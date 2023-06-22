تقديم IOMesh 1.0، تخزين المؤسسات المتوافق مع الكوبيرنيتيس للتطبيقات ذات الحالة

بكين، 22 يونيو 2023 /PRNewswire/ -- أعلنت IOMesh عن إصدار نسخة المؤسسات 1.0، حل تخزين المؤسسات الموزع المتوافق مع الكوبيرنيتيس لمساعدة العملاء على بناء مجمعات موارد تخزين مرنة وموثوقة وعالية الأداء للتطبيقات ذا الحالة بطريقة متوافقة مع الكوبيرنيتيس.

تم الإعلان عن IOMesh لأول مرة في عام 2021 كإصدار معاينة ، حيث تجاوز الأداء الذي تم اختباره أداء Portworx ومنتجات الأقران الأخرى. وتم تضمينه في "التخزين السحابي الأصلي" لـ CNCF Cloud Native Landscape وحصل على شهادة Red Hat OpenShift بالإضافة إلى شهادة التوافق مع منصة حاويات Alauda. في الإنتاج، تم نشر IOMesh بواسطة Alibaba Cloud وعملاء آخرين، مما يدعم تطبيقات خدمة البيانات.

قامت IOMesh 1.0 بتحسين الوظائف في التركيب والنشر والتخزين والعمليات والصيانة وما إلى ذلك. يتوفر إصدار المجتمع أيضًا للحصول على تجربة سريعة لمجموعة كاملة من الميزات مجانًا.

ميزات محسنة بالكامل

1. أداء عالي: استفد من التقنيات المتطورة مثل توطين الإدخال/الإخراج، وتصنيف البيانات الباردة والساخنة، والتكوين الفلاش بالكامل، والطاقة الكهروضوئية المحلية لتعزيز أداء التخزين.

2. التوافر العالي الجاهز للإنتاج والأمن: اضمن توافر البيانات والأمن مع سياسات النسخ المتماثلة المتعددة، لقطات PV، والكشف عن القرص غير طبيعي وآلية العزل، والوصول الآمن، واستعادة البيانات الذكية.

3. مدمجة بالكامل في نظام كوبيرنيتيس الإيكولوجي: تتضمن ميزات مثل توفير CSI PV، والتشغيل والصيانة مع مشغل K8s، وتكامل سلسلة أدوات K8s تجعل IOMesh متوافق مع الكوبيرنيتيس.

4. المرونة والخفة: لنشر مجموعات كوبيرنيتيس، يمكن للمستخدمين البدء بثلاث عقد فقط والاستمتاع بالنشر والتحجيم السريع عند الطلب.

5. مفتوح وشامل: IOMesh لا يوجد لديه تبعيات النواة ومتوافق على نطاق واسع.

يمكن للعملاء استخدام IOMesh لـ

1. الحاويات كخدمة: قم بتسريع تطوير التطبيق الخاص بك والتسليم في بيئات الحاويات.

2. قاعدة البيانات كخدمة: اضمن التوافر عالي المستوى للعقدة مع الحد الأدنى من وقت التوقف عن العمل أو بدونه.

3.KubeVirt: قم بتوفير تخزين مستمر للأجهزة الافتراضية التي تعمل في كبسولات كوبيرنيتيس.

اختبر الميزات الكاملة مجانًا مع IOMesh نسخة المجتمع

IOMesh تقدم نسخة مجتمعية مجانية مع إمكانية الوصول إلى جميع الميزات. يمكن للعملاء الآن تثبيت IOMesh نسخة المجتمع مع سطر واحد من الأكواد، والحصول على ترخيص تجريبي مجاني لمدة 30 يومًا عند التثبيت. يمكنك أيضًا طلب ترخيص مجاني دائم. للحصول على إرشادات التثبيت والنشر، يرجى التحقق IOMesh Docs . للاستفسارات ودعم المجتمع المحلي برجاء الانضمام إلى مجتمع IOMesh على Slack.

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