تعيين الدكتور باتريس ماتشابا كمدير تنفيذي لمعهد بيل وميليندا جيتس للأبحاث الطبية Gates MRI

كامبريدج، ماساتشوستس، 28 ماي/أيار 2024 /PRNewswire/ -- أعلن معهد بيل وميليندا جيتس للأبحاث الطبية (Gates MRI) اليوم عن تعيين باتريس ماتشابا، دكتور في الطب، كمدير تنفيذي رئيسي (CEO)، ابتداءً من 10 يونيو/حزيران 2024. وهو يخلف الرئيس التنفيذي الحالي، إميليو إميني، حاصل على دكتوراه، الذي أعلن مؤخرًا عن تقاعده، اعتبارا من 30 يونيو/حزيران 2024.

بدأ الدكتور ماتشابا حياته المهنية كطبيب في جنوب أفريقيا قبل أن يعمل لأكثر من عقدين في صناعة الأدوية. في فترة عمله مع Novartis Global Pharmaceuticals في الولايات المتحدة وسويسرا، اكتسب الدكتور ماتشابا خبرة في تطوير الأدوية، وتسجيل المنتجات العالمية، والوصول إلى السوق. قبل الانضمام إلى المعهد، كانت أحدث أدواره رئيس مؤسسة نوفارتيس الأمريكية ورئيس مجموعة نوفارتيس للصحة العالمية.

قبل الانضمام إلى نوفارتيس، كان الدكتور ماتشابا كبير علماء الأبحاث في مركز كوكران والذي مقره في مركز البحوث الطبية بجنوب أفريقيا في كيب تاون، والذي انضم إليه بعد ممارسته كطبيب أمراض النساء والولادة في ديربان. عمل أيضًا كطبيب في مناجم بوتسوانا لمدة ثلاث سنوات، حيث رأى ويلات مرض السل مباشرة. ولد في زيمبابوي وهو مواطن من جنوب أفريقيا والولايات المتحدة.

قال تريفور موندل، رئيس مجلس إدارة Gates MRI ورئيس الصحة العالمية في مؤسسة بيل وميليندا جيتس: "بعد بحث عالمي واسع النطاق، يسعدنا أن نعلن أن الدكتور ماتشابا سيقود Gates MRI". "لقد شهد الدكتور ماتشابا كل جانب من جوانب تطوير الأدوية الصحية العالمية في 23 عامًا في نوفارتيس، ولا سيما في عمله لبناء شراكات مستدامة لعلاج مرض الخلايا المنجلية في أفريقيا ومرض شاغاس في أمريكا الجنوبية. ستساعد خبرته الواسعة في مجال الصحة العالمية Gates MRI مع تقدمها في العلاجات المرشحة والمكملات الغذائية واللقاحات من خلال التطوير السريري وفي نهاية المطاف إلى التصنيع والتوزيع."

"تجربة الدكتور ماتشابا في تسخير قوة الابتكار الطبي، من البحث إلى التوزيع والوصول إلى المرضى، ستخدمنا بشكل جيد،" قال الدكتور إيميني. "بينما نواصل الدراسات السريرية حول التدخلات المحتملة لمكافحة الأمراض التي تؤثر بشكل غير متناسب على البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، نحتاج إلى قيادة مستمرة يمكنها الاستفادة من قدرات الشركاء الحاليين أثناء بناء نماذج تعاون جديدة".

"إن مرض السل والملاريا وأمراض الإسهال وصحة الأم والطفل هي تحديات للصحة العامة تؤثر على المجتمعات في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل"، كما قال الدكتور ماتشابا. "تم تأسيس Gates MRI للمساعدة في معالجة هذه المخاوف الصعبة وإنقاذ الأرواح. أتطلع إلى الانضمام إلى الزملاء الجدد وشركاء البحث في هذا العمل المهم للغاية."

في مارس/آذار من هذا العام، أطلق معهد Gates MRI تجربة سريرية مرحلة 3 لتقييم فعالية مرشح لقاح السل M72/AS01E. يقوم المعهد بإجراء عدد من التجارب السريرية الإضافية، وتقييم العلاجات المحتملة، ومرشحي اللقاح، ومرشح البروبيوتيك للحد من عبء المرض في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل على مستوى العالم.

Gates MRI هو معهد تابع لمؤسسة بيل ومليندا غيتس.

حول معهد بيل وميليندا غيتس للأبحاث الطبية (Gates MRI)

معهد بيل وميليندا غيتس للأبحاث الطبية هو منظمة أبحاث طبية غير ربحية مكرسة لتطوير واستخدام فعال للتدخلات الطبية الحيوية الجديدة التي تعالج المخاوف الصحية العالمية الكبيرة، والتي تكون حوافز الاستثمار فيها محدودة، بما في ذلك الملاريا والسل والأمراض المعوية والإسهال والأمراض التي تؤثر على صحة الأم والأطفال حديثي الولادة. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة www.gatesmri.org.

للمزيد من المعلومات، يُرجى التواصل مع:

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