تعيين ديريك ب. ليندي رئيسًا لشركة GES كجزء من دور موسع

Spiro تعلن عن ترقية ديريك ب. ليندي رئيسًا لشركة GES

لاس فيغاس, 3 يونيو 2024 /PRNewswire/ -- كجزء من مجموعة جي إي أس كوليكتف (GES Collective) ، أعلنت وكالة سبيرو (Spiro™) لتجربة العلامات التجارية العالمية عن ترقية ديريك ب. ليندي رئيسًا لشركة GES ، بالإضافة إلى دوره الحالي كمدير تشغيل لشركة فياد (Viad) ، اعتبارًا من 3 يونيو 2024.

قال ستيف موستر ، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة فياد: "ديريك هو قائد فكري موثوق به أظهر قدرته على تطوير أهدافنا الاستراتيجية من خلال نهج تعاوني. على مدى السنوات القليلة الماضية ، كان له دور أساسي في تشكيل ودعم الإجراءات التحويلية الهامة عبر جي إي أس، ما ساهم في زيادة نمو الإيرادات والربحية والتدفق النقدي ، بما في ذلك إطلاق وكالة التسويق التجريبي سبيرو لدينا، وعدة مبادرات هامشية داخل معارض جي إي أس. تحت قيادة ديريك ، سيواصل فريق جي إي أس البناء على زخم استراتيجياتنا الناجحة من خلال الاستفادة من قوة جي إي أس العالمية وفرص النمو."

انضم ليند إلى فياد كمستشار عام وسكرتير للشركات في أبريل 2018 وتمت ترقيته إلى مدير التشغيل في مارس 2022. في هذا الدور ، ساعد ليند في تحديد وتوجيه المبادرات الاستراتيجية والتشغيلية التي تسهم في تسريع نمو المؤسسة وبلورة موقع فياد لتحقيق أقصى قدر من القيمة الآن وفي المستقبل. قبل الانضمام إلى فياد، عمل ليند في مختلف الأدوار القيادية القانونية في إيلينويس تول وركس إنك (Illinois Tool Works Inc.) لدعم تحويل المؤسسات وأهداف تشغيل الأعمال ، وكشريك في شركة المحاماة العالمية ونستون آند سترون إل إل بي (Winston & Strawn LLP).

قال جيف ستيلماخ ، الرئيس العالمي لشركة سبيرو: "لقد كان ديريك قوة دافعة وراء أهدافنا الاستراتيجية؛ حيث عرض باستمرار رؤيته وروحه التعاونية ". "كان اتجاهه حاسماً في إطلاق وكالة التسويق التجريبية سبيرو. أنا متحمس لرؤية تأثير ديريك في دوره الموسع ، لأنني أعتقد أن قيادته المستمرة ستكون مفيدة بشكل لا يصدق لمستقبل شركتنا."

حول Spiro™

سبيرو هي وكالة عالمية رائدة في مجال تجربة العلامات التجارية. نحن موجودون لإثراء التواصل الهادف. نحن متخصصون في خلق أقوى الروابط في العالم بين العلامات التجارية وجماهير الأعمال والمستهلكين. نحن نعمل مع بعض العلامات التجارية الأكثر شهرة في العالم، لتصميم الأحداث والتجارب التي تهدف إلى التأثير على تفضيلات العملاء والمحافظة عليها. نحن نسعى جاهدين لفهم الدوافع ومحفزات المشاركة والتصميم بناءً على تلك السلوكيات ووضع العلامات التجارية في نهاية المطاف كأولوية في قلوب وعقول جماهيرها الأكثر أهمية. تعال. واستمتع بتجربة براند جرافيتي (Brand Gravity)، رابطة سبيرو الفريدة بين العلامة التجارية والعميل. لمعرفة المزيد، تفضّل بزيارة ThisIsSpiro.com .

حول Viad

Viad (NYSE: VVI) ، هي مزود عالمي رائد لتجارب استثنائية ، بما في ذلك مناطق الجذب والضيافة وخدمات إدارة المعارض والتسويق التجريبي من خلال نشاطين تجاريين: بورسوت (Pursuit) و جي إي أس. تركز استراتيجية أعمالنا على تقديم تجارب استثنائية لفرقنا وعملائنا وضيوفنا، ونمو كبير ومستدام وعوائد أعلى من السوق لأصحاب الأسهم لدينا. شركة فياد هي إحدى شركات مؤشر الأسهم S&P SmallCap 600.

شركة بورسوت هي شركة للضيافة ومناطق الجذب العالمية تمتلك وتدير مجموعة من التجارب الملهمة والتي لا تنسى في الوجهات الشهيرة. تتيح تجارب الضيافة المرتفعة في بورسوت للزوار اكتشاف وتواصل مع مناطق الجذب ذات المستوى العالمي ، والنزل المميزة ، والجولات الشيقة في المتنزهات الوطنية المذهلة ومواقع السفر العالمية الشهيرة ، بالإضافة إلى تجربة مجموعتنا من مناطق جذب فلاي أوفر أتراكشنز (Flyover Attractions) في المدن النابضة بالحياة في فانكوفر ، وريكيافيك ، ولاس فيجاس ، وشيكاغو.

شركة جي إي أس هي شركة عالمية لإدارة المعارض والتسويق التجريبي تقدم مجموعة شاملة من الخدمات لجهات تنظيم الأحداث والعلامات التجارية الرائدة في العالم من خلال قطعتين قابلتين للإبلاغ عنها ، شركة جي إي أس لإدارة المعارض (GES Exhibitions) و سبيرو. شركة جي إي أس لإدارة المعارض هي شركة إدارة المعارض والمعارض التجارية العالمية تتعاون مع منظمي المعارض والمؤتمرات الرائدين كمزود خدمة متكاملة من الحلول الاستراتيجية واللوجستية لإدارة تعقيد عروضهم مع فرق في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط. سبيرو هي وكالة تسويق تجريبية عالمية تتعاون مع العلامات التجارية الرائدة في جميع أنحاء العالم لإدارة وتعزيز أنشطتها التسويقية التجريبية وخلق روابط بين العلامة التجارية والعميل.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2426528/Spiro_GES_President_Derek_P_Linde_Headshot.jpg