Hexaware توسّع حضورها العالمي عبر مركز خدمات جديد في القاهرة

مومباي، الهند، والقاهرة، ولندن، 5 ديسمبر 2025 /PRNewswire/ -- عززت شركة Hexaware Technologies (المدرجة في بورصة الهند الوطنية تحت الرمز: (NSE: HEXT، وهي مزوِّد عالمي للحلول والخدمات الرقمية وخدمات تكنولوجيا المعلومات، شبكتها العالمية لتقديم الخدمات من خلال افتتاح مركز جديد في القاهرة. ومع انطلاقه بمشاركة 100 من المتخصصين، سيخدم المركز العملاء في مصر والشرق الأوسط والأسواق الأوروبية الرئيسية.

Hexaware Cairo Delivery Center

ويقع المركز في أحد المجمعات التكنولوجية الرائدة في القاهرة، وسيقدم خدمات تجربة العملاء (CX) متعددة اللغات باللغات العربية والإنجليزية واللغات الأوروبية الرئيسية. إن نظام التعليم القوي في مصر، وتوافر مهارات لغوية عالية بعدة لغات دولية، والمنطقة الزمنية الملائمة، يجعل من القاهرة مركزاً متنامياً للعمليات الرقمية وخدمات تجربة العملاء. كما تتعاون Hexaware مع الجامعات المحلية لبناء رافد ثابت من المواهب لدعم النمو المستقبلي.

وفي هذا السياق، قال أمرندر سينغ، الرئيس ورئيس منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ في شركة Hexaware: "يمثل هذا المركز دخول Hexaware إلى منطقة جغرافية جديدة ويعد توسعاً كبيراً لحضورنا في مصر. تمنحنا القاهرة إمكانية الوصول إلى قاعدة واسعة من المواهب وبنية تحتية حديثة، مما يسمح لنا بدعم عملائنا عن قُرب مع توسيع نطاق عملياتهم في المنطقة".

وأضاف شيام مانسوخاني، نائب رئيس الشركة والرئيس التنفيذي للعمليات في Hexaware: "تمثل القاهرة التزاماً طويل الأمد بالنسبة لنا. تسمح لنا المنظومة هنا بقيادة الابتكار في أسلوب تقديمنا لتجربة العملاء وتعزيز مرونة تقديم الخدمات لعملائنا".

سيدعم مركز القاهرة نموذج تقديم خدمات قائم على الذكاء الاصطناعي ومُحسَّن بالذكاء البشري لدى Hexaware، حيث يجمع بين الأتمتة والتحليلات والذكاء الاصطناعي التوليدي والفرق الماهرة. ويشكّل هذا المركز جزءاً من استراتيجية التوسع الأشمل لشركة Hexaware لبناء مراكز حديثة تعتمد مبدأ "الرقمنة أولاً" عبر مواقع عالمية رئيسية، بما في ذلك مجال تجربة العملاء.

نبذة عن Hexaware

تُعد شركة Hexaware شركة عالمية لخدمات التكنولوجيا وخدمات عمليات الأعمال. يستيقظ موظفو Hexaware كل يوم بهدف واحد: رسم الابتسامات من خلال أشخاص رائعين وتكنولوجيا رائعة. ومع مكاتبنا المنتشرة حول العالم، نمكّن المؤسسات في جميع أنحاء العالم من تحقيق التحول الرقمي على نطاق واسع وبسرعة من خلال الشراكة معها لبناء وتحويل وتشغيل وتحسين تقنياتها وعمليات أعمالها. لمعرفة المزيد عن Hexaware، يرجى زيارة .https://hexaware.com

صورة: https://mma.prnewswire.com/media/2838474/HEXAWARE_Cairo_Office.jpg

شعار: https://mma.prnewswire.com/media/2237417/5655914/Hexaware_NEW_Logo.jpg