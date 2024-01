تقدم شركة Kemin Industries شعارًا عالميًا جديدًا: يدفعنا الفضول™

يعكس الشعار الجديد القوة الدافعة وراء هدف الشركة لتطوير حياة الناس وتوحيد الجودة المشتركة بين القوى العاملة العالمية والعملاء عبر القطاعات المختلفة

دي موين، آيوا، 15 يناير 2024 /PRNewswire/ -- أطلقت شركة Kemin Industries، وهي شركة عالمية مصنعة للمكونات تسعى إلى إحداث تغيير مستدام في جودة الحياة كل يوم لـ 80 في المائة من سكان العالم بمنتجاتها وخدماتها، شعارها العالمي الجديد لأول مرة اليوم: يدفعنا الفضول™.

سيتم استخدام الشعار في جميع أنحاء العالم للمساعدة في إظهار الفضول الفطري لشركة Kemin وكيف يدفع المنظمة على الابتكار والتعاون واستكشاف إمكانيات لا حصر لها. بناءً على أساس متين من العلوم، تستخدم شركة Kemin البيانات لإنشاء حلول مبتكرة تلبي احتياجات الغد. إن روح الفضول المشتركة توحد القوى العاملة العالمية للشركة وتتجلى في جهود Kemin لجعل الحياة أفضل للناس والحيوانات الأليفة والنباتات والكوكب.

قال الدكتور كريس نيلسون، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Kemin: "إن شعار "يدفعنا الفضول" يجسد بشكل مثالي روح Kemin: نحن قوة عاملة متنوعة، تشمل وظائف وقطاعات ومناطق، يقودها فضول موحد، يدفعنا نحو تحقيق هدفنا المتمثل في تطوير الحياة في جميع أنحاء العالم." "توجد مكونات Kemin في العديد من المنتجات اليومية - بدءًا من الطعام الذي نستهلكه وحتى الوقود الذي يزود سياراتنا بالطاقة. نحن قادرون على تطبيق علومنا وحلولنا المثالية التي تجعل الحياة أفضل لنا جميعًا. يسعدني أن يكون لدينا الآن شعارًا يشارك هذه الرسالة بإيجاز شديد مع موظفينا وعملائنا ومجتمعاتنا."

تم إنشاء الشعار الجديد لرفع هوية العلامة التجارية Kemin وتوحيد الشركة عبر العديد من القطاعات، ويمثل تاريخ Kemin وتطلعاتها المستقبلية. منذ أن تأسست الشركة في عام 1961، كان الفضول هو جوهر شركة Kemin ومؤسسيها، R.W. وMary Nelson. قادهما شغفهما بخدمة الآخرين إلى ابتكار نكهات الأعلاف والمواد الحافظة للمحاصيل ومضادات الأكسدة للصناعة الزراعية، وقاموا بإنشاء أحد منتجات Kemin الأولى عن طريق خلط المكونات في غسالة في حظيرة الأغنام الخاصة بوالد R.W..

الآن، بعد مرور أكثر من ستة عقود، يستمر الفضول في دفع شركة Kemin إلى الأمام في خدمة العملاء في مختلف القطاعات وفي أكثر من 120 دولة. بمبيعات سنوية تزيد عن مليار دولار أمريكي، تطبق الشركة متعددة الجنسيات المملوكة والمدارة عائليًا خبرتها في العلوم الجزيئية وتقنياتها الأساسية لتقديم منتجات ذات فوائد عملية تعزز صحة وسلامة الأشخاص والحيوانات الأليفة وتربية الحيوانات والنباتات والكوكب.

قال السيد نيلسون: "إن فضولنا هو ما يدفعنا إلى الأمام لاكتشاف إجابات لأسئلة العالم باستخدام العلم وروح الابتكار. إننا ننظر خارج المختبر لنرى العالم، لننظر إلى ما هو أبعد من الموجود، لنرى ما يمكن أن يكون. الفضول هو ما يدفعنا."

نبذة عن شركة Kemin Industries

Kemin Industries ( www.kemin.com ) هي شركة عالمية لتصنيع المكونات تسعى جاهدة إلى إحداث تغيير مستدام في جودة الحياة كل يوم لـ 80 بالمائة من سكان العالم من خلال منتجاتها وخدماتها. توفر الشركة أكثر من 500 مكون متخصص في صحة وتغذية الإنسان والحيوان، وأغذية الحيوانات الأليفة، وتربية الأحياء المائية، والمغذيات، وتقنيات الأغذية، وتقنيات المحاصيل، والمنسوجات، والوقود الحيوي، وصناعات اللقاحات الحيوانية.

لأكثر من نصف قرن، كرست شركة Kemin جهودها لاستخدام العلوم التطبيقية لمواجهة تحديات الصناعة وتقديم حلول المنتجات للعملاء في أكثر من 120 دولة. توفر شركة Kemin المكونات اللازمة لإطعام العدد المتزايد من السكان من خلال التزامها بجودة وسلامة وفعالية الأغذية والأعلاف والمنتجات المتعلقة بالصحة.

تأسست شركة Kemin عام 1961، وهي شركة خاصة تملكها وتديرها عائلة ويعمل بها أكثر من 3000 موظف في العالم وتعمل في 90 دولة، بما في ذلك مرافق التصنيع في بلجيكا والبرازيل والصين ومصر والهند وإيطاليا وسان مارينو وسنغافورة وجنوب أفريقيا والولايات المتحدة.

للتوﺍﺻﻞ الإعلامي:

Lauren M.G. Burt, Head of Worldwide Communications, +1 (515) 249-4219, [email protected]

© Kemin Industries, Inc. ومجموعة شركاتها 2024. جميع الحقوق محفوظة. ® ™ Trademarks of Kemin Industries, Inc., U.S.A.

قد تختلف بعض العبارات وملصقات المنتجات والادعاءات حسب المنطقة الجغرافية أو حسب ما تقتضيه المتطلبات الحكومية.