تعرض ZTE حلول الوصول اللاسلكي الثابت (FWA) والنطاق العريض المتنقل (MBB) من الجيل الخامس المدعومة بالذكاء الاصطناعي في معرض Network X 2024، معززة بذلك ريادتها العالمية

تعرض ZTE ابتكارات الجيل الخامس التي تعمل بالذكاء الاصطناعي في معرض Network X 2024 ، بما في ذلك ZTE G5 Ultra ، أول جهاز وصول لاسلكي ثابت داخلي من الجيل الخامس يعمل بالذكاء الاصطناعي في العالم

تحتفظ ZTE بالمركز رقم 1 في السوق العالمية لأجهزة الوصول اللاسلكي الثابت ( FWA ) والنطاق العريض المتنقل ( MBB ) من الجيل الخامس مدة ثلاث سنوات متتالية، مع شحنها أكثر من 5 ملايين وحدة وإقامتها شراكات مع 130 مشغلًا في جميع أنحاء العالم

باريس، 18 أكتوبر 2024 /PRNewswire/ -- عرضت شركة ZTE (0763.HK / 000063.SZ)، الشركة الرائدة عالمياً في مجال حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتكاملة، مجموعة واسعة من منتجاتها المتميزة في مجال الوصول اللاسلكي الثابت (FWA) والنطاق العريض المتنقل (MBB) في معرض Network X 2024. مع حلول الجيل الخامس المدعومة بالذكاء الاصطناعي، تضع ZTE معايير جديدة في مجال تقديم اتصال عالي الأداء، معززة بذلك مركزها القيادي. واستعرضت ZTE في المعرض كيف يمكن لمنتجاتها وخدماتها التنافسية أن تعيد تعريف تجارب المستخدمين في جميع أنحاء العالم من خلال التصميم المتميز والجودة الفائقة والتكنولوجيا المبتكرة.

ZTE G5 Ultra: أول جهاز وصول لاسلكي ثابت من الجيل الخامس مدعوم بالذكاء الاصطناعي في العالم

إن حلول ZTE للجيل الخامس التي تعمل بالذكاء الاصطناعي لا تنحصر فقط بالسرعة - بل تقدم أيضًا شبكات أذكى وأكفأ. يأتي في طليعة هذه الحلول جهاز ZTE G5 Ultra، وهو أول جهاز وصول لاسلكي ثابت داخلي من الجيل الخامس مدعوم بالذكاء الاصطناعي في العالم. يوفر هذا الحل المتطور زيادة بنسبة 20٪ في كفاءة عرض النطاق الترددي وانخفاض بنسبة 30٪ في ازدحام الشبكة، مما يضمن اتصالات أكثر موثوقية وعالية الأداء حتى في أكثر البيئات تطلبًا.

بفضل هوائي ذي كسب عالٍ للغاية يبلغ 13 ديسيبل، يستفيد جهاز ZTE G5 Ultra من تحسين عرض النطاق الترددي القائم على الذكاء الاصطناعي، وإدارة جودة الخدمة بالذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا تتبع الإشارة بالذكاء الاصطناعي لتقديم اتصال سلس وقوي، مما يمكنها من التحكم في قواعد اللعبة في السوق. بفضل تقنية Wi-Fi 7 الجديدة التي تتيح معدل ذروة بيانات يصل إلى 19 جيجابت في الثانية، سيستفيد المستخدمون من الموثوقية المعززة للشبكة، مما يجعلها مثالية للأنشطة ذات النطاق الترددي العالي مثل البث عالي الدقة والعمل عن بعد.

تجارب شبكة لا مثيل لها في البيئات الخارجية والداخلية

في نفس الحدث، عرضت ZTE جهاز ZTE G5F، وهو جهاز وصول لاسلكي ثابت خارجي 5G-A مجهز تمامًا للمستقبل، ومصمم لتوفير اتصال فائق السرعة مع معدلات ذروة بيانات تصل إلى 10 جيجابت في الثانية. يدعم هذا الجهاز من الجيل التالي تجميع حاملات Sub6G وmmWave والاتصال المزدوج، مما يسمح للمستخدمين في المناطق الحضرية والريفية على حد سواء بالاستمتاع بتجربة جيل خامس من الدرجة الأولى.

بالإضافة إلى ذلك، قدمت ZTE جهاز ZTE G5TS، وهو جهاز وصول لاسلكي ثابت مبتدئ داخلي من الجيل الخامس، مجهز بشريحة 5G عالية الأداء وتكنولوجيا Wi-Fi 6 مزدوجة النطاق وأربعة منافذ GE للاتصالات السلكية متعددة الاستخدامات. يضمن هذا الجهاز للمستخدمين تجربة سرعات شبكة ثابتة وفائقة للاستخدام الشخصي والتجاري على حد سواء، مما يعرض التزام ZTE بدفع حدود تكنولوجيا 5G.

الهيمنة على القيادة العالمية مع الالتزام المستمر بالابتكار التكنولوجي

طرحت ZTE مفهوم "الذكاء الاصطناعي للجميع" الاستراتيجي، وركزّت على خمسة سيناريوهات استخدام أساسية للمستهلكين: الرياضة والصحة، والترفيه الصوتي والفيديو، والأعمال التجارية والسفر، والمنزل والتعليم، والقيادة الذكية. وانطلاقًا من رؤيتها المستقبلية، لا تزال ZTE ملتزمة بقيادة مستقبل الاتصال من خلال التكامل السلس بين الذكاء الاصطناعي والجيل الخامس والتقنيات الناشئة. تركز جهود البحث والتطوير المستمرة للشركة على تقديم حلول الاتصال من الجيل التالي التي لا تلبي فحسب توقعات العملاء، بل تتفوق عليها أيضًا. وتأخذ ZTE زمام المبادرة في خلق عالم مترابط تحت مفهوم "نظام المعلومات الجغرافية (GIS)"، والذي أُدمِج في المجموعة الجديدة من منتجات الوصول اللاسلكي الثابت (FWA) والنطاق العريض المتنقل (MBB) بهدف تعزيز تكنولوجيا الجيل الخامس التي تتميز بأنها صديقة للبيئة وذكية وآمنة ومفتوحة، سعيًا لئلا تترك الثورة الرقمية وراءها أي زاوية من المجتمع.

تصدرت ZTE مجال ابتكارات الإنترنت المتنقلة منذ ما يقرب من عقدين من الزمان. ومنذ انطلاق رحلتها في عام 2005، حصلت الشركة على أكثر من 1,000 براءة اختراع تقنية في محطات الإنترنت المتنقلة وقادت باستمرار الموجة التسويقية لأجهزة الوصول اللاسلكي الثابت من الجيل الخامس. لا تقتصر ريادة ZTE في السوق على الابتكار فحسب، بل تمتد إلى الشراكات والانتشارات العالمية. حافظت ZTE على المركز رقم 1[1] في سوق الأجهزة العالمية للوصول اللاسلكي الثابت (FWA) والنطاق العريض المتنقل (MBB) من الجيل الخامس مدة ثلاث سنوات متتالية، مع شحنات تجاوزت 5 مليون وحدة. وقد أقامت الشركة شراكات مع أكثر من 130 مشغلًا في جميع أنحاء العالم، وهو ما يمثل 80٪ من مشغلي الوصول اللاسلكي الثابت من الجيل الخامس على المستوى العالمي. تضمن هذه الشراكات أن تكون منتجات ZTE متوفرة في مختلف المناطق الجغرافية، وتلبي الاحتياجات الفريدة لكل سوق وتساهم في الإدماج الرقمي.

ملاحظة 1: وفقًا لآخر تقرير صادر عن TSR، وهي وكالة استشارية مهنية دولية

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