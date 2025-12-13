شركة Spiro بالشرق الأوسط تحول مهرجان الأطفال الأبرز في أبوظبي إلى تجربة غامرة ومبتكرة في عالم "منصور"

نقدّم الخيال والتفاعل وسرد القصص في واحدة من أكثر فعاليات الأسرة المحبوبة في المنطقة.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 13 ديسمبر 2025 /PRNewswire/ -- تم اختيار وكالة الخبرات العالمية Spiro® من قِبل شركة بداية (المعروفة سابقًا باسم شركة أبوظبي للترفيه) لتتولي تحويل مهرجان منصور للأطفال بالكامل، الحدث العائلي الأبرز في أبوظبي والمستوحى من البطل الكرتوني المحبوب في المنطقة، منصور، إلى تجربة غامرة ومبتكرة.

مثّل هذا التعاون محطة بارزة في مجال الترفيه العائلي بالمنطقة، مقدّمًا مستوى جديدًا من السرد الثقافي والتجارب المصممة على نطاق واسع لإحياء واحدة من أكثر الشخصيات وعلامات حقوق الملكية (IPs) شهرة في الإمارات.

مهرجان منصور 2025 Mansour Festival debuted a reimagined experience shaped through immersive design & live performances. (PRNewsfoto/Spiro)

أقيم المهرجان هذا العام من 20 إلى 23 نوفمبر في حديقة ياس جيتواي بجزيرة ياس، حيث قدم تجربة جديدة كليًا صُممت بعناية من خلال التصميم الغامر، والإنتاج، والإشراف الإبداعي، وإدارة الموقع، مع تركيز كامل على الإبداع والخيال وتعزيز الروابط العائلية.

وأصبح هذا التحول واقعًا ملموسًا في عالم منصور الغامر، حيث تحوّل الخيال إلى تجربة تفاعلية حقيقية. استكشف العائلات وسائل الترفيه بالحجم الطبيعي لمنزل منصور ومدرسته وجيرانه، مستمتعين بتجربة تصميمية غامرة، وبيئات متعددة الحواس، وأنشطة عملية تشجع على الاستكشاف واللعب بطريقة تفاعلية وممتعة.

قالت Jo Webber، نائبة الرئيس الأول (SVP) لتطوير السوق والنمو في Spiro: "صممنا مهرجان هذا العام بحيث لا يكون الخيال مجرد موضوع، بل يكون جزءًا من هيكله". "كل مساحة، وكل صوت، وكل تفاعل صُمم ليجذب العائلات إلى قلب القصة، ليخلق سردًا حيًا يتجاوز حدود أرض المهرجان ويترك أثرًا مستدامًا".

تضمنت أبرز فعاليات المهرجان:

عروض الشخصيات، وعروض الطائرات بدون طيار، والألعاب النارية التي أضاءت سماء أبوظبي.

ورش عمل تفاعلية وتركيبات إبداعية صممت لإثارة فضول الزوار.

تحقيق رقم قياسي عالمي في موسوعة غينيس للأرقام القياسية™ لكشف أطول شخصية خيالية من مكعبات ®LEGO في العالم، مستوحاة من شخصية منصور.

عروض ترفيهية متجولة وألعاب عائلية ممتعة دعمت تفاعل الجميع.

مناطق اكتشاف وأنشطة وتجارب طعام تحتفي بالابتكار والإبداع الإماراتي.

مع استمرار تحوُّل الفعاليات الثقافية والترفيهية في الشرق الأوسط نحو التجارب المهرجانية، يقود فريق Spiro الإقليمي هذا التغيير، جامعًا بين الإبداع والتكنولوجيا وسرد القصص لتقديم تجارب تفاعلية تحمل تأثيرًا ملموسًا وقابلاً للقياس.

يُمثل مهرجان منصور 2025 استمرار نمو Spiro في المنطقة، ويؤكد مكانتها كشريك استراتيجي يربط بين أفكار العلامات التجارية والثقافة والمجتمع عبر تجارب تصميم مبتكرة وغامرة.

نبذة عن SPIRO

شركة Spiro (تُنطق: سْب - آي - رو) هي وكالة تجارب عالمية تقوم على التوجيه الإستراتيجي والإبداع، وتضع معايير جديدة لطريقة تواصل العلامات التجارية ونموّها. من خلال تعزيز جاذبية العلامة التجارية — وهي القوة العاطفية والسلوكية المعززة بالبيانات بين العلامات التجارية وجمهورها — تجعل Spiro العلامات التجارية أكثر قدرة على خلق التجارب. وبفضل شبكتها العالمية وثقة بعض أهم العلامات التجارية في العالم بها، تبتكر Spiro القوة الجاذبة التي تجعل العملاء يعودون.

www.spiro.com

