Le Dr. Patrice Matchaba est nommé directeur général du Bill & Melinda Gates Medical Research Institute

CAMBRIDGE, Massachusetts, 28 mai 2024 /PRNewswire/ -- L'Institut de recherche médicale Bill & Melinda Gates (Gates MRI) a annoncé aujourd'hui la nomination de Patrice Matchaba, MD, au poste de directeur général (PDG), à compter du 10 juin 2024. Il succède à l'actuel PDG, Emilio Emini, qui a récemment annoncé son départ à la retraite, à compter du 30 juin 2024.

Le Dr. Matchaba a commencé sa carrière en tant que médecin en Afrique du Sud avant de travailler pendant plus de vingt ans dans l'industrie pharmaceutique. Au cours de sa carrière chez Novartis Global Pharmaceuticals aux États-Unis et en Suisse, M. Matchaba a acquis une expertise en matière de développement de médicaments, d'enregistrement de produits à l'échelle mondiale et d'accès au marché. Avant de rejoindre l'institut, il était président de la Fondation américaine de Novartis et responsable de la santé mondiale du groupe Novartis.

Avant de rejoindre Novartis, M. Matchaba était chercheur principal au Centre Cochrane basé au Centre de recherche médicale d'Afrique du Sud au Cap, qu'il a rejoint après avoir pratiqué en tant qu'obstétricien et gynécologue à Durban. Il a également travaillé comme médecin dans les mines du Botswana pendant trois ans, où il a vu de ses propres yeux les ravages de la tuberculose (TB). Il est né au Zimbabwe et est citoyen de l'Afrique du Sud et des États-Unis.

« Après une recherche mondiale approfondie, nous sommes ravis d'annoncer que le Dr. Matchaba dirigera l'IRM de Gates, a déclaré Trevor Mundel, président du conseil d'administration de Gates MRI et président de Global Health, de la Fondation Bill & Melinda Gates. « Au cours de ses 23 années chez Novartis, M. Matchaba a vu tous les aspects du développement des médicaments de santé dans le monde, notamment dans son travail visant à établir des partenariats durables pour traiter la drépanocytose en Afrique et la maladie de Chagas en Amérique du Sud. Sa vaste expérience dans le domaine de la santé mondiale aidera le Gates MRI à faire progresser les traitements, les suppléments et les vaccins candidats jusqu'au développement clinique et, en fin de compte, à la fabrication et à la distribution."

« L'expérience du Dr. Matchaba dans l'exploitation du pouvoir de l'innovation médicale, de la recherche à la distribution et à l'accès des patients, nous servira bien, a déclaré le Dr. Emini. « Alors que nous poursuivons les études cliniques sur les interventions potentielles pour lutter contre les maladies qui ont un impact disproportionné sur les pays à revenu faible et intermédiaire, nous avons besoin d'un leadership continu qui puisse tirer parti des capacités des partenaires actuels tout en construisant de nouveaux modèles de collaboration. »

« La tuberculose, le paludisme, les maladies diarrhéiques et la santé maternelle et infantile sont des défis de santé publique qui ont un impact sur les communautés des pays à revenu faible et intermédiaire, a déclaré le Dr. Matchaba. Le Gates MRI a été fondé pour aider à répondre à ces préoccupations insolubles et sauver des vies. « Je me réjouis de me joindre à de nouveaux collègues et partenaires de recherche dans ce travail d'une importance cruciale. »

En mars de cette année, le Gates MRI a lancé un essai clinique de phase 3 pour évaluer l'efficacité du vaccin candidat contre la tuberculose M72/AS01E. L'institut mène un certain nombre d'essais cliniques supplémentaires, évaluant des thérapies potentielles, des candidats-vaccins et un candidat probiotique pour réduire le fardeau de la maladie dans les pays à revenu faible et intermédiaire à l'échelle mondiale.

Le Gates MRI est une filiale de la Fondation Bill & Melinda Gates.

À propos du Bill & Melinda Gates Medical Research Institute (Gates MRI)

L'Institut de recherche médicale Bill & Melinda Gates est un organisme de recherche médicale à but non lucratif qui se consacre au développement et à l'utilisation efficace de nouvelles interventions biomédicales répondant à d'importantes préoccupations en matière de santé mondiale, pour lesquelles les incitations à l'investissement sont limitées, y compris le paludisme, la tuberculose, les maladies entériques et diarrhéiques, et les maladies qui ont un impact sur la santé de la mère, du nouveau-né et de l'enfant. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.gatesmri.org.

Pour plus d'informations, contactez :

