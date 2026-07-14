تغيير العلامة التجارية IntelexVision إلى Eluviant وكشف النقاب عن نموذج Aurora Flow للذكاء الاصطناعي الذي يفهم الحركة عند المراقبة

شركة ذكاء الفيديو تدشن فصلها الجديد بإصدار Aurora Flow ، وهو نموذج للذكاء الاصطناعي على نطاق المؤسسات يفهم التصرفات والسلوكيات المعقدة في تصوير الدوائر التلفزيونية المغلقة

دبي ، الإمارات العربية المتحدة ، 14 يوليو 2026 /PRNewswire/ -- تتقدم اليوم "إيلوفيانت" (Eluviant)، "إنتلكس فيجن" (IntelexVision) سابقًا ، مع اسم جديد وهوية علامة تجارية جديدة يعكسان كلاً من التطور السريع لذكاء الفيديو في عصر الذكاء الاصطناعي وطموح الشركة لدفع حدود ما هو ممكن في رؤية الكمبيوتر لمراقبة الفيديو.

تم تأسيس "إيلوفيانت" في عام 2017 ، وقد أمضت "إيلوفيانت" ما يقرب من عقد من الزمن في إثبات أن البنية التحتية الحالية للمراقبة يمكن أن تكون أكثر بكثير من مجرد إجراء أمني. اليوم ، تدرك المؤسسات في جميع القطاعات القيمة التشغيلية غير المستغلة الموجودة داخل شبكات الكاميرات الحالية ، ما يدفع سوقًا متنامية لذكاء الفيديو على نطاق المؤسسات والذي من المتوقع أن تبلغ قيمته 30 مليار دولار بحلول نهاية عقد 2020.

ويرافق تغيير العلامة التجارية إطلاق Aurora Flow ، وهو نموذج متطور "لفهم الفيديو" تم إنشاؤه للمراقبة الحية على نطاق المؤسسات. تم نشر الحل الجديد بالفعل في البيئات الحية ، وهو قادر على العمل في إطار الفصل المادي الكامل ، عبر كاميرات متعددة وفي الوقت الفعلي تقريبًا.

يوسّع نموذج Aurora Flow نطاق عمل منصة "إيلوفيانت" الحالية التي تم إثبات كفاءتها في الإنتاج لسنوات؛ عبر محرك للتعلم الذاتي غير خاضع للرقابة يشير إلى الأحداث غير المتوقعة حقًا ونموذج لغوي بصري (Aurora) تمركز داخل قرار التنبيه المباشر خلال الأشهر الـ 18 الماضية.

قال "رفيق لامري"، المدير الإقليمي للشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا في "إيلوفيانت": "نحن نؤمن أن Aurora Flow هو نموذج متطور للذكاء الاصطناعي في مجال المراقبة ويمثل تغييرًا هامًا في ما يمكن أن يقدمه ذكاء الفيديو ، والانتقال إلى ما وراء الاكتشاف وإلى فهم حقيقي للسلوكيات والتصرفات في بيئات العالم الحقيقي المعقدة. إنه يعالج تحديًا كافح تحليلات الفيديو التقليدية لحلّها بكفاءة؛ والتي تتمثل في القدرة على فهم ما يحدث عندما لا يكون إطار ثابت واحد كافيًا. تتطلب أشياء مثل القتال والتسلق والسرقة عادةً العيون البشرية للكشف عنها بدقة؛ والآن يمكننا مساعدة المشغلين على الحصول على صورة أوضح لما يحتاج إلى اهتمامهم العاجل من خلال وضع الذكاء الاصطناعي في قرار التنبيه."

من خلال التعرف على أنماط الحركة ووضع تسلسل السلوكيات في سياقها أثناء اكتشافها ، يفتح نموذج Aurora Flow المجال لحالات الاستخدام التي كانت في السابق بعيدة عن متناول المنظمات العاملة في أكثر البيئات أمانًا وحساسيةً في العالم. التلاعب في المعدات، والتسلق غير الآمن في البيئات الخطرة، والقيادة الخطرة هي مجرد عدد قليل من السلوكيات التي يمكن تحديدها بدقة أكبر لأنها تحدث باستخدام فهم الفيديو بالذكاء الاصطناعي.

تحظى تكنولوجيا "إيلوفيانت" بالثقة عبر مجموعة من البيئات التشغيلية المتطلبة ، من التجزئة والبنية التحتية الحساسة إلى المدن الذكية. سواء أكانت تدعم منع الخسارة أو اكتشاف الشذوذ أو الاستجابة السريعة للحوادث ، فقد تم بناء حلولها لتلبية احتياجات المنظمات التي تتطلب ذكاء اصطناعي موثوق وقابل للتطوير عبر بيئات معقدة متعددة الكاميرات.

تعمل "إيلوفيانت" مع عملاء المؤسسات الذين يمثلون بعض أكبر المنظمات في قطاعاتهم ، وأكثر من 60 شريكًا تكنولوجيًا وتجاريًا. مع أكثر من 250 عملية نشر في القارات الخمس ، تضم قائمة عملاء "إيلوفيانت" كلاً من "إيرباص" (Airbus) و" موانئ دبي العالمية" و"بروسيجور" (Prosegur) و"فودافون" (Vodafone). لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة موقع الويب eluviant.com.

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