرت غارتنر ، "قياس مشاعر الموظفين واتخاذ إجراءات لتحسين تجربة الموظفين هي عقبات للعديد من الشركات. يمكن لقادة الموارد البشرية الذين يدعمون استطلاعات مشاركة الموظفين وبرامج الاستماع المستمرة الأخرى استخدام هذا الدليل لتتبع الاتجاهات الناشئة (بما في ذلك حالات استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي) والحلول المتاحة."

في طليعة الابتكار ، دمجت منصة Empuls الذكاء الاصطناعي كقدرة أساسية عبر منصتها ، مستفيدةً من التقنيات المتطورة لمعالجة اللغة الطبيعية وتقنيات التعلم الآلي. تستخدم المنصة الذكاء الاصطناعي التوليد للاستفادة من الإمكانات المتقدمة لتلخيص للبيانات، ورواية القصص، وتوليد التوصيات ، ما يضع معاييرًا جديدة لإدارة تجربة الموظفين.

قال كوشال أجراوال ، كبير مسؤولي التسويق في شركة Xoxoday "زوزوداي": "من وجهة نظرنا ، فإن هذا الاعتراف المستمر من غارتنر يمثل مصادقة على صحة نهجنا تجاه مشاركة الموظفين المدفوعة بالذكاء الاصطناعي وتوسعنا في سوق أمريكا الشمالية". "بينما تتعامل المنظمات في جميع أنحاء العالم مع قياس وتحسين تجربة الموظفين ، تقدم منصة Empuls مزيجًا فريدًا من التكنولوجيا المتطورة والخدمات المهنية التي تضيّق الفجوة بين تعليقات الموظفين والاعتراف بها وتلبي احتياجات المشاركة المعقدة للشركات الأمريكية".

لمزيد من المعلومات حول كيف يمكن لمنصة Empuls إحداث نقلة نوعية في نهج مشاركة الموظفين في مؤسستك ، يُرجى زيارة موقع الويب https://www.empuls.io/ .

*Empuls المعروفة سابقًا باسم Xoxoday

لقراءة "دليل غارتنر للسوق لحلول صوت الموظف"، يُرجى زيارة الرابط: https://www.gartner.com/document-reader/document/6000803 (يمكن الوصول إليه فقط للمشتركين في غارتنر)

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نبذة عن Xoxoday:

Empuls هو منتج تابع لشركة "زوزوداي". شركة "زوزوداي" ("جيفت" سابقًا) هي مزود رائد للبرمجيات كخدمة تقدم مجموعة شاملة من المنتجات المصممة لرقمنة برامج "المكافآت والحوافز والولاء". تلبي هذه الحلول المصممة خصيصًا احتياجات مجموعة واسعة من المجموعات ، بما في ذلك العملاء ، والمؤثرين ، والشركاء التجاريين ، وفرق المبيعات ، والموظفين ، والعمالة الموسمية، وموظفي ما بعد البيع.

وتدير شركة "زوزوداي"، التي تحظى بثقة أكثر من 5000 شركة في أربع قارات ، من الشركات الناشئة إلى الشركات المدرجة بقائمة Fortune 500 "فورتشن 500"، تسعة مكاتب في جميع أنحاء العالم وتضيف أكثر من 100 عميل جديد كل شهر. يمكن الاطلاع على معلومات إضافية حول حلولها المبتكرة على موقع الويب www.xoxoday.com .

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