تعلن شركة BioCatch عن سلسلة ندوات Threat Talk Live في أوروبا والشرق الأوسط لخريف 2023

ترحب الشركة بأيلين شارلوت كمستشارة لعمليات الاحتيال ومدافعة عن عملاء الخدمات المصرفية

Ayleen Charlotte

تل أبيب، إسرائيل ونيويورك، 14 شتنبر/أيلول 2023 /PRNewswire/ -- أعلنت BioCatch، الشركة الرائدة عالميًا في مجال الكشف عن الاحتيال الرقمي وغسل الأموال والاستجابة له والمدعومة بالذكاء البيومتري السلوكي، اليوم عن سلسلة من المواعيد Threat Talk Live والمتحدثين الضيوف للفعاليات في جميع أنحاء أوروبا والإمارات العربية المتحدة. أنشأت Threat Talk Live من BioCatch للجمع بين مكافحي الاحتيال في البنوك والصناعة المالية لمناقشة وتبادل واستكشاف مشهد الاحتيال والجرائم المالية وأحدث التقنيات المتاحة لحماية العملاء من التهديد المتزايد لعمليات الاحتيال وغسيل الأموال.

عمليات الاحتيال الرومانسي، حيث يخدع المحتال شخصًا ليقع في حبه من أجل سرقة المال. يمكن أن يحدث هذا عبر الإنترنت وفي الحياة الواقعية. نظرًا لأن عمليات الاحتيال هذه يمكن أن تكون مدمرة للضحايا، ماليًا وعاطفيًا، فقد رحبت BioCatch مؤخرًا بأيلين شارلوت كمستشارة لعمليات الاحتيال ومدافعة عن عملاء الخدمات المصرفية للتحدث إلى مجتمعها العالمي من مكافحي الاحتيال في فعاليات Threat Talk Live في ميلانو وفرانكفورت وزيوريخ ودبي. ومن بين المتحدثين الإضافيين في هذه السلسلة بيتر هيسيل (فرانكفورت)، وماري لوندبيرج (ستوكهولم)، و جوريج ابراهيم (أمستردام)،

تعمل شارلوت، ضحية عملية احتيال رومانسية التي تحولت إلى بطلة وموضوع الفيلم الوثائقي لنتفلكس لعام 2022 "محتال تيندر"، مع BioCatch للمساعدة في تثقيف المجتمع المصرفي حول أهمية إبقاء الجانب الإنساني من الاحتيال في مقدمة أولوياتهم أثناء تعاملهم مع التنظيم والسداد والتحول الرقمي والمبادرات والقرارات الأمنية.

"أريد استخدام خبرتي للمساعدة في كسر العار ومحرمات الاحتيال. تقول شارلوت: "غالبًا ما لا يتم الإبلاغ عن عمليات الاحتيال الرومانسية وغيرها من عمليات الاحتيال بسبب الإحراج". "أنا أكافح من أجل إزالة الوصمة والعار التي يعاني منها الضحايا في كثير من الأحيان وتمكينهم من التقدم. في عملي مع BioCatch، أريد أن تتعلم الوكالات الحكومية والبنوك والمنظمات الأخرى من قصتي وأن تنفذ سياسات وتقنيات لمنع الاحتيال واكتشافه مع تحسين كيفية مساعدة ضحايا الاحتيال الذين يتواصلون معهم أيضًا. تشاركنا BioCatch شغفي لمساعدة البنوك على إيقاف هذه الأنواع من عمليات الاحتيال قبل أن تدمر الأرواح."

اليوم، تعد عمليات الاحتيال أسرع الجرائم المالية نموًا على مستوى العالم. تُظهر الأبحاث الاستخبارية المتعلقة بالاحتيال التي أجرتها BioCatch لعام 2023 أن عمليات الاحتيال تمثل الآن أكثر من 50% من جميع حالات الاحتيال في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا ، في حين ارتفعت عمليات الاحتيال الصوتي بنسبة 200% على أساس سنوي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ، حيث تشكل عمليات الاحتيال نسبة مذهلة تبلغ 54% من إجمالي عمليات الاحتيال. وتشهد BioCatch أيضًا زيادة مماثلة في أمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية، حيث شهدت الأخيرة زيادة بنسبة 20٪ في عمليات الاحتيال المتعلقة بالهندسة الاجتماعية، استنادًا إلى أبحاث BioCatch الأولية التي يتم إجراؤها لتقارير اتجاهات الاحتيال المصرفي الرقمي القادمة.

قبل شهر التوعية بالأمن السيبراني في أكتوبر والممتد حتى نهاية العام ، من المقرر أن تتعاون شارلوت وغيرها من قادة الفكر والمدافعين المعترف بهم عالميًا في مجال مكافحة الاحتيال مع BioCatch في مجموعة متنوعة من المنصات وأحداث الصناعة المالية، بما في ذلك المظاهر القادمة في الأحداث التالية:

قال جوناثان دالي، الرئيس التنفيذي للتسويق في BioCatch: "يسعدنا أن تكون معنا أيلين كمستشارة. نحن نعمل على تطوير حلول تحمي من الاحتيال الذي غالبًا ما يؤدي إلى قصص إنسانية مأساوية." "نحن ندرك التحديات التي تواجهها البنوك للرد بسرعة وفعالية على عمليات الاحتيال، لذلك قمنا بتطوير سلسلة Threat Talk Live الخاصة بنا كوسيلة أخرى لجمع مكافحي الاحتيال والمدافعين معًا لتطوير حلول شاملة تحمي الناس من هذه الجرائم المدمرة."

نبذة عن BioCatch

تقف BioCatch في طليعة اكتشاف الاحتيال الرقمي، والذكاء البيومتري السلوكي الرائد القائم على العلوم المعرفية المتقدمة والتعلم الآلي. تحلل BioCatch آلاف التفاعلات الرقمية للمستخدمين لدعم بيئة مصرفية رقمية تتعايش فيها الهوية والثقة والسهولة. اليوم، يعتمد أكثر من 25 من 100 بنك رائد في العالم و أكثر من 100 من أكبر 500 بنك على حلول BioCatch لمكافحة الاحتيال وتسهيل التحول الرقمي وتنمية علاقات العملاء. يتعاون مجلس ابتكار العملاء في BioCatch، وهو مبادرة تقودها الصناعة تضم American Express وBarclays وCiti Ventures وHSBC وNational Australia Bank، لريادة طرق مبتكرة ومبتكرة للاستفادة من علاقات العملاء لمنع الاحتيال. مع أكثر من عقد من تحليل البيانات، وأكثر من 80 براءة اختراع مسجلة، وخبرة لا مثيل لها، تواصل BioCatch قيادة الابتكار لمواجهة التحديات المستقبلية. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة www.biocatch.com .

للتواصل: هيو جيمس، [email protected]

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