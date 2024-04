CHANGEMENT DE DIRECTEUR GÉNÉRAL

LONDRES, 30 avril 2024 /PRNewswire/ -- Le conseil d'administration de Globeleq, la principale société d'énergie indépendante en Afrique, et ses actionnaires annoncent que Jonathan Hoffman, actuellement directeur du développement, a été nommé directeur général (PDG) par intérim de Globeleq. M. Hoffman remplace Mike Scholey, qui quittera Globeleq à la fin de juin 2024. M. Scholey occupera un nouveau poste dans un projet entrepreneurial ; tous les détails de cette nomination seront annoncés à une date ultérieure.

Jonathan Hoffman a rejoint Globeleq en 2010 et est directeur du développement depuis 2020. Il a dirigé l'équipe de développement et d'investissement alors qu'elle a obtenu des accords et de nouveaux investissements en Afrique, notamment, plus récemment, le contrat de Red Sands, le plus grand projet autonome de stockage de batteries sur le continent. Il a plus de 20 ans d'expérience dans le secteur de l'énergie, ayant travaillé auparavant pour ABB Energy Ventures et InfraCo, qu'il a cofondé.

Mike Scholey est PDG de Globeleq depuis janvier 2020. Il était auparavant directeur de l'exploitation et directeur financier du groupe. Chez Globeleq, il a joué un rôle essentiel dans la conclusion de multiples transactions, augmentant de plus de 900 MW les capacités de Globeleq, en plus d'améliorant les performances de nos actifs d'exploitation en Afrique.

Laurence Mulliez, présidente de Globeleq, a déclaré aujourd'hui :

« Mike a joué un rôle essentiel dans le succès de Globeleq en tant que haut dirigeant au cours des neuf dernières années, et à titre de PDG depuis quatre ans et demi. Il a non seulement aidé Globeleq à surmonter les défis de la pandémie de COVID, mais aussi amené l'entreprise vers de nouvelles technologies, de nouveaux pays, tout en continuant à bâtir la réputation de la société en Afrique.

Grâce au leadership de Mike, Globeleq dispose désormais d'un portefeuille d'actifs produisant 1 800 MW d'énergie en Afrique, avec 500 MW supplémentaires en cours de construction, ainsi qu'un pipeline d'opportunités de croissance passionnant sur tout le continent. Je suis heureuse que Mike ait accepté de présider le comité d'investissement de Globeleq au cours des prochains mois afin d'assurer la continuité pendant cette période intérimaire. »

« Je suis ravie que Jonathan ait accepté de devenir PDG intérimaire de Globeleq. Sa nomination apportera à l'entreprise une continuité importante au cours des prochains mois, tandis que le conseil d'administration et les actionnaires essaient de trouver le remplacement permanent de Mike. Jonathan compte 14 ans d'expérience chez Globeleq, où il a réalisé des investissements et formé des équipes qui ont créé de la valeur substantielle pour le groupe. Compte tenu du bon rendement du groupe et de sa myriade d'opportunités de croissance, je suis certaine que Globeleq prospérera sous la direction de Jonathan. »

Nick O'Donohoe, chef de la direction chez British International Investment, a ajouté :

« Nous remercions Mike pour ses neuf ans de travail acharné et lui transmettons nos meilleurs vœux pour la suite. Mike a rejoint Globeleq alors que BII est devenu un investisseur direct. Il a joué un rôle essentiel tandis que le groupe s'est établi comme le principal producteur d'énergie indépendant en Afrique. Tous les employés de BII connaissent très bien Jonathan après ses nombreuses années de succès chez Globeleq et le rôle qu'il a joué dans la croissance du groupe. Nous sommes impatients de travailler avec lui en tant que PDG par intérim de Globeleq. »

Tellef Thorleifsson, PDG de Norfund, a affirmé :

« Globeleq est un élément clé du portefeuille de Norfund, et nous remercions Mike pour sa gestion de cet investissement important au cours des neuf dernières années. Nous connaissons bien Jonathan et lui souhaitons bonne chance alors qu'il s'apprête à devenir PDG par intérim. »

À propos de Globeleq

Globeleq, détenu à 70 % par British International Investment et à 30 % par Norfund, est le principal développeur, propriétaire et opérateur de production d'électricité en Afrique. Depuis 2002, son équipe de professionnels expérimentés a constitué un portefeuille diversifié de producteurs énergétiques indépendants générant 1 794 MW sur 17 sites dans sept pays, avec 485 MW supplémentaires en construction et plus de 2 000 MW de projets énergétiques en cours de développement.

