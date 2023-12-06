لاس كروسيس، نيو مكسيكو، 6 دجنبر/كانون الأول 2023 /PRNewswire/ -- تعلن شركة Focused Sun عن حلين ثوريين للطاقة الشمسية، وكلاهما يلتقطان طاقة من الشمس ثلاث مرات أكثر من الأنظمة التقليدية. تلتقط هذه المنتجات ضوء الشمس وحرارتها، على عكس الألواح الشمسية التقليدية التي تلتقط ضوء الشمس فقط. أنها توفر كفاءة واستدامة لا مثيل لهما.

يتميز منتج Microgrid بمساحة 26 مترًا مربعًا (280 قدمًا مربعًا) من مجمعات الطاقة الشمسية المثبتة على سطح حاوية الشحن. وفي الداخل، تعمل أسطوانة خرسانية مخزنة للحرارة على تشغيل توربين بخاري، وتحويل الحرارة المخزنة إلى كهرباء. تعمل الوحدة حتى بعد غروب الشمس. لا حاجة للبطاريات https://vimeo.com/100742438

يتميز منتج Hectare بمجموعات متعددة من المجمعات التي تغطي مساحة هكتار (2.5 فدان) من الأرض، أي أكبر بـ 240 مرة من شبكة Microgrid. إنه كبير مثل ملعب كرة القدم أو ملعب كرة القدم الأمريكية.

يقوم كلا المنتجين بتخزين وتحويل الحرارة الشمسية إلى كهرباء. وتبلغ القدرة الكهربائية للشبكة الصغيرة 2 كيلووات، في حين تبلغ القدرة الكهربائية للهكتار 400 كيلووات. بالنسبة لمستخدمي الحرارة، تقوم كلتا الوحدتين بالتقاط الحرارة وتخزينها: Microgrid (15 kW) وHectare . (3 mW)

يمكن للحرارة تشغيل تكييف الهواء أو تنقية المياه أو توفير الحرارة للاحتياجات الصناعية. تعمل المبردات التي تعمل بالطاقة الحرارية على صنع الثلج وتبريد المباني. أبرمت شركة Focused Sun شراكة مع جامعة Purdue لتطوير تحلية المياه المحسنة. تعمل الحرارة على تدفئة المباني ومعالجة المواد الغذائية والأقمشة. تعمل الحرارة أيضًا على تعزيز إنتاج النفط، والتعدين بالمحلول، بالإضافة إلى الهيدروجين الأخضر، وإنتاج الجرافين.

يتم تصنيع كلا المنتجين في مصانع صغيرة تضم ما بين 5 إلى 50 عاملاً، ويمكن إنتاجهما في أي مكان في العالم. تقوم شركة Focus Sun بترخيص التكنولوجيا للمصانع لإنتاج تركيبات Microgrid و Hectare

تعمل المصانع مثل سلاسل الامتياز، مما يضمن إمكانية الوصول إليها وتوافرها في جميع أنحاء العالم. يتم تدريب المهندسين الحاصلين على الامتياز في مركز التدريب الخاص بنا في نيو مكسيكو بالولايات المتحدة الأمريكية.

انضم إلى Focused Sun في إحداث ثورة في إنتاج الطاقة النظيفة، وتقديم حلول مستدامة للجميع في كل مكان.

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