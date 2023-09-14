تعمل التقنيات المبتكرة لـ MGI على تمكين تسلسل الأنواع النباتية الأولى في مشروع الجينوم الحيوي الأفريقي

كيب تاون، جنوب إفريقيا، 14 سبتمبر 2023 /PRNewswire/ -- MGI، وهي شركة ملتزمة ببناء الأدوات والتكنولوجيا الأساسية لقيادة علوم الحياة، يسرها أن تدعم مشروع الجينوم الحيوي الأفريقي (AfricaBP)، الذي تم إطلاقه في عام 2021 في تسلسل أول أنواع النباتات في المشروع بناءً على تسلسل DNBSEQ-G400* سطحي من MGI متعدد الاستخدامات وتقنية قراءة الأجزاء الطويلة أحادية الأنبوب (stLFR).

AfricaBP هو مشروع تابع لمشروع الجينوم الحيوي للأرض (EBP) ومشروع الشراكة لمشروع الجينوم النباتي 10000 (10KP)، وهو جهد منسق لبناء القدرات والبنية التحتية لتوليد وتحليل ونشر بيانات الجينوم لتحسين التنوع البيولوجي والزراعة واستخدامها المستدام في جميع أنحاء أفريقيا. يضم حاليًا إجمالي 109 عالمًا أفريقيًا (87 منهم يعملون في إفريقيا) و 22 منظمة أفريقية، ويهدف إلى تسلسل جينومات 105000 نوع مستوطن، بدءًا من النباتات والحيوانات والفطريات والطلائعيات وحقيقيات النوى الأخرى.

قال الدكتور Yong Hou، المدير العام لـ MGI في أوروبا وأفريقيا: "نحن فخورون برؤية التقنيات الأساسية لـ MGI التي تمكّن الفريق في مجلس البحوث الطبية في جنوب إفريقيا (SAMRC) من تسلسل أول أنواع النباتات في AfricaBP". "كانت هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها نشر تقنية stLFR الفعالة والفريدة من نوعها في إفريقيا، ونتطلع إلى إفادة المزيد من العلماء والباحثين في المنطقة والنهوض بالمجال المحلي لعلم الجينوم من خلال منتجاتنا وعروضنا الشاملة".

قال البروفيسور Craig Kinnear، مدير منصة الجينوميات في SAMRC: "يعد علم الجينوم النباتي مجالًا متزايد الأهمية من مجالات العلوم التي توسعت في السنوات الأخيرة جنبًا إلى جنب مع تطوير التقنيات والأساليب المتقدمة، وقد لعب دورًا حاسمًا في التنوع البيولوجي النباتي". "بفضل الأدوات المبتكرة لـ MGI ودعم مجلس البحوث الطبية في جنوب أفريقيا، نحن نقترب خطوة أخرى إلى مخزن الجينوم النباتي والحيواني المرجعي الذي تم بناؤه في أفريقيا، لأفريقيا."

كجزء من AfricaBP، تعمل تقنيات التسلسل الحديثة في MGI على تمكين الباحثين وواضعي السياسات الأفارقة من علم الجينوم والمعلوماتية الحيوية والتنوع البيولوجي والزراعة لإنتاج جينومات مرجعية عالية الجودة لمجموعة من الأنواع الأفريقية المتوطنة. سيساعد هذا المسعى مربي النباتات والحيوانات على إنتاج أنظمة غذائية أكثر مرونة واستدامة. بالإضافة إلى ذلك، ستعمل على تحسين الصحة العامة، وتعزيز الزراعة، وإبلاغ الحفاظ على التنوع البيولوجي في جميع أنحاء القارة.

في الآونة الأخيرة، أبلغت AfricaBP عن التنفيذ الناجح للمعهد المفتوح في التكنولوجيا الحيوية الطبيعية ، وهو منصة رائدة لتبادل المعرفة الجينومية والمعلوماتية الحيوية. ينشئ إطار المعهد المفتوح ورش عمل متاحة للجميع في جميع أنحاء أفريقيا، تم إعدادها بالتعاون الوثيق مع المؤسسات الأفريقية المحلية بهدف أساسي هو تطوير مناهج الجينوميات والمعلوماتية الحيوية للتنوع البيولوجي وتعزيز تبادل المعرفة على مستوى القاعدة الشعبية التي تدور حول متطلبات العلماء الأفارقة. من 21 إلى 25 أغسطس، كانت MGI فخورة بأن تكون واحدة من الرعاة الرئيسيين في ورشة عمل معهد جنوب أفريقيا المفتوح AfricaBP لعلم الجينوم والمعلوماتية الحيوية 2023، وأحد أصحاب ورشة العمل الرئيسيين لعرض تقنية stLFR و DNBSeq المبتكرة من MGI لإنتاج جينومات مرجعية عالية الجودة في منصة التكنولوجيا الحيوية لمجلس البحوث الزراعية في بريتوريا، جنوب إفريقيا. خلال الفترة من 9 إلى 10 أكتوبر، ستشارك MGI أيضًا في ورشة عمل شمال إفريقيا لمعهد AfricaBP المفتوح في المغرب.

"تتمثل إحدى الدلالات المهمة الرئيسية لمعهد AfricaBP المفتوح لعلم الجينوم والمعلوماتية الحيوية في توقيته المناسب في الوقت الذي دخلت فيه اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCTA) حيز التنفيذ بالفعل. من خلال منصة تبادل المعرفة هذه، هناك حالة ومبرر اقتصادي للمنظمات والوكالات العلمية الوطنية الأفريقية والشركاء المحليين والدوليين، لدعم هذا الجهد الذي يبقي أفريقيا في المسار الصحيح لبنية تحتية موحدة للجينوم والمعلوماتية الحيوية من شأنها أن تسهم في الاقتصاد الحيوي لأفريقيا"، هذا ما قاله الدكتور ThankGod Echezona Ebenezer، المؤسس والرئيس المشارك لمشروع الجينوم الحيوي الأفريقي، وأخصائي المعلوماتية الحيوية في كلية الطب السريري بجامعة كامبريدج، المملكة المتحدة.

stLFR المبتكر من MGI يعتمد على تقنية الترميز المشترك للحمض النووي الحاصلة على براءة اختراع لتوفير قراءات طويلة اصطناعية أو مرتبطة على منصات DNBSEQ™ الخاصة بها. مجموعة إعداد مكتبة stLFR، التي تم إطلاقها في عام 2023 في اجتماع التقدم في بيولوجيا وتكنولوجيا الجينوم، تتغلب على قيود أطوال القراءة القصيرة وتسهل استدعاء المتغيرات الهيكلية الصغيرة والكبيرة عالية الجودة، ومراحل النمط الفرداني لأكثر من 99% من الجينوم البشري، وتجميع التجديد، وتطبيقات الأجزاء الطويلة الأخرى. إلى جانب التسلسل عالي الإنتاجية الخالي من PCR، فإنه يقدم معيارًا جديدًا لكل من السيناريوهات البحثية والسريرية من خلال تمكين جينومات طور النمط الفرداني الأكثر اكتمالًا ودقة بسعر معقول. حتى الآن، تم نشر أكثر من 50 مقالة عالية الجودة بناءً على تقنية stLFR، بما في ذلك أبحاث الأحماض النووية وعلم البيئة الطبيعية والتطور وأبحاث الجينوم وغيرها من المجلات العليا.

في جلسات الندوات الخاصة بورشة عمل معهد جنوب أفريقيا المفتوح AfricaBP، قدم الدكتور Mmatshepho Phasha-Muchemenye و Raksha Toolsiعرضًا حول "تقنية MGI لقراءة الأجزاء الطويلة أحادية الأنبوب (stLFR)" خلال جلسة تقنيات الجينوم، و" نظرة عامة على ممارسة عملية لتسلسل الجينوم مع MGI-Tech DNBSEQ-G400*" خلال جلسات التعريف بالممارسات العملية على التوالي.

يمكن أن تعود شراكة MGI طويلة الأجل مع SAMRC إلى عام 2019، حيث أنشأ الأخير المركز الأفريقي لعلم الجينوم في كيب تاون، وهو أول مركز لتسلسل الجينوم عالي الإنتاجية في أفريقيا، بمساعدة ودعم من MGI. خلال الجائحة، ساعدت تقنية ATOPlex من MGI و DNBSEQ-G50 و MGISP-100 أيضًا الباحثين من SAMRC في فحص وإدارة النقاط الساخنة لـ COVID -19 والمتغيرات المتداولة في عينات مياه الصرف الصحي، مما أدى لاحقًا إلى اكتشاف متغير أوميكرون في نظام مياه الصرف الصحي في كيب تاون لأول مرة.

*للاستخدام البحثي فقط. ليس للاستخدام في الإجراءات التشخيصية (باستثناء ما هو مذكور على وجه التحديد).

نبذة عن MGI

تلتزم MGI Tech Co. Ltd. (أو الشركات التابعة لها، المشار إليها مجتمعة باسم MGI)، ومقرها في شنتشن، ببناء الأدوات والتكنولوجيا الأساسية لقيادة علوم الحياة من خلال الابتكار الذكي. استنادًا إلى التكنولوجيا الخاصة بها، تركز شركة MGI على البحث والتطوير وإنتاج وبيع أدوات التسلسل والكواشف والمنتجات ذات الصلة لدعم أبحاث علوم الحياة والزراعة والطب الدقيق والرعاية الصحية. و MGI هي شركة منتجة رائدة لمسلسلات الجينات السريرية عالية الإنتاجية**، وتشمل منصاتها التعددية المتجانسة التسلسل الجيني** والتصوير الطبي والتشغيل الآلي للمختبرات. كما تتمثل مهمة MGI في تطوير وتعزيز أدوات علوم الحياة المتقدمة للرعاية الصحية في المستقبل. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لـ MGI أو تواصل معنا على Twitter أو LinkedIn أو YouTube .

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