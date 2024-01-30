تعلن CEMtics عن إطلاق منصة تحليل المواقع الجغرافية الجديدة ىالخاصة بشركة AIS في تايلاند.

بانكوك, 30 يناير / كانون الثاني 2024 /PRNewswire/ -- تعد شركة CEMtics وموقعها الإلكتروني (cemtics.com)، الشركة الرائدة في إدارة تجارب العملاء وتحليلات تجربة الموقع، والتي تعلن عن نجاح نشر منصة تحليل المواقع الجغرافية الجديدة والمتطورة لصالح شركة Advanced Info Services Plc. (شركة AIS، تايلاند) بصفتها المزود الرئيسي لخدمات الاتصالات (CSP) في تايلاند، والمتميزة باحتوائها على قاعدة مشتركين تبلغ 44.4 مليون ، تتميز AIS بريادتها في هذه الصناعة. شرعت شركة AIS في مسيرة الابتكار، حيث تعاونت مع شركة CEMtics لتطوير ونشر منصة جديدة لتحديد المواقع، والتي تعتمد على قوة البيانات الهائلة وتقنيات التعلم الآلي.

تعد منصة تحليل المواقع الجغرافية الجديدة المصممة والمطورة والمُنفذة من قبل CEMtics بمثابة حل شامل يتكامل بسلاسة مع بنية البيانات الخاصة بشركة AIS. تقدم هذه المنصة رؤى فريدة باستخدام تحليلات متقدمة، مدعومة بذكاء مخصص من قِبَل شركة CEMtics ومستودع نماذج التعلم الآلي، كما تتضمن المنصة وحدات متخصصة تلبي احتياجات فرق متنوعة، بما في ذلك التسويق والشركات ومعاملات الشركات (B2B) ووحدات الأعمال الداخلية المختلفة.

علّق السيد Suppachai Panichayunon، رئيس وحدة حلول الأعمال في شركة AIS قائلًا: "تشكل منصة تحليل المواقع الجغرافية الجديدة (NGL) حجر الزاوية لفرق الأعمال المختلفة في شركة AIS." نحن متحمسون لاستخدام هذه المنصة من قِبل فِرق الأعمال، مما سيعزز قدرتهم على اتخاذ قرارات مستنيرة.

كما صرح Jeevan Sandhu، الرئيس التنفيذي ومؤسس CEMtics، قائلًا: 'نحن نفخر كثيرًا بالمساهمة في النهج الخاص برؤية شركة AIS وتعزيز التزامها بالابتكار، كما تقدم المنصة استيعابًا ومعالجةً سلسة لمليارات السجلات يوميًا، مما يوفر رؤى قائمة على البيانات، ويعزز قدرات اتخاذ القرارات في شركة AIS، مع التصدي لمخاوف الخصوصية والأمان وكمية البيانات."

تُعد هذه الشراكة الإستراتيجية إشارة إلى التفاني الراسخ لشركة CEMtics في توفير حلول مبنية على الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، والتي يمكن توسيعها وتكاملها. من خلال تمكين مزودي خدمات الاتصال العالميين مثل شركة AIS، تقدم شركة CEMtics مساعدة حازمة في التنقل في الساحة الديناميكية للاتصالات والبيانات بكفاءة ورؤية مستقبلية.

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نبذة عن شركة CEMtics

تركز شركة CEMtics على مساعدة شركات الاتصالات العالمية في تحقيق ربح من البيانات (الهائلة)، سواء داخليًا أو خارجيًا. من خلال الاستفادة من منصتنا "CEMpliFi" ، عملت شركة CEMtics على تطوير ونشر حلول قائمة على الذكاء الاصطناعي لفرق التسويق، وخدمة العملاء، والأعمال التجارية، وفرق الشبكات.

يقدم نظام إدارة الشبكة الموحّد (Unified NMS) التابع لشركة CEMtics منصة موحدة لإدارة شبكات الجيل الرابع والجيل الخامس (4G/5G)، وشبكات الواي فاي، وشبكات الاتصال اللاسلكي الثابت، كما يساعد في أتمتة عمليات الشبكة وإدارة الأجهزة والمستخدمين.

تساعد منصة بيانات العملاء المخصصة التابعة لشركة CEMtics مزودي خدمات الاتصال (CSPs) على تقييم تجربة العملاء وتحسينها، وزيادة الاحتفاظ بالعملاء من خلال إنشاء رؤية شاملة بزاوية 360 درجة.

يتم استخدام المنصة الخاصة بتحقيق الربح من البيانات الخارجية والخاصة بشركة CEMtics بواسطة مزودي خدمات الاتصال (CSPs) لدعم شركائهم في معاملات الشركات (B2B) والشركات الصغيرة والمتوسطة (SMB).

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