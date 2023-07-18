تغيير كبير في تصنيف قوة جواز السفر في العالم

لندن, 18 يوليو / تموز 2023 /PRNewswire/ -- قد خرجت اليابان من صدارة مؤشر Henley لجوازات السفر لأول مرة منذ خمس سنوات ونزلت إلى المركز الثالث، وفقًا لأحدث تصنيف، والذي يعتمد على بيانات حصرية من الاتحاد الدولي للنقل الجوي .(IATA) تعد سنغافورة الآن رسميًا أقوى جواز سفر في العالم، حيث يستطيع مواطنوها زيارة 192 وجهة سفر من أصل 227 وجهة حول العالم بدون تأشيرة. تتقدم كل من ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا إلى المرتبة الثانية مع إمكانية الوصول بدون تأشيرة إلى 190 وجهة، وينضم حاملو جوازات السفر اليابانية إلى ست دول أخرى - النمسا وفنلندا وفرنسا ولوكسمبورغ وكوريا الجنوبية والسويد - في المرتبة الثالثة مع إمكانية الوصول إلى 189 وجهة دون تأشيرة مسبقة.

يبدو أن المملكة المتحدة قد تحولت أخيرًا إلى الزاوية بعد انخفاض دام ست سنوات، حيث قفزت مرتبتين في التصنيف الأخير إلى المركز الرابع - وهو المركز الذي احتلته آخر مرة في عام 2017. من ناحية أخرى، تواصل الولايات المتحدة انزلاقها المستمر منذ عقد من الزمان إلى أسفل المؤشر، متراجعة مرتبتين أخريين إلى المرتبة الثامنة مع إمكانية الوصول إلى 184 وجهة فقط بدون تأشيرة. احتلت كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة المركز الأول في المؤشر منذ ما يقرب من 10 سنوات في عام 2014 ولكنهما كانتا على مسار هبوطي منذ ذلك الحين. لا تزال أفغانستان راسخة في أسفل المؤشر، مع مرتبة بدون تأشيرة وهي 27 فقط.

يقول الدكتور Christian H. Kaelin ، رئيس مجلس إدارة Henley & Partners ، إن الاتجاه العام على مدار تاريخ التصنيف البالغ من العمر 18 عامًا كان نحو قدر أكبر من حرية السفر، حيث تضاعف متوسط عدد الوجهات التي يمكن للمسافرين الوصول إليها بدون تأشيرة تقريبًا من 58 في عام 2006 إلى 109 في عام 2023. "ومع ذلك، فإن فجوة التنقل العالمية بين أولئك الموجودين في أعلى وأسفل المؤشر أصبحت الآن أوسع مما كانت عليه في أي وقت مضى، حيث تمكنت سنغافورة ذات التصنيف الأعلى من الوصول إلى 165 وجهة أخرى بدون تأشيرة أكثر من أفغانستان".

قد أجرت Henley & Partners بحثًا جديدًا حصريًا حول العلاقة بين انفتاح الدولة على الأجانب - عدد الدول التي تسمح لها بعبور حدودها بدون تأشيرة - وحرية سفر مواطنيها. يصنف مؤشر Henley Openness الجديد جميع الدول البالغ عددها 199 دولة في جميع أنحاء العالم وفقًا لعدد الجنسيات التي يسمحون بدخولها دون تأشيرة مسبقة.

أكثر 20 دولة "انفتاحًا" هي جميع الدول الجزرية الصغيرة أو الدول الأفريقية، باستثناء كمبوديا. هناك 12 دولة مفتوحة تمامًا لجميع جوازات السفر وأربع دول لا تسمح لأي شخص بالدخول بدون تأشيرة. في حين أن العلاقة بين درجة الانفتاح العالية ودرجة الوصول العالية بدون تأشيرة ليست خطية أو مباشرة، فمن الجدير بالذكر أن سنغافورة وكوريا الجنوبية - أكثر الدول صعودًا في قائمة أفضل 10 دول على مدى العقد الماضي - تتمتعان بدرجات عالية نسبيًا من الانفتاح مقارنة بالدول الخمس التي تتمتع بأكبر تفاوت بين حرية السفر التي يتمتعان بها مقابل الوصول بدون تأشيرة الذي يوفرانه للجنسيات الأخرى. إما أن الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا واليابان قد تراجعوا جميعًا في التصنيف أو بقوا في نفس المكان مع ركود انفتاحهم.

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