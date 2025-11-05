Seatpin change les règles du jeu : « PinAI : le premier assistant intelligent de billetterie événementielle au monde, propulsé par l'IA »

Avant même que OpenAI ne rende publique son infrastructure « Apps dans ChatGPT », Seatpin avait déjà intégré avec succès une structure similaire à sa propre plateforme. Les utilisateurs peuvent ainsi acheter des billets d'événements via une conversation naturelle, tout en recevant, à la demande, des alternatives et recommandations d'événements.

Grâce à son interface conversationnelle PinAI, basée sur l'IA et inscrite en cours de protection, Seatpin révolutionne le processus de billetterie événementielle. Éloigné de la recherche filtrée classique, PinAI instaure un dialogue naturel avec l'utilisateur, analyse en temps réel ses besoins et propose instantanément les billets les plus adaptés parmi des milliers d'événements.

Les utilisateurs peuvent accéder facilement à leur événement souhaité en discutant avec PinAI. Le fondateur et CEO de Seatpin, Galin Ananiev, décrit ainsi cette expérience : « Que vous souhaitiez assister à un match de football lors de votre voyage à Paris ou voir la performance scénique de votre DJ préféré, toutes vos recherches d'événements trouvent une réponse dans PinAI, et vous pouvez acheter vos billets pour l'événement sélectionné en quelques étapes seulement. »

L'interface, enrichie de boutons et composants visuels, transforme l'achat de billets d'un simple processus en une expérience intuitive et personnalisée.

Outre l'achat, Seatpin permet à ses utilisateurs de vendre leurs propres billets. Très prochainement, via PinAI, ils pourront gérer leurs annonces, modifier les prix et transférer aisément leurs billets. Les utilisateurs géreront ainsi toutes les étapes d'achat et de vente depuis une seule interface de chat.

L'objectif final de Seatpin est d'offrir une expérience fluide de gestion et de vente de billets intégrée, basée sur le chat. Cette vision s'apparente fortement à la nouvelle architecture « apps » d'OpenAI, qui permet le fonctionnement d'applications au sein de ChatGPT. Toutefois, Seatpin a devancé cette ouverture publique en lançant cette avancée quelques semaines auparavant, réalisant un succès pionnier dans le secteur secondaire des billets.

En phase avec la vision d'OpenAI, PinAI propose une expérience utilisateur intuitive et se positionne comme l'une des premières applications concrètes de l'IA dans le monde des places de marché de billets. Cette approche innovante de Seatpin permet aux utilisateurs d'avoir une expérience d'achat et de vente plus naturelle, rapide et accessible.

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2811630/Seatpin_1.jpg

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2813207/Seatpin_2.jpg

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2813208/Seatpin_3.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2811628/Seatpin_Logo.jpg