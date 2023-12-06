Focused Sun объявляет о двух революционных решениях для солнечной энергии

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Focused Sun

06 Dec, 2023, 10:46 ET

ЛАС-КРУСЕС, штат Нью-Мексико, 6 декабря 2023 г. /PRNewswire/ -- Focused Sun объявляет о двух революционных решениях в области солнечной энергии, оба из которых получают в три раза больше энергии от солнца, чем обычные системы. Эти системы получают больше солнечного света и тепла, в отличие от традиционных солнечных панелей, которые получают только солнечный свет. Они отличаются непревзойденной эффективностью и устойчивостью.

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Focused_Sun
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Модуль Microgrid состоит из солнечных коллекторов площадью 26 м2 (280 футов2), которые устанавливаются на крышу грузового контейнера. Внутри теплосберегающий бетонный цилиндр питает паровую турбину, преобразовывая тепло в электричество. Устройство работает даже после заката. Батареи не нужны. https://vimeo.com/100742438

Система Hectare оснащена несколькими наборами коллекторов, которые покрывают площадь в гектар (2,5 акра), что в 240 раз больше, чем Microgrid. Его размер сопоставим с размером футбольного поля или поля для американского футбола.

Оба изделия сохраняют и преобразовывают солнечное тепло в электричество. Электрическая мощность Microgrid составляет выход в 2 кВт, а электрическая мощность Hectare составляет выход в 400 кВт. Оба устройства получают и сохраняют тепло: Microgrid (15 кВт) и Hectare (3 мВт).

Тепло может питать кондиционеры, очищать воду или предоставлять тепло для производственных нужд. Холодильные аппараты, получающие тепло, могут производить лед и охлаждать здания. Focused Sun сотрудничает с Университетом Пердью над разработкой улучшенного опреснения. Тепло согревает здания и обрабатывает еду и ткани. Кроме того, тепло улучшило добычу нефти, добычу растворением, а также получение водорода и графена.

Оба изделия, которые производятся на небольших фабриках по 5—50 человек, можно изготовить в любом месте мира. Focus Sun предоставляет заводам лицензию на производство установок Microgrid и Hectare. Фабрики работают как сети франшиз, обеспечивая доступность в любой точке мира. Франчайзинговые инженеры проходят обучение в нашем учебном центре в Нью-Мексико, США.

Объединяйте с Focused Sun усилия по преобразованию получения чистой энергии, предлагая устойчивые решения всем и везде.

Focused Sun
2030 W. Hadley Ave., Las Cruces, NM USA 88007
Тел. +1 (575) 525-5667
[email protected] www.focused-sun.com

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2293263/Focused_Sun.jpg 
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2293264/Focused_Sun_2.jpg

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