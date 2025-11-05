تغير Seatpin قواعد اللعبة: "PinAI: أول مساعد تذاكر فعاليات ذكي مدعوم بالذكاء الاصطناعي في العالم"

تقدم Seatpin من خلال واجهة المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي PinAI ، التي تم تطويرها وتقديم طلب تسجيل لها، ثورة في عملية حجز التذاكر. إذ تتجاوز PinAI نظام البحث التقليدي المرشّح، وتُجري تحليلاً واقعياً فورياً لاحتياجات المستخدم عبر حوار طبيعي، ثم تعرض التذاكر الأنسب فوراً من بين آلاف الفعاليات.

يمكن للمستخدمين الوصول بسهولة إلى الفعالية التي يرغبون بها عبر الدردشة مع PinAI . يصف مؤسس Seatpin والرئيس التنفيذي غالين أنانيف هذه التجربة قائلاً: "قد يجد المستخدم التذكرة الأنسب لمباراة ملاكمة في الرياض، بينما يخطط لرحلته القادمة إلى دبي لحضور حفل موسيقي، ويمكنه شراء تذكرة الفعالية التي اختارها بكل سهولة خلال خطوات قليلة."

وبفضل واجهته الغنية بالأزرار والمكونات البصرية، تحول PinAI تجربة شراء التذاكر من مجرد إجراء إلى تجربة بديهية وشخصية.

بالإضافة إلى خدمة شراء التذاكر، تقدم Seatpin لمستخدميها فرصة بيع تذاكرهم الخاصة، وقريباً سوف تتيح لهم من خلال PinAI إدارة إعلاناتهم، إعادة تسعير التذاكر، ونقل تذاكرهم بسهولة. وهكذا سيتمكن المستخدمون من إدارة جميع مراحل عمليات الشراء والبيع عبر شاشة دردشة واحدة.

الهدف النهائي لـ Seatpin هو تقديم تجربة إدارة وبيع تذاكر متكاملة قائمة على المحادثة. وتشبه هذه الرؤية إلى حد كبير بنية "التطبيقات" الجديدة التي تسمح بتشغيل التطبيقات ضمن ChatGPT والتي تقدمها OpenAI. غير أن Seatpin قامت بتحقيق هذا الإنجاز قبل أسابيع من فتح النظام لعامة المستخدمين، مما يمثل نجاحًا رائدًا في سوق التذاكر الثانوية.

يتماهى PinAI مع رؤية OpenAI ليقدم تجربة مستخدم بديهية، وهو من أوائل التطبيقات الحقيقية للذكاء الاصطناعي في عالم أسواق التذاكر. وتُتيح هذه المقاربة المبتكرة للمستخدمين إجراء عمليات الشراء والبيع بطريقة أكثر طبيعية وسرعة وسهولة وصول.

صورة: https://mma.prnewswire.com/media/2811630/Seatpin_1.jpg

صورة: https://mma.prnewswire.com/media/2813207/Seatpin_2.jpg

صورة: https://mma.prnewswire.com/media/2813208/Seatpin_3.jpg

الشعار: https://mma.prnewswire.com/media/2811628/Seatpin_Logo.jpg