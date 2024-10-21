تفاح ™ROCKIT يترك انطباعا قويا مع كونغ فو باندا

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 21 أكتوبر / تشرين أول 2024 /PRNewswire/ -- أطلقت Rockit Global، شركة التفاح النيوزيلندية المبتكرة، أكبر تعاون لها حتى الآن مع شركة Universal Products & Experiences لسلسلة كونغ فو باندا الأسطوري من DreamWorks Animation.

الحملة التسويقية العالمية التي بدأت بالفعل في الصين وتايوان وهونغ كونغ وماليزيا وسنغافورة، على وشك الانطلاق في الشرق الأوسط حيث تتطلع Rockit إلى تنمية علامتها التجارية للمستهلكين بشكل كبير.

ROCKIT™ APPLE PACKS A PUNCH WITH KUNG FU PANDA

قال جوليان سميث، المدير العام للتسويق لدى شركة Rockit: "تبرز كونغ فو باندا كواحدة من أبرز شخصيات الرسوم المتحركة الرائدة في العالم، مما يتيح لنا الوصول إلى ملايين المستهلكين الجدد الذين يبحثون عن منتجات ممتعة وجذابة ليستمتع بها جميع أفراد العائلة. ويعد التعاون مع كونغ فو باندا إنجازا مهما آخرا نحو تحقيق هدفنا المتمثل في أن نصبح العلامة التجارية الأكثر شعبية في العالم في مجال التفاح".

تتضمن الشراكة أنشطة داخل الأسواق التجارية وتغليف خاص لكونغ فو باندا على عبوات تفاح Rockit™ وأنشطة رقمية واجتماعية وفعاليات وعروض ترويجية وبضائع.

"نحن نتطلع قدما ًإلى إطلاق الحملة مع عملائنا بينما نستعد لأكبر موسم لنا حتى الآن. سنقوم بتصدير حوالي 200 مليون تفاحة هذا العام، ما يقرب من ضعف حجم العام الماضي، إلى شبكتنا الآخذة بالتوسع في الأسواق الدولية."

كما ويتحسن وعي المستهلكين بـ Rockit كل عام، حيث ذكر 88٪ من المستهلكين الذين شملهم الاستطلاع الذي أجريناه مؤخرًا أنهم يحبون Rockit. قال سميث: "يبدو أن هذا الاتجاه سيستمر، حيث سيكون عام 2024 هو العام الأول الذي ستقوم به Rockit بتوفير منتجها لمدة 12 شهرًا من نيوزيلندا، وهو ما يتحقق من خلال زيادة المزروعات الوطنية، إلى جانب ازدياد قنوات التوزيع الخاصة بنا ومساحات التخزين في الخارج. وهذا يضمن جودة متماثلة لتفاح Rockit™ بغض النظر عن مكان بيعه في العالم".

ستطلق الحملة في أسواق عالمية أخرى بما في ذلك ماليزيا وإندونيسيا وسنغافورة والولايات المتحدة في وقت لاحق من العام.

نبذة عن Universal Products & Experiences

تقود شركة Universal Products & Experiences (UP&E) على مستوى العالم عملية توسيع ورفع مستوى مجموعة العلامات التجارية والممتلكات الفكرية والشخصيات والقصص الأيقونية التي تقدمها شركة NBCUniversal، والتي تستند إلى مجموعة واسعة من ممتلكات الشركة التي أنشأتها Universal Pictures وIllumination وDreamWorks Animation وNBCUniversal Television and Streaming. يقوم القسم بتنفيذ ذلك من خلال المنتجات المادية والرقمية المبتكرة، وتجارب البيع بالتجزئة والمنتجات التفاعلية عبر وجهاتنا الترفيهية العالمية الواسعة (لكل من الملكية الفكرية المملوكة والطرف الثالث)، والأماكن القائمة على الموقع، ومنصات منتجات التجارة الإلكترونية، وتجار التجزئة في جميع أنحاء العالم. إلى جانب استراتيجية العلامة التجارية العالمية والإبداع، تشمل خطوط الأعمال الثلاثة لشركة UP&E المنتجات الاستهلاكية والألعاب والمنصات الرقمية، بالإضافة إلى منتجات المتنزهات الترفيهية والبيع بالتجزئة. UP&E هو قسم تابع لِـ Universal Parks & Resorts، وهي جزء من NBCUniversal، وهي شركة تابعة لشركة Comcast Corporation (المدرجة في بورصة ناسداك تحت رمز: .(CMCSA) ويمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات على .universalproductsexperiences.com

نبذة عن سلسلة كونغ فو باندا من إنتاج DreamWorks Animation

تحكي سلسلة كونغ فو باندا المستوحاة من فنون الدفاع عن النفس التقليدية وتدور أحداثه في الصين القديمة، قصة ملحمية عن شخصية "بو" واسع العينين الذي لا يضاهي حبه للكونغ فو إلا شهيته النهمة. أصبح الجزء الافتتاحي من الفيلم المرشح لجائزة الأوسكار لعام 2008 أعلى فيلم رسوم متحركة أصلي من إنتاج DreamWorks. مع إصدار كونغ فو باندا 4، حققت سلسلة الأفلام أكثر من 2 مليار دولار في شباك التذاكر العالمي. وبفضل قاعدتها الجماهيرية الهائلة، توسعت السلسلة لتشمل برنامج منتجات استهلاكية متعددة الفئات، وألعاب فيديو، ومسلسل تلفزيوني حائز على جائزة Emmy، ومناطق جذب عالمية في Universal Destinations & Resorts.

نبذة عن Rockit

بدأت فكرة Rockit كبذرة صغيرة قبل 20 عامًا. بينما كان بقية العالم يضخم حجم التفاح، قمنا نحن بالعكس. من خليج هوكس باي في نيوزيلندا، ابتكرنا تفاحاً صغيراً فريداً من نوعه في العالم بحجمه المثالي وذا نكهة مركزة ولذيذة. ثم فكرنا بطريقة مختلفة مرة أخرى وابتكرنا عبوات فريدة ومميزة لإحداث تغيير جذري في هذه الفئة وإبراز منتجنا على الأرفف. يُباع تفاحنا الآن في أكثر من 30 منطقة حول العالم - ويُزرع في 10 مناطق، مما يعني أنه طازج طوال العام. في عالم من التشابه، الاختلاف هو ما يجعلنا نتميز. نتقدم بالريادة والابتكار أسرع وأكبر وأنضج. لدينا فرق يميزنا، وطموحات كبيرة لنكون العلامة التجارية الأكثر شعبية في العالم في مجال التفاح. وبأسلوب Rockit الحقيقي، نحن نحقق ذلك بطريقتنا الفريدة. هذه هي الطريقة التي نلهم بها الناس في جميع أنحاء العالم بأن يحبوا تفاحة مختلفة قليلاً، وأن يأخذوا العالم قضمة واحدة في كل مرة، بطريقتهم الخاصة. ليستمتعوا بـ Rockit كل يوم. https://www.rockitapple.com/

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