تعلن شركة Self Esteem Brands عن توسيع العلامة التجارية Anytime Fitness في دولة الإمارات العربية المتحدة، وترحب بمجموعة ملكية الامتياز ذات الخبرة بقيادة المستثمر الأسطوري في الأسواق الدولية الدكتور مارك موبيوس بصفته صاحب الامتياز الرئيسي

تعمل الصفقة على توسيع البصمة العالمية لنوادي اللياقة البدنية الحاصلة على امتياز Anytime Fitness التجاري وتعكس طموحاتها في جميع أنحاء الشرق الأوسط؛ أول نادٍ سيتم افتتاحه في دبي بنهاية عام 2024

يرى مشغلو امتيازات Mobius plus Anytime Fitness Philippines أن حصة صاحب الامتياز الرئيسي في الإمارات العربية المتحدة هي المفتاح للاستحواذ على حصة سوقية سريعة النمو في اقتصاد العافية العالمي الذي تبلغ قيمته عدة تريليونات من الدولارات.

From left to right: Andrew Wind, Self Esteem Brands; Ben Matute, Anytime Fitness UAE master franchisee; Chuck Runyon, CEO, Self Esteem Brands; John Ninia, Anytime Fitness UAE master franchisee; Tony Mitchell, Self Esteem Brands; Dr. Mark Mobius, Anytime Fitness UAE master franchisee; Dave Mortensen, president, Self Esteem Brands; Richmond Sy, Anytime Fitness UAE master franchisee; Sander Van den Born, Self Esteem Brands. Location: Self Esteem Brands, Woodbury, MN USA

وودبيري، مينيسوتا ودبي، الإمارات العربية المتحدة، 23 مارس/آذار 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Self Esteem Brands (SEB)، الشركة الأم لمحفظة عالمية من العلامات التجارية المتخصصة في اللياقة البدنية والصحة والعافية، عن أحدث صاحب امتياز رئيسي لها في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي مجموعة استثمارية يقودها الدكتور مارك موبيوس، وهو مستثمر مرادف للأسواق الناشئة والحدودية وأحد أكثر مديري الأموال نجاحًا وتأثيرًا على مدار الثلاثين عامًا الماضية.

قال موبيوس: "كوني عضوًا منذ فترة طويلة في Anytime Fitness وكوني أنخرط في الأندية حول العالم يجعل هذا الاستثمار أمرًا طبيعيًا بالنسبة لي".

ينضم إلى الدكتور موبيوس زميله المستثمر جون نينيا، إلى جانب بن ماتوت وريتشموند سي، وهما مشغلي امتياز Anytime Fitness Philippines التجاري الذين سينتقلون إلى دبي ويستثمرون مع نينيا وموبيوس لتأسيس Anytime Fitness UAE وفتح نوادي Anytime Fitness في جميع أنحاء البلاد خلال السنوات الثماني المقبلة. من المتوقع افتتاح أول نادي Anytime Fitness في دبي بحلول نهاية عام 2024.

وقال ساندر فان دن بورن، نائب الرئيس التنفيذي لشركة Self Esteem Brands الدولية: "عندما ننظر إلى الأماكن التي يمكن لوجودنا فيها وعلاماتنا التجارية أن تحدثان فرقاً ملموساً وتحققان نمواً قوياً، فإن الإمارات العربية المتحدة تأتي على رأس القائمة". "إنها أيضًا شهادة قوية على قوة نموذج Anytime Fitness لرؤية أصحاب الامتياز الحاليين ينتقلون من منطقة ناجحة للمساعدة في دعم العمليات في دولة الإمارات العربية المتحدة. نحن نلتزم بالقيم والغرض، لا سيما مع الاعتراف الأوسع بمبادرات الصحة والعافية في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط؛ ونحن فخورون بجلب العلامة التجارية Anytime Fitness إلى دولة الإمارات العربية المتحدة ولعب دور نشط في صحة ورفاهية شعبها ومجتمعاتها."

مع دولة الإمارات العربية المتحدة، سيكون لدى Self Esteem Brands الآن أندية Anytime Fitness تعمل في أكثر من 40 دولة ومنطقة حول العالم.

قال تشاك رونيون، المؤسس المشارك لشركة Anytime Fitness والرئيس التنفيذي لشركة Self Esteem Brands: "إن التصويت بالثقة من الدكتور موبيوس هو شيء نحترمه بشدة". "نحن نؤمن بشدة بتوقعات النمو المكونة من رقمين لاقتصاد العافية العالمي الذي تبلغ قيمته 5.6 تريليون دولار أمريكي* على مدى العقد المقبل، وتعد الاستثمارات ضرورية للمساعدة في ضمان تطوير الصحة والعافية بطرق شاملة ويسهل الوصول إليها. يسعدنا أن نجتمع مع الدكتور موبيوس والسيد نينيا ومشغلي الامتياز منذ فترة طويلة، السيد ماتوت والسيد ساي معًا بصفتهم أصحاب الامتياز الرئيسيون الذين يجلبون العلامة التجارية Anytime Fitness إلى الإمارات العربية المتحدة؛ ونحن نتطلع إلى رؤية العلامة التجارية تنمو بسرعة في المنطقة وتحدث فرقًا في حياة الناس."

*المصدر: بيانات معهد العافية العالمي Global Wellness Institute

نبذة عن Anytime Fitness

Anytime Fitness هي العلامة التجارية الأكبر والأسرع نموًا للياقة البدنية في العالم، حيث يبلغ متوسطها 300 ناديًا جديدًا سنويًا بينما تخدم ما يقرب من 5 ملايين عضو في أكثر من 5200 نادي في أكثر من 40 دولة ومنطقة وفي جميع القارات السبع. تقدم Anytime Fitness، التي تظل مفتوحة 24 ساعة في اليوم، و365 يومًا في السنة، تدريبًا شخصيًا وبأسعار معقولة في مجال الصحة والعافية، والتدريب، والتغذية، وإرشادات التعافي لأعضائنا في النادي، وفي منازلهم، وفي جيوبهم، أينما كانوا وفي أي وقت كانوا في حاجة إليها. جميع الأندية صاحبة الامتياز مملوكة ومدارة بشكل فردي، ويمكن للأعضاء الوصول إلى أي نادي Anytime Fitness في جميع أنحاء العالم. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.anytimefitness.com .

نبذة عن Self Esteem Brands

يقع المقر الرئيسي لشركة Self Esteem Brands في وودبري، مينيسوتا، الولايات المتحدة الأمريكية، وهي تجمع بين أكبر العلامات التجارية في مجال الصحة والعافية، Anytime Fitness®، وBasecamp® Fitness، وSUMHIIT Fitness، وThe Bar وMethod®، وWaxing the City®. مع مهمة تحسين احترام الذات في العالم، فإن مجموعة العلامات التجارية التي تشكل عائلة Self Esteem Brands لديها ما يقرب من 5500 موقع تشغيل في جميع القارات السبع. بالإضافة إلى ذلك، توفر الشركات، Stronger U Nutrition وHealth Contributions وProvision Security التابعة لشركة Self Esteem Brands، مجموعة من خدمات الدعم المباشرة للمستهلكين وأصحاب الامتياز. لمزيد من المعلومات حول Self Esteem Brands، يرجى زيارة الموقع https://sebrands.com/.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2369141/Self_Esteem_Brands_1.jpg