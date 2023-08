إنجاز المعالم الرئيسية مع تقدم أول طائرة نفاثة أسرع من الصوت تم تطويرها بشكل مستقل في العالم نحو الرحلة الأولى

دنفر, 25 أغسطس 2023 --/PRNewswire/أعلنت شركة Boom Supersonic ، التي تصنع أسرع طائرة في العالم، Overture، اليوم أنها أكملت العديد من المعالم الرئيسية لطائرة XB -1، وهي طائرة Boom التي تعرض التكنولوجيا. تستفيد XB -1 من خبرة 60 عامًا من التقدم في تقنيات الطائرات مثل مركبات ألياف الكربون وإلكترونيات الطيران المتقدمة والديناميكا الهوائية المحسنة رقميًا لتمكين السفر المستدام الأسرع من الصوت.

وفي وقت سابق من هذا العام، تم نقل XB-1 من حظيرة الشركة في سينتينيال، كولورادو إلى ميناء موهافي الجوي والفضائي في موهافي، كاليفورنيا لمواصلة الاستعدادات للطيران. وخضعت الطائرة لاختبارات أرضية مكثفة منذ وصولها، بما في ذلك اختبار سيارات الأجرة هذا الأسبوع.

قال بليك شول، مؤسس Boom Supersonic ومديرها التنفيذي: "إن التقدم الأخير الذي تم إحرازه نحو أول رحلة لـ XB-1 يعكس الجهود الجماعية للفريق لبناء أول طائرة نفاثة أسرع من الصوت تم تطويرها بشكل مستقل في العالم وتحليقها بأمان".

وبالإضافة إلى الاختبار المستمر، تلقت XB-1 مؤخرًا شهادة صلاحية طيران تجريبية من إدارة الطيران الفيدرالية (FAA)، بعد فحص مفصل للطائرات. كما حصلت Boom على خطابات تفويض للسماح لكبير طياري الاختبار بيل "دوك" صانع الأحذية وطيار الاختبار تريستان "جيبيتو" براندنبورغ بالطيران بـ XB -1. بالإضافة إلى ذلك، توجد خطابات اتفاق مع سلطات المجال الجوي تسمح برحلات الطائرات فوق صحراء موهافي. ستحدث أول رحلة تاريخية لـ XB-1 في نفس المجال الجوي الذي اخترق فيه الكابتن تشارلز "تشاك" ييغر حاجز الصوت لأول مرة في Bell X -1 وMach 3+، حيث طار الاستطلاع الاستراتيجي SR-71 "Blackbird" لأول مرة في عام 1964.

زودت XB -1 الشركة بتعلم قيم، بما في ذلك تطوير ثقافة سلامة قوية. استعداداً للطيران، أكمل طيارو بوم مئات الساعات في جهاز المحاكاة لتقييم الطائرات وتطوير العمليات والتدريب وتقييم العوامل البشرية لتحقيق أعلى مستويات السلامة. يحافظ طيارو الاختبار أيضًا على كفاءة الطيران في طائرة تدريب T -38، وهي نفس الطائرة التي سيتم استخدامها كطائرة مطاردة لجميع اختبارات الطيران لـ XB -1. لزيادة السلامة، سيستخدم طيارو الاختبار T-38 لممارسة الطيران التشكيلي.

قال بيل "دوك" شوميكر، كبير طياري الاختبار في Boom Supersonic: "من المناسب أن تتقدم XB-1 الآن نحو أول رحلة في ميناء موهافي الجوي والفضائي، الذي يضم أكثر من 50 رحلة جوية أولى وأحداث طيران مهمة أخرى". "أتطلع إلى نقل XB-1 إلى هنا، بناءً على إنجازات المهندسين والطيارين الموهوبين الآخرين الذين يلهموننا كل يوم لجعل السفر الأسرع من الصوت سائدًا".

تتميز XB-1 بمركب كربوني وجسم طائرة من التيتانيوم يبلغ طوله 71 قدمًا. تتيح جناح OGIVE (دلتا المعدل) التشغيل الآمن عند الإقلاع والهبوط بالإضافة إلى السرعات الأسرع من الصوت. تنتج محركات جنرال إلكتريك J85 الثلاثة التي تشغل XB-1 قوة دفع قصوى مجمعة تبلغ 12300 رطل من القوة (lbf).

خرجت طائرة العرض الأسرع من الصوت من حظيرة بوم في سنتنيال، كولورادو في أكتوبر 2020. ومنذ ذلك الحين، اكتملت الاختبارات الصارمة لجميع الأنظمة الفرعية الداخلية لـ XB-1. كما تم تثبيت معدات الهبوط المطورة ومآخذ المحرك الأسرع من الصوت على XB-1، وكلاهما يزيد من الأداء والسلامة.

خلال تطويره، تحقق XB-1 من صحة نهج Boom لتصميم الطائرات ومكن المهندسين من الاستفادة من الأدوات المتقدمة مثل ديناميكيات الموائع الحسابية (CFD) التي تعد مكونات حاسمة لتطوير Overture. Overture هي الطائرة المستدامة الأسرع من الصوت من بوم والتي ستطير بسرعة 1.7 ماخ، أو حوالي ضعف سرعة أسرع الطائرات اليوم، وهي مصممة للعمل بوقود طيران مستدام بنسبة 100%.

نبذة عن Boom Supersonic

تعمل Boom Supersonic على تحويل السفر الجوي مع Overture، أسرع طائرة في العالم، المحسنة للسرعة والسلامة والاستدامة. تخدم كلاً من الأسواق المدنية والحكومية، وسوف تطير Overture بسرعة مضاعفة لطائرات اليوم وهي مصممة للعمل بوقود الطيران المستدام بنسبة 100% (SAF). حصلت الشركة على اتفاقيات تنازل عن القوات المسلحة السودانية من شركة Dimensional Energy and Air، ليصل إجماليها إلى 10 ملايين جالون من القوات المسلحة السودانية سنويًا لبرنامج اختبار الطيران الصافي الخالي من الكربون لشركة Overture. يبلغ عدد طلبيات Overture، بما في ذلك الطلبيات والطلبات المسبقة من الخطوط الجوية الأمريكية والخطوط الجوية المتحدة والخطوط الجوية اليابانية، 130 طائرة. تعمل Boom مع شركة Northrop Grumman للتطبيقات الحكومية والدفاعية للافتتاحية. يشمل الموردون والشركاء الذين يتعاونون مع Boom on the Overture برنامج Aernnova وLeonardo وAciturri وSafran Landing Systems وEaton وCollins Aerospace والقوات الجوية للولايات المتحدة.

Symphony™ هو نظام الدفع الذي سيعمل على تشغيل Overture، وهو تعاون بقيادة Boom مع شركاء عالميين بما في ذلك Florida Turbine Technologies (FTT)، وهي وحدة أعمال تابعة لشركة Kratos Defense & Security Solutions، Inc.، GE Additive وStandardAero. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة https://boomsupersonic.com.

