تقدم شركة روكويل أتوتميشن تقنية الرؤيا والاتصال الاقصى في المحطات برسومات قابلة الى التخصيص بشكل كبير

تتوفر وحدات OptixPanel ™ في إصدارات قياسية وصغيرة الحجم، مما يوفر خيارات تصميم تناسب أي تطبيق ، متوافق مع برنامج .FactoryTalk® Optix ™

ميلواكي 21 يوليو 2023 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة روكويل أتوميشن (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: (NYSE: ROK)، أكبر شركة في العالم مكرسة للأتمتة الصناعية والتحول الرقمي، اليوم عن إطلاق خط جديد من المحطات الرسومية التي يمكن أن تساعد صانعي الآلات على تمييز أجهزتهم وتلبية مجموعة واسعة من احتياجات التطبيقات. Allen-Bradley® OptixPanel يتوافق أيضًا مع برنامج FactoryTalk Optix، مما يوفر رؤية وأقصى قدر من الاتصال.

New OptixPanel graphic terminals offer several design options giving machine builders significant freedom to customize based on factors such as cost, performance, and look and feel.

توفر الوحدات الرسومية الجديدة من OptixPanel العديد من خيارات التصميم. تمنح هذه الخيارات صانعي الآلات حرية كبيرة في التخصيص بناءً على عوامل مثل التكلفة والأداء والشكل والمظهر والتي تشمل خيارات التصميم الرئيسية التالية:

تتوفر الطرازات المدمجة بأحجام مادية أصغر مما يجعل بعض التطبيقات أسهل.

تتميز الطرازات القياسية بشاشة ذات حجم أكبر وقدرة على العمل بشكل مستقل على شبكتين.

تساعد الطرازات المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ التي تتضمن خيار تصنيف IP69K على تلبية احتياجات المستخدمين الذين لديهم متطلبات الغسيل.

تعد رسومات OptixPanel للمحطات خياراً رائعاً لصانعي الالات، حيث تمنح المستخدم تجربة تشبه الكمبيوتر الشخصي في جهاز HMI مغلق وبدون الوصول إلى نظام التشغيل، وليس هناك حاجة إلى برامج مكافحة الفيروسات. وعلق فيليبو توسوني، مدير المنتجات في شركة روكويل أوتوميشن "يمكن تصميم رسومات المحطات لمجموعة واسعة من التطبيقات. وعند دمجها مع برنامج FactoryTalk Optix، فإنك تضيف المرونة لتطوير تطبيقاتك بشكل مستقل - مع محرر سطح المكتب - أو بشكل تعاوني - مع برنامج FactoryTalk ® Optix Studio™ من خلال السحابة الالكتروني عبر متصفح الويب."

تتوفر وحدات رسومات OptixPanel بأحجام شاشات من 4 بوصات إلى 21.5 بوصة، بنسب 4:3 أو بشاشة عريضة. تتوفر الشاشات باطار متنوع مصنوع من: الفولاذ المقاوم للصدأ أوالألمنيوم الأساسي أوالألمنيوم المسطح الحقيقي أوالألمنيوم والزجاج P-CAP. بالإضافة إلى ذلك، تدعم تقنية شاشة اللمس المتعدد بسعات متعددة الإيماءات، مثل سحب ونقر الشاشة، للحصول على تجربة استخدام أكثر سهولة.

يتيح لك استخدام برنامج FactoryTalk Optix مع وحدات رسومات OptixPanel إمكانية الوصول القائم على السحابة الالكترونية لمعالجة البيانات والاستفادة من معايير الاتصال مثل OPC UA وMQTT. تدعم برامج التشغيل المدمجة الاتصالات بجميع أنواع وحدات التحكم. و كذلك تدعم خدمة البرمجيات التي تمّكن عمليات سير العمل في أي وقت وفي اي مكان ولها قدرة تتبع التغييرات و الاصدرات تلقائيا.

تستفيد محطات رسومات OptixPanel من خبرة وتقنية ASEM™، المزود الرائد لتقنيات الأتمتة الرقمية التي استحوذت عليها روكويل أتوتميشن في عام 2020.

نبذة عن Rockwell Automation

Rockwell Automation, Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: (NYSE: ROK)، هي شركة عالمية رائدة في مجال الأتمتة الصناعية والتحول الرقمي. نحن نربط خيال الناس بإمكانيات التكنولوجيا لتوسيع ما هو ممكن بشريًا، مما يجعل العالم أكثر إنتاجية واستدامة. يقع المقر الرئيسي لشركة Rockwell Automation في ميلووكي بويسكونسن، وتوظف ما يقرب من 28000 من الموظفين من أجل حلول المشكلات المخصصة لعملائنا في أكثر من 100 دولة. لمعرفة المزيد حول كيفية إضفاء الحياة على The Connected Enterprise® عبر المؤسسات الصناعية، تفضل بزيارة www.rockwellautomation.com.

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