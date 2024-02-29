تعلن Accor وIDeaS عن شراكة عالمية لإدارة الإيرادات عبر محفظة Accor

تتخذ مجموعة الضيافة العالمية خطوة جديدة وجريئة لتطوير الإستراتيجية التجارية للفنادق وأصحاب العقارات حول العالم بفضل أدوات إدارة الإيرادات الحديثة

باريس ومينيابوليس, 29 فبراير 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة IDeaS، الشركة الرائدة في مجال توفير برمجيات وخدمات تحسين إيرادات الضيافة، وAccor، وهي مجموعة الضيافة الرائدة عالميًا والممتلكة لإحدى أنظمة الضيافة الأكثر تنوعًا في الصناعة، والتي تضم أكثر من 45 علامة تجارية فندقية، موفرة الخدمات المتسمة بالرفاهية إلى الخدمات الاقتصادية، عد عملية اختيار صارمة، أن شركة Accor اختارت شركة IDeaS لتكون المزود العالمي لبرامج إدارة الإيرادات (RMS).

Pullman Singapore Orchard Accor IDeaS, a SAS company

وبفضل الشراكة التي تعمد إلى توفير مجموعة مخصصة من حلول إدارة إيرادات IDeaS المتقدمة، تواصل Accor تطوير إستراتيجيتها التجارية لإفادة الفنادق وأصحاب العقارات والمديرين وتعزيز التميز في الإيرادات مع دفع نمو RevPAR ومؤشر توليد الإيرادات (RGI).

تشتهر Accor بكونها شركة ضيافة رائدة تدير أكثر من 5600 فندق في أكثر من 110 دولة. وقعت IDeaS وAccor اتفاقية شراكة لتقديم مجموعة من حلول IDeaS لمحفظة العلامات التجارية العالمية المتنوعة لشركة Accor، مما يتوافق مع القدرات التطويرية لـ IDeaS مع الاحتياجات الفريدة لأصحاب الفنادق التابعة لـAccor.

ومن المنتظر أن تستفيد شركة Accor من IDeaS لتطويع إستراتيجية إدارة الإيرادات الخاصة بها في المستقبل من خلال استخدام أفضل التقنيات في فئتها لإنشاء ميزة تنافسية وتقديم قيمة فائقة مع مراعاة بصمة محفظتها العالمية. وبفضل الاعتماد على الركائز الإستراتيجية وتنفيذها؛ ستمكن مجموعات الأدوات الجديدة الفنادق من الاستفادة من التسعير الديناميكي، وإجمالي الإيرادات وتحسين الأرباح، وتطوير المعرفة بالمشهد التنافسي لتحويل التركيز نحو إستراتيجيات إدارة الإيرادات مع قيادة ثقافة قوية لإدارة الإيرادات عبر محفظة أكور العالمية.

تشمل فوائد الشراكة ما يلي:

تحقيق نمو مثبت في إيرادات الغرف المتوافرة ونمو مؤشر توليد الإيرادات (RGI) – شهدت مجموعة Accor بالفعل نموًا في إيرادات الغرفة المتوافرة ونمو مؤشر توليد الإيرادات (RGI) في الفنادق التي تم ضمها بالفعل.

حلول الإيرادات المخصصة – تتضمن الشراكة مجموعة من حلول الإيرادات المصممة لتلبية الاحتياجات الفريدة لشركة Accor ومحفظة فنادقها العالمية، وزيادة الخبرة وحجم الاستثمارات الاقتصادية والعوائد المالية.

الحلول والدعم للمستقبل - تمتع شركة IDeaS بمكانة جيدة فيما يخص تكنولوجيا المستقبل، وذلك باعتبارها باعتبارها مزودًا رائدًا لتكنولوجيا RMS، مع قابلية التوسع الواضحة وقدرات الابتكار المشتركة اللازمة للتعاون مع Accor لتطوير مستقبل سوق الضيافة.

وقال Ravi Mehrotra، المؤسس المشارك وكبير العلماء في شركة IDeaS: "يسعدنا أن يتم اختيارنا كشريك عالمي لتعزيز التحول في منصة الإيرادات التجارية لشركة Accor لمواكبة النمو والفرص غير المسبوقة للشركة في جميع أنحاء العالم. في خضم عهد جديد من الابتكار وتنويع المنتجات والمستهلكين، يسعدنا أن نقدم الأتمتة الرائدة في السوق ونهج التسعير الخاص بشركة IDeaS والتركيز الفريد على تعزيز الإيرادات الشاملة إلى محفظة العلامات التجارية المتنوعة لشركة Accor."

"نحن متحمسون لتزويد مالكينا ومديرينا بأفضل الحلول الممكنة للوصول إلى زيادة الإيرادات والأداء الأمثل. وفي ظل تطور صناعة الضيافة استجابة لمتطلبات السوق الديناميكية، فإن إنشاء نظام قوي ومتكيف لإدارة إيرادات الفنادق يضمن نمونا التجاري المستدام، مع نمو واضح في RevPar وRGI. إن الحل المطور التي تُفضي إليه الشراكة مع IDeaS يخدم محفظة علاماتنا التجارية الفريدة والواسعة والمتنوعة وبصمتنا العالمية."

نبذة عن ACCOR

تمثل Accor مجموعة ضيافة رائدة عالميًا تقدم خدماتها في أكثر من 110 دولة في 5600 عقار و10000 مكان لتناول الطعام والشراب ومرافق صحية أو مساحات عمل مرنة. تمتلك المجموعة واحدة من أنظمة الضيافة الأكثر تنوعًا في المجال، والتي تشمل أكثر من 45 علامة تجارية فندقية من الفنادق الفاخرة إلى الاقتصادية، بالإضافة إلى خدمات Lifestyle with Ennismore. تعمل شركة Accor على اتخاذ إجراءات إيجابية فيما يتعلق بأخلاقيات العمل والنزاهة، والسياحة المخصصة، والتنمية المستدامة، والتواصل المجتمعي، والتنوع والشمول. تأسست شركة Accor SA في عام 1967، ويقع مقرها الرئيسي في فرنسا وهي مدرجة في بورصة يورونكست باريس (رمز ISIN: FR0000120404) وفي سوق OTC (برمز: ACCYY) في الولايات المتحدة. لمزيد من المعلومات، الرجاء group.accor.com أو قم بمتابعتنا على منصات

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نبذة عن IDeaS

تعد شركة IDeaS، إحدى الشركات التابعة لـSAS، الشركة الرائدة عالميًا في توفير برامج وخدمات إدارة الإيرادات. بفضل الجمع بين المعرفة الصناعية وتقنية تحليل البيانات المبتكرة، تخلق IDeaS طرقًا متطورة وبسيطة لتمكين قادة الإيرادات من اتخاذ قرارات آلية دقيقة وموثوقة. مع امتلاكها أكثر من 30 عامًا من الخبرة، تقدم شركة IDeaS خبرتها في علوم الإيرادات لأكثر من 30000 عقار في 154 دولة. تم تسليم النتائج. تم تحويل الإيرادات. استكشف أعظم الإمكانات الربحية من خلال ideas.com.

للتواصل الإعلامي: Kim Dearborn، جهة التواصل الصحفية (لصالح IDeaS)، [email protected]؛ Line Crieloue، نائب رئيس المجموعة للاتصالات الخارجية، [email protected]

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الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2349915/Accor_Accor_and_IDeaS_Announce_a_Global_Revenue_Management_Partn.jpg