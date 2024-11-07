تعزيز التقدم من خلال الاتصال: تقرير GSMA عن اقتصاد الهاتف المحمول في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى يدعو إلى العمل على سد الفجوة الرقمية

تقرير جديد يسلط الضوء على الفرص المتاحة في مجال الذكاء الاصطناعي وشبكات الجيل الخامس والاتصال عبر الأقمار الصناعية لسد فجوة الاستخدام بنسبة 60٪ وفتح 170 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030

نيروبي، كينيا, 7 نوفمبر / تشرين ثاني 2024 /PRNewswire/ -- من المتوقع أن تصل مساهمة صناعة الهاتف المحمول في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 إلى 140 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030 إذا تمت معالجة عوائق الاتصال الرئيسية. هذه رؤى من تقرير اقتصاد الهاتف المحمول الرائد في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى لعام 2024 الذي كشفت عنه GSMA اليوم. تعد تكنولوجيا الهاتف المحمول أساسية لدعم أهداف التنمية في قطاعات رئيسية مثل الرعاية الصحية والتعليم والتمويل، مما يدفع عجلة النمو الاقتصادي من خلال توسيع نطاق الوصول إلى الإنترنت والخدمات الرقمية.

مع تسارع وتيرة الرقمنة، يسلط التقرير الضوء على أن التوسع في شبكات الجيل الرابع من المقرر أن يقود الاتصال، والذي من المتوقع أن يمثل نصف جميع الاتصالات بحلول عام 2030. ومع ذلك، لا تزال هناك فجوة كبيرة في التغطية، حيث لا يزال 13٪ من السكان غير قادرين على الوصول إلي الإنترنيت، وهناك فجوة في الاستخدام بنسبة 60٪ تؤثر على أولئك الذين يعيشون داخل مناطق التغطية ولكنهم يواجهون عوائق تحول دون اتصالهم بالإنترنت، مثل عدم القدرة على تحمل تكاليف الأجهزة أو محدودية المهارات الرقمية أو مخاوف تتعلق بالسلامة على الإنترنت.

بالإضافة إلى التحديات المتعلقة بالاتصال هذه، تواجه المنطقة تكاليف التشغيل والضغوط التضخمية وتقلب أسعار الطاقة. على الرغم من هذه العقبات، فإن الاتجاهات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي وشراكات الأقمار الصناعية تقدم حلولا مبتكرة لسد الفجوات بين القطاعات. تستعد حلول واجهة برمجة التطبيقات الأوسع نطاقاً، مثل GSMA Open Gateway، التي أطلقت مؤخرًا واجهات برمجة التطبيقات الأمنية في جنوب أفريقيا، لتعزيز الأمن الرقمي وتبسيط الخدمات مع توسع هذه المبادرات على المستوى الإقليمي. إن معالجة هذه القضايا أمر ضروري لإطلاق الإمكانات الاجتماعية والاقتصادية للاتصال عبر الهاتف المحمول في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

قالت أنجيلا وامولا، رئيسة قسم إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، GSMA: "تكشف النتائج التي توصلنا إليها هذا العام عن الإمكانات الاستثنائية والتحديات التي تواجه منظومة الهاتف المحمول في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى". "من أجل تحقيق فوائد الاتصال بشكل كامل، من الضروري للمشغلين وصانعي السياسات وأصحاب المصلحة معالجة عوائق القدرة على تحمل التكاليف، ودعم توسيع البنية التحتية، وتعزيز التعاون الذي يدفع الشمول الرقمي والأثر الاقتصادي".

اقرأ البيان الصحفي كاملًا هنا.

الشعار: https://mma.prnewswire.com/media/1882833/5011528/GSMA_Logo.jpg