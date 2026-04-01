تعيين Bisedge موزعًا حصريًا لمنتجات Linde Material Handling في جنوب أفريقيا

دار السلام، تنزانيا, 1 إبريل 2026 /PRNewswire/ -- تفخر "بايسيدج" (Bisedge)، الشركة الرائدة في مجال حلول الخدمات اللوجستية المستدامة، بالإعلان عن تعيينها باعتبارها الوكيل الحصري لمنتجات شركة "ليندا ماتيريال هاندلنج" (Linde Material Handling) في جنوب أفريقيا، اعتبارًا من 1 إبريل 2026.

هذه الشراكة الاستراتيجية تجمع بين الهندسة ذات المستوى العالمي ومعدات مناولة المواد ذات الجودة العالية لشركة "ليندا" مع الخبرة العملية العميقة لشركة "بايسيدج" في مجال مناولة المواد والخدمات اللوجستية الداخلية. ستتولى "بايسيدج" المبيعات والخدمات والدعم لمجموعة كاملة من معدات "ليندا" في سوق جنوب أفريقيا.

Christian Wessels, Co-Founder & CEO of Bisedge

تمثل هذه الخطوة تحولاً كبيرًا في المشهد الإقليمي ، مما يوفر للشركات المحلية إمكانية الوصول إلى تكنولوجيا "ليندا" المبتكرة ، بما في ذلك أسطول الشاحنات الرائدة في الصناعة وحلول المستودعات الآلية.

علق "كريستيان ويسلز"، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة "بايسيدج" ، قائلاً: "أن نصبح الوكيل الحصري لشركة "ليندا ماتيريال هاندلنج" في جنوب أفريقيا هو لحظة محورية لشركة "بايسيدج". لطالما كانت مهمتنا هي دفع الكفاءة والاستدامة في الخدمات اللوجستية الداخلية الأفريقية. من خلال الشراكة مع "ليندا ماتيريال هاندلنج" ، نقدم للصناعات في جنوب أفريقيا أعلى مستوى من المعدات مدعومة بنموذج خدمة يعطي الأولوية للوقت والتميز التشغيلي."

أكد "ستيفان نيكولي"، المدير الأول لشركة "ليندا ماتيريال هاندلنج" لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، على أهمية الشراكة مع "بايسيدج" لشركة "ليندا ماتيريال هاندلنج":

"جنوب أفريقيا هي حجر الزاوية لاستراتيجيتنا للنمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكان العثور على الشريك المناسب أمرًا بالغ الأهمية. إن التميّز التشغيلي لشركة "بايسيدج" ونهجها المستقبلي في مجال الخدمات اللوجستية المستدامة هو ما يجعلها الخيار المثالي لتمثيل علامة "ليندا" التجارية. تضمن هذه الشراكة أن عملائنا لا يحصلون فقط على هندسة عالمية المستوى ولكن أيضًا على الخدمة المحلية ذات المسلة العالية والابتكار اللازمين للازدهار في السوق التنافسية اليوم."

حول Bisedge

تقدم "بايسيدج" حلول مناولة المواد بنظام "المعدات كخدمة" في جميع أنحاء أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ودول مجلس التعاون الخليجي. مع فريق من أكثر من 1250 زميلاً في جميع أنحاء جنوب أفريقيا ونيجيريا وكينيا وتنزانيا ، تدعم الشركة عمليات اللوجستيات الداخلية من خلال توريد المعدات وتحسين الكفاءة التشغيلية ومساعدة العملاء على تقليل الانبعاثات من خلال الانتقال من الديزل إلى المعدات الكهربائية.

تقوم "بايسيدج" بتوفير وصيانة وتشغيل أساطيل حاسمة للمهام من الرافعات الشوكية، والعربات الرافعة، وعربات الممرات الضيقة، ويتم تقديم تلك الخدمات عبر عقود تعهيد كاملة، أو عقود تأجير طويلة الأجل، أو مبيعات المعدات مع صيانة ما بعد البيع. وتوفر شراكتها الاستراتيجية مع شركة "ليندا ماتيريال هاندلنج"، وهي شركة عالمية رائدة في تصنيع معدات مناولة المواد ، إمكانية الوصول إلى المعدات المتميزة والخبرة التقنية ، مما يدعم دور "بايسيدج" في تعزيز التحول إلى الأساطيل الكهربائية في جميع أنحاء المنطقة.

تأسست "بايسيدج" من قبل "كريستيان ويسلز"، الرئيس التنفيذي لشركة "بايسيدج" و "جاسبر جراف فون هاردنبيرج"، الرئيس التنفيذي لشركة "بايسيدج".

حول Linde Material Handling

شركة "ليندا ماتيريال هاندلنج" "إم إتش" (MH) هي شركة عالمية للوجيستيات الداخلية وهي جزء من مجموعة "كيون جروب إيه جي" (KION GROUP AG). لدى "ليندا ماتيريال هاندلنج" "إم إتش" وشركاء الشبكة المستقلين لديها قوة عمل عالمية في مجال المبيعات والخدمات تضم حوالي 10000 من المهنيين ، مما يضمن قربًا وثيقًا من العملاء مع حوالي 700 موقع تمتد عبر جميع القارات. منذ تأسيسها قبل 121 عامًا ، تطورت "ليندا ماتيريال هاندلنج" "إم إتش" إلى مزود شامل لحلول تدفق المواد مع مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات ، بما في ذلك شاحنات التوازن العكسي بقدرة تصل إلى 18 طنًا، ومعدات المستودعات اليدوية والمؤتمتة. تمثل علامة "ليندا" التجارية أقصى قدر من الأداء ، ما تحقق من خلال الابتكار التقني ، والمعايير المتفوقة في هندسة العوامل البشرية والسلامة للسائقين، ومجموعة واسعة من خيارات الطاقة ، إلى جانب العروض المخصصة التي تتوافق بسلاسة مع احتياجات العملاء.

