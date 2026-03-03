تعيين Bisedge موزعًا حصريًا لمنتجات Linde Material Handling في شرق أفريقيا

دار السلام، تنزانيا, ، 3 مارس 2026 /PRNewswire/ -- تفخر "بايسيدج" (Bisedge)، الشركة الرائدة في مجال حلول الخدمات اللوجستية المستدامة، بالإعلان عن تعيينها باعتبارها الوكيل الحصري لمنتجات شركة "ليندا ماتيريال هاندلنج" (Linde Material Handling) في شرق أفريقيا، اعتبارًا من 1 مارس 2026. يشمل ترتيب الوكالة الحصرية كلاً من بوروندي وإثيوبيا وكينيا ومالاوي ورواندا وتنزانيا وأوغندا.

Christian Wessels, Co-Founder & CEO of Bisedge

تجمع هذه الشراكة بين الهندسة ذات المستوى العالمي لشركة "ليندا" مع الخبرة العميقة في الخدمات اللوجستية والعمليات التشغيلية لشركة "بايسيدج". بصفتها الممثل الإقليمي لشرق أفريقيا ، ستدير "بايسيدج" المبيعات والخدمات والدعم لسلسلة "ليندا" بأكملها. يعيد هذا التعاون تشكيل سوق شرق أفريقيا ، مما يتيح للشركات المحلية الوصول المباشر إلى الرافعات الشوكية المتطورة لشركة "ليندا" ، والعربات الرافعة، وتكنولوجيا المستودعات المؤتمتة.

علق "كريستيان ويسلز"، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة "بايسيدج" ، قائلاً: "نحن فخورون بأن نكون الوكيل الحصري في شرق أفريقيا لشركة "ليندا ماتيريال هاندلنج". معًا ، نحن نقدم معدات ذات مستوى عالمي ، وخدمة استثنائية ، وتمويلاً مخصصًا للشركات في جميع أنحاء المنطقة."

حول Bisedge

تقدم "بايسيدج" حلول مناولة المواد بنظام "المعدات كخدمة" في جميع أنحاء أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ودول مجلس التعاون الخليجي. مع فريق من أكثر من 1,250 زميلاً في جميع أنحاء جنوب أفريقيا ونيجيريا وكينيا وتنزانيا ، تدعم الشركة عمليات اللوجستيات الداخلية من خلال توريد المعدات وتحسين الكفاءة التشغيلية ومساعدة العملاء على تقليل الانبعاثات من خلال الانتقال من الديزل إلى المعدات الكهربائية.

تقوم "بايسيدج" بتوفير وصيانة وتشغيل أساطيل حاسمة للمهام من الرافعات الشوكية، والعربات الرافعة، وعربات الممرات الضيقة، ويتم تقديم تلك الخدمات عبر عقود تعهيد كاملة، أو تأجيرات طويلة الأجل، أو مبيعات المعدات مع صيانة ما بعد البيع. وتوفر شراكتها الاستراتيجية مع شركة "ليندا ماتيريال هاندلنج"، وهي شركة عالمية رائدة في تصنيع معدات معالجة المواد ، إمكانية الوصول إلى المعدات المتميزة والخبرة التقنية ، مما يدعم دور "بايسيدج" في تعزيز التحول إلى الأساطيل الكهربائية في جميع أنحاء المنطقة.

تأسست "بايسيدج" من قبل "كريستيان ويسلز"، الرئيس التنفيذي لشركة "بايسيدج" و "جاسبر جراف فون هاردنبيرج"، الرئيس التنفيذي لشركة "بايسيدج".

حول Linde Material Handling

شركة "ليندا ماتيريال هاندلنج" "إم إتش" (MH) هي شركة عالمية للوجيستيات الداخلية وهي جزء من مجموعة "كيون جروب إيه جي" (KION GROUP AG). لدى "ليندا ماتيريال هاندلنج" "إم إتش" وشركاء الشبكة المستقلين لديها قوة عمل عالمية في مجال المبيعات والخدمات تضم حوالي 10,000 من المهنيين ، مما يضمن قربًا وثيقًا من العملاء مع حوالي 700 موقع تمتد عبر جميع القارات. منذ تأسيسها قبل 121 عامًا ، تطورت "ليندا ماتيريال هاندلنج" "إم إتش" إلى مزود شامل لحلول تدفق المواد مع مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات ، بما في ذلك شاحنات التوازن العكسي بقدرة تصل إلى 18 طنًا، ومعدات المستودعات اليدوية والمؤتمتة. تمثل علامة "ليندا" التجارية أقصى قدر من الأداء ، ما تحقق من خلال الابتكار التقني ، والمعايير المتفوقة في هندسة العوامل البشرية والسلامة للسائقين، ومجموعة واسعة من خيارات الطاقة ، إلى جانب العروض المخصصة التي تتوافق بسلاسة مع احتياجات العملاء.

