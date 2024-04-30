تغيير الرئيس التنفيذي

لندن، 30 أبريل 2024 /PRNewswire/ -- أعلن مجلس إدارة Globeleq، شركة الطاقة المستقلة الرائدة في إفريقيا، والمساهمون فيها، أن Jonathan Hoffman، كبير مسؤولي التطوير حاليًا، تم تعيينه رئيسًا تنفيذيًا مؤقتًا (CEO) لشركة Globeleq. يحل Jonathan محل Mike Scholey الذي يغادر Globeleq في نهاية يونيو 2024. يتولى Mike دورًا جديدًا في مشروع ريادي وسيتم الإعلان عن التفاصيل الكاملة لهذا التعيين في وقت لاحق.

انضم Jonathan Hoffman إلى Globeleq في عام 2010 وشغل منصب الرئيس التنفيذي للتطوير منذ عام 2020. وقد قاد فريق التطوير والاستثمار الذي حقق صفقات واستثمارات جديدة في جميع أنحاء أفريقيا، تتضمن مؤخرًا جائزة Red Sands، أكبر مشروع مستقل لتخزين البطاريات في القارة. يتمتع Jonathan بخبرة تزيد عن 20 عامًا في قطاع الطاقة، حيث عمل سابقًا في شركة ABB Energy Ventures وشركة InfraCo التي شارك في تأسيسها.

شغل Mike Scholey منصب الرئيس التنفيذي لشركة Globeleq منذ يناير 2020 بعد أن كان في السابق الرئيس التنفيذي للعمليات والمدير المالي للمجموعة. خلال فترة عمله في Globeleq، لعب Mike دورًا فعالًا في إبرام صفقات متعددة، مما نتج عنه تنمية Globeleq بأكثر من 900 ميجاوات، بالإضافة إلى تحسين أداء أصولنا التشغيلية في جميع أنحاء أفريقيا.

قالLaurence Mulliez ، رئيس Globeleq، اليوم:

"كان Mike جزءًا أساسيًا من نجاح Globeleq على مدى السنوات التسع الماضية بصفته كبير المديرين ورئيس تنفيذي على مدى السنوات الأربع والنصف الماضية. ترأّس الشركة أثناء تحديات جائحة Covid وأدخل تقنيات جديدة إلى الشركة وساعدها في الانتشار في دول جديدة واستمر في بناء سمعة Globeleq في أفريقيا.

بفضل قيادة Mike، تمتلك Globeleq الآن مجموعة من الأصول التي تنتج 1800 ميجاوات من الطاقة في جميع أنحاء أفريقيا مع 500 ميجاوات أخرى قيد الإنشاء ومجموعة مذهلة من فرص النمو في جميع أنحاء القارة. تسرني موافقة Mike على رئاسة لجنة الاستثمار في Globeleq خلال الأشهر المقبلة لتوفير الاستمرارية خلال هذه الفترة الانتقالية.

"أنا سعيد جدًا بموافقة Jonathan على أن يصبح الرئيس التنفيذي المؤقت لشركة Globeleq. يوفر تعيينه استمرارية مهمة للشركة على مدار الأشهر المقبلة بينما يفكر مجلس الإدارة والمساهمون في إيجاد بديل دائم لـMike. يمتلك Jonathan 14 عامًا من الخبرة في Globeleq حيث قام بإنشاء وتسليم الاستثمارات وبناء فرق خلقت قيمة كبيرة للمجموعة. في ظل أداء المجموعة بشكل جيد ووجود فرص كثيرة للنمو، أنا متأكد من أن Globeleq سوف تزدهر تحت قيادة Jonathan."

كما علّق Nick O'Donohoe، الرئيس التنفيذي لـ British International Investment :

يغادر Mike Globeleq مع أطيب تمنياتنا وشكرنا على تسع سنوات من العمل الشاق. انضم Mike إلى Globeleq حيث أصبح BII مستثمرًا مباشرًا وكان جزءًا مهمًا من تطور المجموعة لتصبح منتج طاقة مستقل رائد في أفريقيا. نحن جميعًا في BII نعرف Jonathan جيدًا بعد سنوات النجاح العديدة التي قضاها مع Globeleq والجزء الذي لعبه في تنمية المجموعة. نتطلع إلى العمل معه كرئيس تنفيذي مؤقت لشركة Globeleq."

وأضافTellef Thorleifsson ، الرئيس التنفيذي لشركة :Norfund

"تعد شركة Globeleq جزء أساسي من مجموعة Norfund، ونحن نشكر Mike على إدارته لهذا الاستثمار المهم على مدى التسع سنوات الماضية. نحن نعرف Jonathan جيدًا ونتمنى له كل التوفيق عندما يتقدم ليصبح الرئيس التنفيذي المؤقت."

نبذة عن Globeleq

Globeleq، المملوكة بنسبة 70% لـ British International Investment و30% لـ Norfund، هي المطور والمالك والمشغل الرائد لتوليد الكهرباء في إفريقيا. منذ عام 2002، قام فريق الخبراء المتخصصين في الشركة ببناء مجموعة متنوعة من محطات الطاقة المستقلة، مما نتج عنه توليد أكثر من 1794 ميجاوات في 17 موقع في 7 دول، بالإضافة إلى 485 ميجاوات أخرى قيد الإنشاء، وأكثر من 2000 ميجاوات من مشاريع الطاقة قيد التطوير.

لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة . www.globeleq.com