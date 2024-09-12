تعزز Hanwha Vision التزامها بالتميز والأخلاقيات والاستدامة

-- حازت الشركة على الاعتراف بوصفها معيارًا عالميًا من حيث الامتثال وإدارة المخاطر

-- ترسخ المعايير العالمية ومعايير البيئة والمسؤولية الاجتماعية ESG سمعة Hanwha Vision كشريك موثوق به

-- تثبت شهادات مثل ISO37301/27001/9001/14001/45001 و AEO قيادتها العالمية

SEONGNAM، كوريا الجنوبية, 12 سبتمبر 2024 /PRNewswire/ -- عززت شركة Hanwha Vision، وهي مزود حلول الرؤية العالمية، مكانتها بالتزامها الراسخ بالتميز والأخلاقيات والاستدامة.

Hanwha Vision continues to voluntarily pursue new international standards to enhance its operations and contribute to a sustainable future.

أعلنت الشركة اليوم عن علامة بارزة في رحلتها في طريق البيئة والمسؤولية الاجتماعية ESG، إذ استطاعت تحقيق شهادة ISO 37301. يسلط هذا الاعتراف الدولي الضوء على التزام الشركة بالعمل بأعلى معايير السلوك القانوني والأخلاقي.

علق Soonhong Ahn، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة Hanwha Vision، قائلاً: "لا تزال Hanwha Vision ملتزمة بالتمسك بالمعايير الدولية وقيادة المسؤولية الاجتماعية حتى مع وجودها العالمي في الأسواق الرئيسية. تعد شهادة ISO 37301 وسام فخر لنا، لأنها تعكس التزامنا المستمر بالتميز الأخلاقي والنمو المستدام".

تعزيز ثقافة الامتثال

يعكس هذا الإنجاز التزام Hanwha Vision بتطبيق ثقافة الامتثال في جميع أنحاء المنظمة. أوجدت الشركة من خلال سياساتها الشاملة ومبادراتها الاستباقية والجهود المكرسة من قبل ممارسي الامتثال بيئة عمل لا تفرض فيها السلوك الأخلاقي فحسب، بل تحتفي به.

يلعب "ممارسو الامتثال" في Hanwha Vision، الذين يخدمون داخل كل قسم، دورًا حيويًا في دعم نجاح الشركة في تطبيق الامتثال. أسفرت جهودهم عن معدل إنجاز مبهر يقرب من 99٪ في برنامج التدريب السنوي على الامتثال للشركة، كما أن مؤشر الامتثال للمديرين التنفيذيين ورؤساء الفرق يحصل باستمرار على درجات عالية بصورة استثنائية.

وبعيداً عن الجهود الفردية لموظفيها، نفذت Hanwha Vision برنامج امتثال قوي لدعم الامتثال القانوني في مختلف المجالات، بما في ذلك التجارة العادلة واللوائح البيئية ومكافحة الفساد. يضمن هذا البرنامج التزام الشركة بأعلى المعايير في كل جزء وخطوة من عملياتها.

تاريخ من تحقيق المعايير العالمية

يظهر التزام Hanwha Vision بأن تكون منظمة موثوقة عبر تلبية المعايير العالمية جليًا في تاريخها الذي حصدت فيه مختلف شهادات المعايير الدولية. ولا يعدو ISO 37301 أن يكون أكثر من مثال واحد على التزام الشركة بتلبية هذه المعايير، إذ تواصل Hanwha Vision سعيها وراء الوصول إلى المعايير الدولية الجديدة طواعية ورغبةً منها، سواءً أكانت هذه الجهود على مستوى فريق واحد أو على مستوى الشركة بأسرها.

فعلى سبيل المثال، سعت Hanwha Vision لاستيفاء ISO 27001 طواعية منها لتعزز نظام إدارة أمن المعلومات لديها وتحسن مستوى الأمن، وكلاهما ينبعان من إحساسها بالبيئة والمسؤولية الاجتماعية والذين يعتبران من أساسيات ESG. بالإضافة إلى ISO 37301 و 27001، حصلت Hanwha Vision على العديد من شهادات ISO الأخرى لإدارتها البيئية الشاملة وتفوقها التشغيلي، بما في ذلك:

-- ISO 9001 لإدارة الجودة

-- ISO 14001 للإدارة البيئية

-- ISO 45001 لإدارة الصحة والسلامة المهنية

مكنت ممارسات Hanwha Vision البيئية والمسؤولية الاجتماعية ESG، الشركة من الحصول على شهادة AEO (المعامل الاقتصادي المعتمد) . تثبت هذه الشهادة امتثال الشركة لأعلى معايير الامتثال المؤسساتي والشفافية، والتي تعتبر أساسية لإدارة البيئة والمسؤولية الاجتماعية ESG بطريقة فعالة، وتقدم فوائد مثل تبسيط عمليات التفتيش أو الإعفاء منها.

لقد عززت مساعي Hanwha Vision لتحقيق المعايير العالمية والالتزام بمبادئ البيئة والمسؤولية الاجتماعية ESG من مكانتها كمنظمة موثوقة يعوّل عليها. إن الجهود المستمرة للشركة لتعزيز عملياتها والمساهمة في مستقبل مستدام, جديرة بالثناء وتضرب مثالاً إيجابياً للآخرين في هذا المجال.

اكتشف مدى موثوقية Hanwha Vision من خلال شهاداتها العالمية العديدة هنا.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2499892/IMG_Hanwha_Vision_Reinforces_Commitment_to_Excellence__Ethics__and_Sustainability.jpg