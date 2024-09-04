تعاوُن بين Earnix وHexaware لتسريع التحوُّل في تسعير التأمين

ايزلين، نيوجيرسي

4 سبتمبر / أيلول 2024

/PRNewswire/ --أعلنت اليوم Hexaware، وهي شركة متخصصة في تقديم خدمات وحلول تكنولوجيا المعلومات، عن شراكة مع Earnix، وهي شركة عالمية مزودة لحلول التسعير والتقييم القائمة على الذكاء الاصطناعي للخدمات المالية. تهدف هذه الشراكة إلى تحسين الاكتتاب والكفاءة وتقليل الخسائر والامتثال بشكل أفضل للوائح وضمان الميزة التنافسية من خلال استراتيجيات التسعير الفعالة.

تسعى Hexaware إلى تقديم نهج شامل لممارسات الاكتتاب، وتدعم ممارساتها في مجال التحوُّل في التسعير عبر خطوط العمل ونماذج التسعير لشركات التأمين والوسطاء ومديري وكالات التسويق، ويُعَد التسعير الذكي أمرًا بالغ الأهمية لتمكين تقييم المخاطر بشكل أكثر دقة وتحديد الأسعار.

تعمل التقنيات الناشئة للذكاء الاصطناعي وتَعلُّم الآلة على إحداث تحوُّل في تسعير التأمين، ومن خلال التحليلات البيانية المتقدمة التي توفرها Earnix ونماذجها المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يمكن لشركات التأمين تقييم عوامل المخاطر الفردية بدقة، مما يؤدي إلى إنشاء نماذج تسعير أكثر دقة وديناميكية، وتعمل هذه القيود المُصمَّمة خصيصًا على تحسين دقة الاكتتاب ورضا العملاء، والتكيُّف مع البيانات الفورية وعكس التغييرات في ملفات تعريف المخاطر على الفور.

وقال Sandesh Shetti، القائد العالمي للتأمين في Hexaware: "ستساعد خبرة Hexaware في مجال الذكاء الاصطناعي وتعلُّم الآلة، إلى جانب حلول Earnix للتسعير والاكتتاب، عملائنا على تحسين استراتيجيات التسعير، وتحسين رضا العملاء، والحفاظ على ميزة تنافسية".

وقالت Ruth Fisk، رئيسة قسم تطوير الأعمال في Earnix: "يَسُر Earnix التعاون مع Hexaware لإحراز تقدُّم كبير في قطاع التأمين"، "ومن خلال الجمع بين الخبرات، يمكننا تقديم مجموعة شاملة من الحلول التي تساعد شركات التأمين على تحسين استراتيجيات التسعير وإدارة المخاطر، وتحسين تجربة العملاء، وفي نهاية المطاف دفع النمو والربحية".

نبذة عن Hexaware

شركة Hexaware هي شركة عالمية للخدمات التكنولوجية وعمليات الأعمال، لدينا أكثر من 32.000 موظف، يضعون جميعًا نصب أعينهم هدف واحد؛ وهو رسم البسمة على الوجوه من خلال التكنولوجيا والكوادر المتميزة، ومع اكتساب هذا الهدف قوىً دافعة، فإننا نسير جميعًا على الطريق الصحيح لتحقيق رؤيتنا في أن نكون الشريك الأكثر شعبية في مجال التحول الرقمي في العالم، كما نسعى إلى حماية كوكب الأرض وبناء مستقبل أفضل للعملاء والموظفين والشركاء والمستثمرين والمجتمعات التي نعمل فيها.

ومع وجود 54 مكتبًا في 28 دولة، نقوم بتمكين الشركات في جميع أنحاء العالم لتحقيق التحوُّل الرقمي على نطاق واسع وبسرعة من خلال الشراكة معهم لبناء وتحويل وتشغيل وتحسين عملياتهم التكنولوجية والتجارية. تعرف على المزيد عن Hexaware من خلال الرابط https://www.hexaware.com.

الشعار: https://mma.prnewswire.com/media/2237417/Hexaware_NEW_Logo.jpg